Компания, которая имеет ряд активов в Азербайджане, заявила, что планирует расширять сотрудничество с Баку. Она готова приступить к работам, как только территорию Карабаха полностью разминируют. Как сообщает издание EurAsia Daily, одним из руководителей Anglo Asia Mining является бывший глава администрации Белого дома Джон Сунуну.

Он может быть не единственным интересантом вооружённого конфликта в Карабахе, который закончился отчуждением территорий в пользу Азербайджана. Блогер Сергей "Zergulio" Колясников обратил внимание, что ещё в сентябре президент Армении Армен Саркисян проводил встречу с министром Великобритании по вопросам Европейского соседства и Америки Венди Мортон.

Скриншот: Telegram/Сергей "Zergulio" Колясников