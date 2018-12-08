Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские дипломаты посетили в СИЗО Москвы семерых арестованных моряков
"Желтые жилеты" идут свергать Макрона: Париж замер в ужасе накануне но...
"Нонсенс, чушь": Путин с трудом представил козни России против Греции
«Повторяет траекторию инициатив США»: Литва ввела санкции против России
Главная / В мире

Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США

08 декабря 2018, 01:25  •  86 • В мире
Политик и общественный деятель Николай Стариков сравнил действия НАТО в отношении России с временами Крымской войны. По его словам, логика Запада в этом ключе предсказуема. Тогда британские корабли пытались осадить нашу страну по всем морским границам, сейчас те же методы используют силы Североатлантического альянса.
Силы НАТО действуют по принципу, используемому английским флотом во времена Крымской войн. Об этом в эфире программы "Место встречи" на НТВ заявил политик и общественный деятель Николай Стариков.
Он сравнил намерение военных сил НАТО пройти в Черное море с действиями английских моряков, которые во времена Крымской войны атаковали территорию нашей страны со всех морских границ.
"Владычица морей атаковала российскую территорию везде, где Россию омывали воды морей. Сейчас они оказывают давление на нас точно так же: Черное море, Дальний Восток - везде, где есть возможность. И они повторяются, их политика в этом смысле очень предсказуема", - заметил он.
По данным CNN, Пентагон готовится направить военный флот в Черное море, чтобы ответить на инцидент в Керченском проливе. Присоединятся ли Европа и Турция к военному давлению США на Россию?
Для доступа в Черное море ВМС США нужно разрешение на проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Пентагон уже попросил Госдепартамент проинформировать Турцию о планах войти в Черное море, рассказали источники CNN в американской администрации.
Запад повторяет Крымскую войну. pic.twitter.com/bUaHYkhA4l
— Николай Стариков (@nstarikov) 7 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

86
Источник
Похожие новости
07 декабря 2018, 18:54
России опять предложили оправдываться и каяться. Из-за ракет
07 декабря 2018, 22:09
"Трудно платить": Американцы вынудили Филиппины отказаться от российских вертолетов
07 декабря 2018, 21:55
Из Вашингтона в Нью-Йорк: Трамп выдвинул Хезер Науэрт на должность постпреда США при ООН

08 декабря 2018, 01:09
«Втягивают себя в гонку вооружений»: с чем может быть связан потенциальный отказ США от продления СНВ-III
07 декабря 2018, 22:09
В Германии установлен «матриархат»: Меркель сменила «Меркель 2.0»
08 декабря 2018, 01:24
Едут без денег: Украинские пограничники нашли новую причину не впускать российских журналистов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанского флота
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
03 декабря 2018, 07:24
Потерялись на карте: Чехию призвали противостоять «российской агрессии» в Арктике
05 декабря 2018, 05:09
Американцы перешли черту. Пора перестать называть их партнерами - политолог
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина
06 декабря 2018, 07:09
Почему The Times лжёт про Крымский мост, Керченский пролив и Азовское море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.