Запад поверил в Путина: Почему в противостоянии США и Ирана побеждает Россия

Автор:

Кучер Егор

С момента противоправного и беспощадного убийства американцами влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани мир замер в ожидании новой глобальной войны. Удары армии Ирана по американским военным объектам в Ираке лишь подтвердили наихудшие опасения и убедили мировую общественность в том, что тугой узел противоречий на Ближнем Востоке окончательно сжался, а распутать его может лишь одно — война.

На фоне громких угроз со стороны Вашингтона о планах нанести удары по 52 военным объектам в Иране, а также не менее серьёзных заявлений Тегерана о подготовке ответа в виде ударов по Израилю, в ожидаемой войне наступает внезапное затишье. Параллельно с этим президент России Владимир Путин приехал в Дамаск, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом, а затем отправился в Стамбул на переговоры с Реджепом Эрдоганом.

В этот момент в Вашингтоне выступал Дональд Трамп. Вопреки ожиданиям многих, он отказался от военной кампании против Ирана, ограничившись лишь угрозами введения новых санкций. Союзники Вашингтона по НАТО уже фактически отказались воевать за США в американо-иранском конфликте, а генсек альянса Йенс Столтенберг открестился от убийства Сулеймани, назвав его решением США, а не НАТО. Канцлер Германии Ангела Меркель отправится на переговоры по Ближнему Востоку вовсе не в США к Дональду Трампу, а в Москву — к Владимиру Путину.

Ангела Меркель отправится на переговоры по Ближнему Востоку вовсе не в США к Дональду Трампу, а в Москву — к Владимиру Путину. Фото: Nicolas Landemard / Globallookpress

По совокупным западным оценкам, новая ближневосточная партия Трампа уже проиграна, едва начавшись, а триумфатором является именно Путин. Почему западные лидеры, СМИ, политики и общественность пришли к такому мнению?

Прагматизм Путина и нервы Трампа

Если до 8 января западная общественность в основном ждала большой войны на Ближнем Востоке, которая могла начаться с обмена новыми ударами между американскими силами и Ираном, то после телевизионного обращения Дональда Трампа и визита Владимира Путина в регион тональность резко изменилась. Сразу два влиятельных американских СМИ вышли с заголовками о том, что Путин одним движением развернул всю ситуацию в свою пользу.

В условиях растущей напряжённости на Ближнем Востоке лишь один мировой лидер выглядит абсолютно спокойным — Владимир Путин. Российский президент прибыл в Дамаск во вторник в рамках своего второго визита в Сирию с момента начала гражданской войны в этой стране почти девять лет назад,

— отмечает Bloomberg.

В то время как США (и лично Трамп) метались между жёстким военным ответом Ирану на атаку американских баз в Ираке и выводом своих сил из-под удара, Путин, не комментируя происходящее, отправился в Дамаск. Что характерно, встреча российского президента с сирийским коллегой Башаром Асадом произошла именно в столице Сирии, а не на авиабазе в Хмеймиме, куда в предыдущий раз приезжал сирийский лидер для встречи с Путиным. Западная общественность буквально сразу охарактеризовала визит Путина в Сирию как сигнал о том, кто в действительности «заказывает музыку» на Ближнем Востоке.

«Но Путин продолжает продвигать свою собственную повестку дня в регионе. Российский президент отправился из аэропорта Дамаска в командный пункт российских войск, где встретился со своим коллегой и союзником Башаром Асадом», — отмечает агентство.

Владимир Путин посетил командный пункт группировки Вооружённых сил России в Сирии. Глава российского государства и президент Сирии Башар Асад заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах республики. Фото: kremlin.ru

Bloomberg приводит мнение экспертов, которые считают визит Путина в Дамаск и Турцию сигналом о сохранении стабильности российской политики в регионе на фоне американской дестабилизации. Эксперты также называют последовательную политику России «выгодной» на фоне непредсказуемости Дональда Трампа.

Успехами отмечается и политика Путина на турецком направлении. Западное сообщество уже не первый месяц заявляет, что Москве удалось стать для Анкары союзником в гораздо большей степени, чем США или партнёры Турции по НАТО. И дело тут не только в громкой сделке по С-400 перед лицом американских санкций, но и в том, что Эрдоган стремится выстраивать независимую политику, в чём ему теперь необходима поддержка России.

В материале Bloomberg говорится, что Турция является членом НАТО, но Путин за последние годы добился большого успеха, так как Эрдоган всё больше отдаляется от исторических союзников своей страны в Европе и США.

Что же касается обстановки в самих США, то она была накалена до предела, пока выход этому пару не дал сам Трамп. В своём обращении он отказался от проведения военной операции против Ирана и ограничился лишь угрозами новых санкций. В западном сообществе моментально оценили этот шаг как слабость США, теряющих влияние на Ближнем Востоке. В этой ситуации инициативу внезапно перехватил Владимир Путин.

В своём обращении Трамп отказался от проведения военной операции против Ирана и ограничился лишь угрозами новых санкций. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

«У президента России Владимира Путина была напряжённая неделя, которая началась после удара американского беспилотника, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Визит Путина во вторник в Сирию стал символом новой реальности в последние месяцы: стратегическое положение США на Ближнем Востоке остаётся загадкой для многих их союзников, и Россия более чем готова заполнить любой вакуум», — пишет New York Times.

Обратим внимание: Путин стал первым из мировых лидеров, кому позвонил президент Франции Эммануэль Макрон после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Канцлер Германии Ангела Меркель для обсуждения ближневосточной повестки прибудет отнюдь не в Вашингтон на встречу с Трампом (хотя это было бы логично), а в Москву на встречу с Путиным.

Наконец, 8 января прояснилась и позиция НАТО по американо-иранскому вопросу. Европейские страны из числа союзников США по НАТО и раньше не слишком жаловали агрессивную политику Трампа по Ирану. Так, например, они осуждали выход США из соглашения по иранской ядерной программе (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), которое стало итогом очень долгой и кропотливой работы «шестёрки» международных посредников. Теперь же, когда США просто взяли и убили Сулеймани, Европа пытается дистанцироваться от чуждой ей политики «по-американски». Краеугольным тут стало заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он назвал убийство Сулеймани «решением США, а не решением, принятым международной коалицией и НАТО».

Йенс Столтенберг назвал убийство Сулеймани «решением США, а не решением, принятым международной коалицией и НАТО». Фото: Thierry Monasse / Globallookpress

Если подвести некоторую черту под этими фактами, то становится видно, как сначала то Макрон, то Меркель обращаются к России, а затем и НАТО занимает очень осторожную позицию. Эти факты та же New York Times считает однозначной победой России, так как «Путин предложил альтернативу начавшемуся хаосу».

Турция и Ливия

Конечно, позиция влиятельных американских СМИ — это вовсе не позиция всего западного сообщества. Известно, что в то время как Германия и Канада уже отводят свои силы из опасных районов в Ираке, Польша, например, заявляет, что полностью поддержит США и оставит своих солдат (а их немногим больше 200) на позициях и базах.

В то же время промежуточный анализ состояния на Ближнем Востоке был бы неполноценным без ливийского вопроса. Ведь настоящее горячее противостояние на земле сейчас идёт преимущественно там, а не в Ираке или Иране. В этом вопросе внимание международного сообщества вновь оказывается прикованным к России и Турции.

Из Дамаска Путин отправился в Стамбул, где провёл переговоры с Эрдоганом. Встреча лидеров проходила за закрытыми дверями, на ней присутствовали только переводчики. Несомненно, одной из тем была Ливия, ведь Эрдоган анонсировал введение в эту страну турецких сил, которые должны остановить продвижение к Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с полковником Халифой Хафтаром.

Последний, между тем, 6 января выбил силы Правительства национального согласия (ПНС) из портового города Сирт и занял его. Это событие на Западе оценили как шаг, способный в один момент перевернуть ход всей операции Хафтара против боевиков ПНС, в также приблизить окончательный успех ЛНА.

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с полковником Халифой Хафтаром 6 января выбила силы Правительства национального согласия (ПНС) из портового города Сирт и заняла его. Фото: Amru Salahuddien / Globallookpress

Однако как быть в этой ситуации с Турцией? Анкара поддерживает ПНС, а не Хафтара, на стороне которого, как считается, стоят как Россия, так и, например, Франция. И если до этих пор ливийский конфликт развивался в основном силами так называемых прокси, к которым в США относят и Хафтара, то введение в Ливию больших сил Турции, переброшенных из сирийского Идлиба, способно вывести войну на новый «легальный» уровень и склонить чашу весов в пользу ПНС.

Ответ стоит снова искать в Москве, а точнее — у Путина в Стамбуле. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, по итогам переговоров в Стамбуле в среду Путин и Эрдоган приняли совместное заявление, в котором, в частности, призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года.

Вопрос о проведении в Ливии турецкой операции против Хафтара, конечно, не снимается с повестки дня. Тем более что Турция фактически уже начала переброску своих сил в Ливию. Однако без визита Путина в Стамбул не было бы объявлено о перемирии, и едва ли призыв к прекращению огня мог бы прозвучать в заявлении Эрдогана.

Говоря простыми словами, Путин приехал в Стамбул и договорился с Эрдоганом по Ливии. Соглашению двух лидеров пока не хватает международной поддержки, вовлечения в деэскалацию других игроков — например, Египта и Саудовской Аравии, которые поддерживают Хафтара, а также Италии, поддерживающей ПНС.

Путин приехал в Стамбул и договорился с Эрдоганом по Ливии. Фото: Turkish Presidency / Handout via Xinhua / Globallookpress

В сухом остатке мы имеем позицию США по Ирану, которая не предусматривает военной операции. Впервые с конца 1990-х и начала 2000-х годов Вашингтон не отвечает военными методами на какую-либо «агрессию». Сначала противники Трампа из числа демократов требовали ограничить возможности президента в применении военной силы, а также остановить конфликт с Ираном. Теперь уже союзники Трампа упрекают своего президента в нерешительности.

В Стамбуле Путин и Эрдоган объявили о старте газопровода «Турецкий поток», и на Западе считают, что политическое значение новой трубы серьёзно выше, чем экономическое. На Западе также увидели прагматичную политику Путина по Ближнему Востоку, вовлекающую в сферу российского влияния и европейские страны, страны НАТО, которые больше не готовы безоговорочно делать то, что прикажут в Вашингтоне.

Именно поэтому значение неожиданного ближневосточного турне Путина сложно переоценить. Ведь в самый необходимый момент российский президент оказался там, где проявление политической воли является наиболее необходимым. Путин остановил Турцию на пороге Ливии, а также послал всем игрокам чёткий сигнал о стабильности российской политики в регионе, о её ненаправленности против кого-либо, кроме боевиков и террористов. И именно поэтому на орбиту России вовлекаются всё новые политические силы, тогда как от США отворачиваются даже союзники.