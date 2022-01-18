Запад поставляет на Украину не только оборонительное, но и наступательное оружие - Кремль

Запад поставляет на Украину не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Всё это - часть большого плана НАТО по освоению данной территории, считают в Кремле.

Такое мнение во вторник высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о готовящихся поставках американского и британского оружия на Украину.

Это всё в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными,

- цитирует официального представителя Кремля Telegram-канал "Вы слушали "Маяк".

Дмитрий Песков обратил внимание, что речь уже идёт о поставках на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые отдельно регулируются международным правом. Пресс-секретарь президента добавил, что действия западных стран крайне опасны и никак не способствуют снижению военной напряжённости на Украине.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон собирается передать Киеву противотанковые средства в дополнение к ракетам и военным кораблям, которые Соединённое Королевство обещало своим украинским партнёрам ещё в прошлом году.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что страны НАТО способствуют продолжению войны в Донбассе, накачивая Украину оружием, а также создают условия для новых военных конфликтов.