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Запад поставляет на Украину не только оборонительное, но и наступательное оружие - Кремль
18 января 2022, 15:45 • 68 • Политика
Запад поставляет на Украину не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Всё это - часть большого плана НАТО по освоению данной территории, считают в Кремле.
Такое мнение во вторник высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о готовящихся поставках американского и британского оружия на Украину.
- цитирует официального представителя Кремля Telegram-канал "Вы слушали "Маяк".
Дмитрий Песков обратил внимание, что речь уже идёт о поставках на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые отдельно регулируются международным правом. Пресс-секретарь президента добавил, что действия западных стран крайне опасны и никак не способствуют снижению военной напряжённости на Украине.
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон собирается передать Киеву противотанковые средства в дополнение к ракетам и военным кораблям, которые Соединённое Королевство обещало своим украинским партнёрам ещё в прошлом году.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что страны НАТО способствуют продолжению войны в Донбассе, накачивая Украину оружием, а также создают условия для новых военных конфликтов.
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