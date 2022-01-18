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Запад поставляет на Украину не только оборонительное, но и наступательное оружие - Кремль

18 января 2022, 15:45  •  68 • Политика
Запад поставляет на Украину не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Всё это - часть большого плана НАТО по освоению данной территории, считают в Кремле.
Такое мнение во вторник высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о готовящихся поставках американского и британского оружия на Украину.
Это всё в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными,
- цитирует официального представителя Кремля Telegram-канал "Вы слушали "Маяк".
Дмитрий Песков обратил внимание, что речь уже идёт о поставках на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые отдельно регулируются международным правом. Пресс-секретарь президента добавил, что действия западных стран крайне опасны и никак не способствуют снижению военной напряжённости на Украине.
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон собирается передать Киеву противотанковые средства в дополнение к ракетам и военным кораблям, которые Соединённое Королевство обещало своим украинским партнёрам ещё в прошлом году.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что страны НАТО способствуют продолжению войны в Донбассе, накачивая Украину оружием, а также создают условия для новых военных конфликтов.

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