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Запад послал Зеленскому черную метку публикацией "досье Пандоры" - эксперт

04 октября 2021, 21:10  •  160 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Известный украинский журналист считает, что киевский режим не предпримет ничего для расследования скандальной публикации
Лидер украинцев Владимир Зеленский разочаровал коллективный Запад и публикацией "досье Пандопы" ему посылают черную метку – экс-комику ищут более адекватную замену. Такую точку зрения высказал на появление скандального материала ярый оппонент президента Незалежной журналист Анатолий Шарий.
Он полагает, что упоминание в "досье Пандоры" данных об офшорах пана Зеленского, который на днях заявил о "наглой" внешней политике соборной, появилось далеко не случайно. По словам блогера, это "первый, но не последний прилет" с Запада черной метки.
"Я думаю, Зеленский уже всех достал, он ведет себя как неадекватный человек, который выдает себя за президента. Кому это надо? Запад уже рассматривает смену этого идиота на что-то более вменяемое", – сказал "Взгляду" Шарий.
По его сведениям, в окружении лидера нации ломают головы, как замять это "колоссальное скандалище". Среди вариантов предлагается следующее: просто игнорировать публикацию "досье Пандоры", переложить вину за "офшоры Зеленского" на кого-нибудь другого (в том числе и на Шария), представить офшоры обычной бизнес-схемой, замылить глаза украинцам обострением ситуации в Донбассе, инсценировать покушение на президента.
Журналист уверен, что ни СБУ, ни налоговая служба не станут ничего предпринимать, чтобы расследовать информацию из досье. Он напомнил, что сам глава СБУ Иван Баканов фигурирует в публикации, а Национальное антикоррупционное бюро Украины вообще не довело до конца ни одного своего расследования.
Ранее сегодня с таким же мнением выступил главред издания "Страна" Игорь Гужва. Он тоже считает, что таким образом Запад готовит почву для избрания на Украине нового президента, поскольку после данной информационной бомбы у бывшего актера нет шансов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
Согласно документам из "досье Пандоры", которое собрал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и где говорится о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, Зеленский и его ближайшие соратники могли втемную перевести $40 млн от структур, связанных с днепропетровским олигархом Игорем Коломойским.
Из публикации следует, что Владимир Александрович и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является пан Баканов.

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