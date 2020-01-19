Запад пошёл на сближение с «последним диктатором Европы» • 26 • Аналитика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед новым годом так и не добился уступок по поставкам нефти от Москвы. Теперь в Минске ищут других поставщиков. Перечисляется группа самых разных стран, откуда может прийти в Белоруссию нефть. Определяются маршруты логистики.



Александр Лукашенко ищет нефть для белорусских заводов







Поначалу речь вели о том,чтобы получить сырьё для белорусских нефтеперерабатывающих заводов из портов Польши по нефтепроводу «Дружба». Но поляки вежливо ответили: эта магистраль не предназначена для реверсной перекачки продукта.



Теперь взор белорусских властей упал на порты Прибалтики. Надо сказать, что это направление освоено уже достаточно хорошо, но только для экспортных поставок нефтепродуктов из Белоруссии. Приём сырой нефти из Прибалтики на Мозырский и Новополоцкий НПЗ ещё предстоит освоить.



Лет десять назад у Белоруссии уже был опыт поставок нефти не из России – по украинскому нефтепроводу «Одесса-Броды». Опыт, впрочем, неудачный. Тогда, как помним, возник спор между Москвой и Минском по поводу пошлин на нефть.



До 2010 года Белоруссия получала из России нефть беспошлинно. Перерабатывала её на своих заводах, частично использовала на собственные нужды, остальную (большую часть) – продавала на экспорт. В Москве тогда рассудили, что Белоруссия без обоснований получает сверхприбыли из-за дешёвого российского сырья, и предложили: освобождённая от пошлин нефть пойдёт только на внутреннее потребление республики. За нефть для экспортных отгрузок придётся заплатить пошлину, как это делают все российские компании.



Александр Лукашенко возмутился и решил брать нефть в Венесуэле у Уго Чавеса. Заключить такую сделку не составило труда. Через время на белорусские заводы хлынули шесть миллионов тонн венесуэльской нефти, которая с учётом доставки обошлась белорусам почти вдвое дороже российской. Сделку прикрыли.







Новое напряжение в отношениях между Минском и Москвой возникло в прошлом году из-за введения правительством России так называемого бюджетного правила. В соответствии с ним фискальная нагрузка перераспределяется с экспортных пошлин на налог на добычу полезных ископаемых. Цена нефти на скважине возрастает, на границе – падает. На новое правило переходят все российские компании. Белорусов такое положение не устроило, и они запротестовали.



Понять их можно. Нефтеперерабатывающая промышленность даёт стране 12–15% промышленного производства и 20% экспортной выручки. В Минске посчитали, что ближайшие 5-6 лет потери республики из-за отмены прежней льготы на нефть составят порядка $10 миллиардов (на 2020 год весь бюджет Белоруссии – $12,5 млрд.).



Но и России отступать некуда. Если оставить Минску прежние преференции, то они получают значительное конкурентное преимущество над российскими нефтяниками. Полюбовно договориться сторонам не удалось. Так что президент Белоруссии решил пойти по старому провальному варианту – ввозить нефть от иностранных поставщиков.



Все флаги в гости?

На прошлой неделе в Минске гостил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. На встрече с президентом Лукашенко обговаривалась возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Для экономики Латвии загрузка портов – больной вопрос.



С развитием российской Усть-Луги, куда перемещается экспорт наших компаний, товарооборот латвийских портов резко упал. Теперь своё счастье прибалты ищут в Белоруссии. Вот и Кариньш приехал к Лукашенко, которого ещё совсем недавно называли «последним диктатором Европы». Комментируя свой визит, латвийский премьер заявил, что есть большой потенциал для улучшения отношений между странами как на экономическом, так и на политическом уровне.







Это на фоне того, что белорусского лидера теперь зовут в гости и другие страны ЕС, для которых Лукашенко долгие годы де-факто был "нерукопожатным".



И в Минск потянулись не только европейцы. В начале января на встречу с Лукашенко должен был приехать госсекретарь США Майк Помпео. Ракетная атака на американскую военную базу в Ираке помешала этой поездке. Помпео объявил, что перенёс свой визит на более позднее время.



В Вашингтоне быстро почувствовали «многовекторность» Лукашенко, и теперь пытаются строить свою игру на противоречиях между Москвой и Минском. В столицу Белоруссии зачастили американские эмиссары. Их ранг растёт.



Вначале в Минске побывал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, потом – помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. После него с президентом Лукашенко встречался советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Теперь Минск ждёт госсекретаря Майка Помпео.



Эти встречи освещаются достаточно скупо, что дало простор для фантазий комментаторам разного рода. Договорились до того, что поставили под сомнение участие Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (мол, вступали белорусы туда исключительно из-за благоприятных условий торговли нефтепродуктами). Некоторые пошли ещё дальше и не исключили усиления партнёрства Минска и НАТО.



Пока это досужие вымыслы далёкой от власти публики, но кто знает, как будут дальше развиваться события в Белоруссии. Ведь мы уже имеем прецедент, когда в интервью информагентству «Хабар» Лукашенко назвал Великую Отечественную войну «не нашей войной». Трудно объяснить эти слова лидера Белоруссии только обидой за дорожающую для белорусов нефть. Зато для Запада такие слова Александра Лукашенко - как повод приблизиться для реализации собственных целей и задач. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед новым годом так и не добился уступок по поставкам нефти от Москвы. Теперь в Минске ищут других поставщиков. Перечисляется группа самых разных стран, откуда может прийти в Белоруссию нефть. Определяются маршруты логистики.Поначалу речь вели о том,чтобы получить сырьё для белорусских нефтеперерабатывающих заводов из портов Польши по нефтепроводу «Дружба». Но поляки вежливо ответили: эта магистраль не предназначена для реверсной перекачки продукта.Теперь взор белорусских властей упал на порты Прибалтики. Надо сказать, что это направление освоено уже достаточно хорошо, но только для экспортных поставок нефтепродуктов из Белоруссии. Приём сырой нефти из Прибалтики на Мозырский и Новополоцкий НПЗ ещё предстоит освоить.Лет десять назад у Белоруссии уже был опыт поставок нефти не из России – по украинскому нефтепроводу «Одесса-Броды». Опыт, впрочем, неудачный. Тогда, как помним, возник спор между Москвой и Минском по поводу пошлин на нефть.До 2010 года Белоруссия получала из России нефть беспошлинно. Перерабатывала её на своих заводах, частично использовала на собственные нужды, остальную (большую часть) – продавала на экспорт. В Москве тогда рассудили, что Белоруссия без обоснований получает сверхприбыли из-за дешёвого российского сырья, и предложили: освобождённая от пошлин нефть пойдёт только на внутреннее потребление республики. За нефть для экспортных отгрузок придётся заплатить пошлину, как это делают все российские компании.Александр Лукашенко возмутился и решил брать нефть в Венесуэле у Уго Чавеса. Заключить такую сделку не составило труда. Через время на белорусские заводы хлынули шесть миллионов тонн венесуэльской нефти, которая с учётом доставки обошлась белорусам почти вдвое дороже российской. Сделку прикрыли.Новое напряжение в отношениях между Минском и Москвой возникло в прошлом году из-за введения правительством России так называемого бюджетного правила. В соответствии с ним фискальная нагрузка перераспределяется с экспортных пошлин на налог на добычу полезных ископаемых. Цена нефти на скважине возрастает, на границе – падает. На новое правило переходят все российские компании. Белорусов такое положение не устроило, и они запротестовали.Понять их можно. Нефтеперерабатывающая промышленность даёт стране 12–15% промышленного производства и 20% экспортной выручки. В Минске посчитали, что ближайшие 5-6 лет потери республики из-за отмены прежней льготы на нефть составят порядка $10 миллиардов (на 2020 год весь бюджет Белоруссии – $12,5 млрд.).Но и России отступать некуда. Если оставить Минску прежние преференции, то они получают значительное конкурентное преимущество над российскими нефтяниками. Полюбовно договориться сторонам не удалось. Так что президент Белоруссии решил пойти по старому провальному варианту – ввозить нефть от иностранных поставщиков.На прошлой неделе в Минске гостил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. На встрече с президентом Лукашенко обговаривалась возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Для экономики Латвии загрузка портов – больной вопрос.С развитием российской Усть-Луги, куда перемещается экспорт наших компаний, товарооборот латвийских портов резко упал. Теперь своё счастье прибалты ищут в Белоруссии. Вот и Кариньш приехал к Лукашенко, которого ещё совсем недавно называли «последним диктатором Европы». Комментируя свой визит, латвийский премьер заявил, что есть большой потенциал для улучшения отношений между странами как на экономическом, так и на политическом уровне.Это на фоне того, что белорусского лидера теперь зовут в гости и другие страны ЕС, для которых Лукашенко долгие годы де-факто был "нерукопожатным".И в Минск потянулись не только европейцы. В начале января на встречу с Лукашенко должен был приехать госсекретарь США Майк Помпео. Ракетная атака на американскую военную базу в Ираке помешала этой поездке. Помпео объявил, что перенёс свой визит на более позднее время.В Вашингтоне быстро почувствовали «многовекторность» Лукашенко, и теперь пытаются строить свою игру на противоречиях между Москвой и Минском. В столицу Белоруссии зачастили американские эмиссары. Их ранг растёт.Вначале в Минске побывал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, потом – помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. После него с президентом Лукашенко встречался советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Теперь Минск ждёт госсекретаря Майка Помпео.Эти встречи освещаются достаточно скупо, что дало простор для фантазий комментаторам разного рода. Договорились до того, что поставили под сомнение участие Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (мол, вступали белорусы туда исключительно из-за благоприятных условий торговли нефтепродуктами). Некоторые пошли ещё дальше и не исключили усиления партнёрства Минска и НАТО.Пока это досужие вымыслы далёкой от власти публики, но кто знает, как будут дальше развиваться события в Белоруссии. Ведь мы уже имеем прецедент, когда в интервью информагентству «Хабар» Лукашенко назвал Великую Отечественную войну «не нашей войной». Трудно объяснить эти слова лидера Белоруссии только обидой за дорожающую для белорусов нефть. Зато для Запада такие слова Александра Лукашенко - как повод приблизиться для реализации собственных целей и задач. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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