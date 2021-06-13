Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
Ещё одному украинцу не понравился справедливый упрёк Путина
Главная / В мире

Запад попросит Россию: “Заберите, ради Бога, Украину обратно”

13 июня 2021, 12:20  •  156 • В мире
Перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве о том, какой должна быть политика России на важнейшем направлении, рассказали представители Союза добровольцев Донбасса – глава союза Александр Бородай и бывший помощник президента России Владислав Сурков.
Тема Украины, Новороссии и войны в Донбассе, несомненно, будет одной из главных, если не просто главной темой во время встречи в Женеве 16 июня президентов России и США. Именно с этой точки зрения следует рассматривать интервью проекту Wargonzo Владислава Суркова и Александра Бородая: то, что вчера сказали представители Союза добровольцев Донбасса в частном порядке, уже завтра может стать совершенно официальной позицией России на переговорах с Западом. Или, допустим, после переговоров, в том случае, если позиция Запада покажется России недостаточно конструктивной.

Главная работа

Разумеется, ни Владислав Сурков, ни Александр Бородай именно в таких выражениях свою позицию не формулировали. Но этого и не требовалось: достаточно задуматься об обстоятельствах, в которых состоялось столь масштабное интервью, чтобы понять, что такие события не происходят просто так, в безвоздушном пространстве. Нет, любое слово, сказанное перед столь серьёзными переговорами столь весомо, следует рассматривать именно в контексте – в контексте подготовки важнейшего саммита в истории XXI века и в контексте взаимоотношений лидеров великих держав с теряющим разум нацистским режимом на несчастной Украине.
Чтобы понять, насколько нерядовым было обсуждение, достаточно упомянуть, что Владислав Сурков первоначально известен как заместитель главы администрации президента России, глава внутриполитического блока АП, а затем как помощник президента, отвечающий за взаимоотношения, в первую очередь, с "непризнанными республиками" постсоветского пространства. При этом Сурков крайне редко позволял себе публично обсуждать содержание своей работы. О совместном интервью с Александром Бородаем даже говорят, что это первое столь масштабное появление Владислава Юрьевича в публичном пространстве за всё время его работы в политике. В этом утверждении, конечно, есть существенное преувеличение, но есть и правда – действительно, это как минимум первое масштабное высказывание Владислава Суркова об украинской проблеме. Тем более что в самом начале интервью Сурков заявил – сейчас свою работу в Союзе добровольцев он рассматривает как главную.
Фото: Скриншот кадра youtube.com
Что касается Александра Бородая, то для русских патриотов он в представлении не нуждается: глава Союза добровольцев Донбасса, политолог и журналист известен прежде всего как первый председатель совета министров Донецкой народной республики.
То, что эти люди говорят о Донбассе и Украине, – это концентрированная позиция Русского мира.

Ничего ещё не потеряно

В рамках этой позиции следует выделить три момента.
Во-первых, в трагедии рейса MH17 виноваты украинские власти, и только они.
Я всегда говорю простую вещь: Украина, которая подняла в воздух боевые самолёты для атак на Луганск и Донецк, почему она не побеспокоилась закрыть небо?
В самом деле, именно украинские власти создали условия для трагедии, даже не подумав не допустить гражданские самолёты туда, где сами же начали военные действия против русского народа в Донецкой и Луганской областях. Искать других виновников просто бессмысленно.
Во-вторых, трагедия понадобилась Западу (и только ему), чтобы получить оправдание для введения санкций против России. Не против Украины, которая открыла военные действия на собственной территории, а против России. При этом Владислав Сурков мудро замечает, что крушение MH17 никак не отразилось на вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, но простимулировало введение санкций против России.
В-третьих, хотя, по словам классика, "крот истории роет медленно", в том, как и чем закончится дело на Украине, сомневаться не приходится:
Я думаю, Украина когда-нибудь вернётся. И вместе с Мариуполем, и вместе со Славянском, и это будет уже совсем другой разговор. Ничего не потеряно! Ничего мы там не потеряли.
Одна из цитат Суркова уже, что называется, облетела мир: он сказал, что Россия в концов концов вернет Украину силой – правда, тут же заметив, что кроме военной силы бывает ещё и "мягкая сила".
Самое интересное, что это будет облегчением не только для России и Украины, не только для Донбасса и Новороссии, но и для враждебного России Запада: ведь "мир реально устаёт от Украины", и дело может кончиться только одним: тем, что сам же Запад Россию попросит: "Заберите, ради Бога, её обратно".
Конечно, сказать сейчас, когда это произойдет, невозможно. Увы, не в Женеве 16 июня, это точно. Однако то, что Украина становится для Запада не удобным плацдармом для давления на Россию, а статьёй бессмысленных расходов, несомненно. Вот, к примеру, теряет Украина (и истерические заявления делает ее президент) деньги от российского газового транзита в связи со введением в строй "Северного потока – 2". Чем компенсировать, кроме милостыни с Запада?
Украина вернётся, Россия победит, и подвиг добровольцев Донбасса не будет напрасным. Недурной жест в адрес "наших западных партнёров" перед тем как снова говорить с ними на языке дипломатии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
12 июня 2021, 18:00
Почерк спецслужб, американцы либо турки. Кто убил русского солдата в Сирии
12 июня 2021, 06:05
На лайнере, где все были привиты, нашли больных COVID-19
13 июня 2021, 00:20
«Дипломатическая уловка»: почему на Украине заявили о возможной «войне» из-за запуска «Северного потока — 2»
12 июня 2021, 00:35
Коронавирусный психоз разоряет Евросоюз
12 июня 2021, 02:25
Власти Эстонии подтвердили ликвидацию русских школ
13 июня 2021, 08:40
Депутат бундестага заявил, что пакт Молотова – Риббентропа был политически правильным решением Сталина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
11 июня 2021, 08:05
Апостроф: Байден «сливает» Украину
10 июня 2021, 13:45
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
12 июня 2021, 00:35
Эсминец США в Чёрном море русские встретили "по традиции"
07 июня 2021, 05:05
"Чего медлите?": Витязева ответила на "зацикленность" Кравчука
10 июня 2021, 08:15
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
08 июня 2021, 22:20
В Германии назвали самую смертоносную вакцину от COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.