Запад попросит Россию: “Заберите, ради Бога, Украину обратно”

Перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве о том, какой должна быть политика России на важнейшем направлении, рассказали представители Союза добровольцев Донбасса – глава союза Александр Бородай и бывший помощник президента России Владислав Сурков.

Тема Украины, Новороссии и войны в Донбассе, несомненно, будет одной из главных, если не просто главной темой во время встречи в Женеве 16 июня президентов России и США. Именно с этой точки зрения следует рассматривать интервью проекту Wargonzo Владислава Суркова и Александра Бородая: то, что вчера сказали представители Союза добровольцев Донбасса в частном порядке, уже завтра может стать совершенно официальной позицией России на переговорах с Западом. Или, допустим, после переговоров, в том случае, если позиция Запада покажется России недостаточно конструктивной.

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Разумеется, ни Владислав Сурков, ни Александр Бородай именно в таких выражениях свою позицию не формулировали. Но этого и не требовалось: достаточно задуматься об обстоятельствах, в которых состоялось столь масштабное интервью, чтобы понять, что такие события не происходят просто так, в безвоздушном пространстве. Нет, любое слово, сказанное перед столь серьёзными переговорами столь весомо, следует рассматривать именно в контексте – в контексте подготовки важнейшего саммита в истории XXI века и в контексте взаимоотношений лидеров великих держав с теряющим разум нацистским режимом на несчастной Украине.

Чтобы понять, насколько нерядовым было обсуждение, достаточно упомянуть, что Владислав Сурков первоначально известен как заместитель главы администрации президента России, глава внутриполитического блока АП, а затем как помощник президента, отвечающий за взаимоотношения, в первую очередь, с "непризнанными республиками" постсоветского пространства. При этом Сурков крайне редко позволял себе публично обсуждать содержание своей работы. О совместном интервью с Александром Бородаем даже говорят, что это первое столь масштабное появление Владислава Юрьевича в публичном пространстве за всё время его работы в политике. В этом утверждении, конечно, есть существенное преувеличение, но есть и правда – действительно, это как минимум первое масштабное высказывание Владислава Суркова об украинской проблеме. Тем более что в самом начале интервью Сурков заявил – сейчас свою работу в Союзе добровольцев он рассматривает как главную.

Фото: Скриншот кадра youtube.com

Что касается Александра Бородая, то для русских патриотов он в представлении не нуждается: глава Союза добровольцев Донбасса, политолог и журналист известен прежде всего как первый председатель совета министров Донецкой народной республики.

То, что эти люди говорят о Донбассе и Украине, – это концентрированная позиция Русского мира.

Ничего ещё не потеряно

В рамках этой позиции следует выделить три момента.

Во-первых, в трагедии рейса MH17 виноваты украинские власти, и только они.

Я всегда говорю простую вещь: Украина, которая подняла в воздух боевые самолёты для атак на Луганск и Донецк, почему она не побеспокоилась закрыть небо?

В самом деле, именно украинские власти создали условия для трагедии, даже не подумав не допустить гражданские самолёты туда, где сами же начали военные действия против русского народа в Донецкой и Луганской областях. Искать других виновников просто бессмысленно.

Во-вторых, трагедия понадобилась Западу (и только ему), чтобы получить оправдание для введения санкций против России. Не против Украины, которая открыла военные действия на собственной территории, а против России. При этом Владислав Сурков мудро замечает, что крушение MH17 никак не отразилось на вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, но простимулировало введение санкций против России.

В-третьих, хотя, по словам классика, "крот истории роет медленно", в том, как и чем закончится дело на Украине, сомневаться не приходится:

Я думаю, Украина когда-нибудь вернётся. И вместе с Мариуполем, и вместе со Славянском, и это будет уже совсем другой разговор. Ничего не потеряно! Ничего мы там не потеряли.

Одна из цитат Суркова уже, что называется, облетела мир: он сказал, что Россия в концов концов вернет Украину силой – правда, тут же заметив, что кроме военной силы бывает ещё и "мягкая сила".

Самое интересное, что это будет облегчением не только для России и Украины, не только для Донбасса и Новороссии, но и для враждебного России Запада: ведь "мир реально устаёт от Украины", и дело может кончиться только одним: тем, что сам же Запад Россию попросит: "Заберите, ради Бога, её обратно".

Конечно, сказать сейчас, когда это произойдет, невозможно. Увы, не в Женеве 16 июня, это точно. Однако то, что Украина становится для Запада не удобным плацдармом для давления на Россию, а статьёй бессмысленных расходов, несомненно. Вот, к примеру, теряет Украина (и истерические заявления делает ее президент) деньги от российского газового транзита в связи со введением в строй "Северного потока – 2". Чем компенсировать, кроме милостыни с Запада?

Украина вернётся, Россия победит, и подвиг добровольцев Донбасса не будет напрасным. Недурной жест в адрес "наших западных партнёров" перед тем как снова говорить с ними на языке дипломатии.