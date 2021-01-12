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Запад попал в ловушку на Украине – NI

12 января 2021, 11:05  •  446 • Политика
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Окончательная потеря Незалежной суверенитета становится все более обсуждаемой темой в разных кругах
Стремление Запада вмешиваться во все процессы на Украине привело к обратному результату: популярность России среди украинцев начала расти. На это указал профессор политологии Университета Род-Айленда Н. Петро.
Самые высокие рейтинги сейчас у пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Она обгоняет не только порошенковскую "Европейскую солидарность", но и партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Да и сам Зеленский резко свалился с пьедестала, хотя именно у него в руках были все инструменты власти, включая поддержку США и ЕС.
Зеленский не был опытным политиком, что давало ему дополнительные очки в глазах украинцев. Первые полгода ему прощалась некомпетентность. Но прошло время, а он продолжил делать ошибки. Главным разочарованием народа стало стремление Зеленского продолжить сеющую раскол культурную политику предшественника, в частности, запрет на русский язык, пишет эксперт The National Interest.
При этом все очевиднее становится западное управление действиями Киева. Запрет на покупку российской вакцины от коронавируса и оборудования от китайской компании Huawei, борьба с решениями Конституционного суда Украины, давление на православную церковь – эти и другие решения были приняты под влиянием Запада, отмечает американский политолог.
По его мнению, такое очевидное подчинение Украины Западу вызывает возмущение даже на самом высоком уровне власти в Киеве, не говоря уже о простом народе, передает РИА ФАН. Потеря Украиной суверенитета становится все более обсуждаемой темой в разных кругах.
При этом статистика запросов Google показывает, что, несмотря на запреты, украинцы все чаще обращаются к России. Это означает, что западная политика в отношении Киева провалилась, констатирует эксперт. По его словам, страны G7 это сознают, но не знают, как это изменить.
"Запад не может отказаться от своей нынешней политики в отношении Украины, поскольку это будет выглядеть так, будто он отдает России незаслуженную победу. Но он также не может продолжать свою нынешнюю политику, потому что она усиливает разочарование и гнев украинцев в отношении Запада, а выгоды от этого получит опять же Россия",
– говорится в статье. "Запад оказался в ловушке" на Украине, делает вывод политолог.
Накануне США ввели санкции против ряда украинских граждан и компаний, обвинив их во вмешательстве в американские демократические процессы.

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