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Запад поможет Украине справиться с коронавирусом

18 марта 2020, 23:35  •  26 • Политика
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев просит лекарства и медоборудование
Украина получит от Международного комитета Красного Креста помощь для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента страны.
Отмечается, что Владимир Зеленский сегодня разговаривал по телефону с главой МККК Петером Маурером и договорился о поставках в Незалежную медицинского оборудования и препаратов.
Теперь Киев должен оформить специальный запрос к приезду президента Красного Креста.
Буквально накануне премьер-министр страны Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам составить запрос о помощи в борьбе с коронавирусом к Международному валютному фонду.
Сам пан Зеленский ранее в эфире телепрограммы "Свобода слова" на ICTV сообщил, что Украине требуется 12-13 млрд гривен (примерно $450-500 млн), чтобы противостоять смертельной инфекции.
По последним данным, в Незалежной заразились смертельный вирус COVID-19 обнаружен у 14 человек, двое умерли. Сегодня стало известно, что инфекция диагностирована у депутата Верховной рады Сергея Шахова, который недавно в стенах правительства контактировал с Зеленским.

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