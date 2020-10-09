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Запад помог Минску подавить протесты – политолог

09 октября 2020, 16:35  •  110 • Политика
Фото: AP/TASS
Лукашенко сохранил связи с ЕС, несмотря на последние события
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает маневрировать между Россией и Западом. С помощью Москвы он удержался во главе Республики, с помощью ЕС и США подавил протесты. На это указал эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его мнению, Лукашенко просто выгодно говорить, что его отношения с Западом испортились. На самом деле, санкции против него не ввели, сильного политического давления не оказали и даже помогли подавить протесты:
"Евросоюз предоставил деньги на покупку беспилотников белорусскому МВД, американские фирмы поставляли оборудование для того, чтобы цензурировать или отключать интернет, Канада и Объединенные Арабские Эмираты поставляли оборудование для разгона демонстраций",
– рассказал Безпалько "Украине.ру". Но главный признак того, что Лукашенко продолжает лавировать между РФ и Западом, – это решение оставить в новом правительстве прежнего главу МИД Белоруссии Владимира Макея.
По мнению эксперта, этот "ведущий прозападник", на самом деле, является главной кандидатурой на роль преемника Лукашенко. И если Макей станет президентом Белоруссии до того, как Москва и Минск объединятся в реальное Союзное государство с общей армией, валютой и органами управления, он окончательно развернет Белоруссию спиной к России.
Ранее ряд стран ЕС отозвали своих послов из Минска, чтобы скорректировать политику в отношении Белоруссии.

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