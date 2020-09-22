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Запад помог Лукашенко удержаться у власти - эксперт

22 сентября 2020, 22:10  •  142 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Бацька напугал иностранных политиков "зелеными человечками" из России
Сохранить президентское кресло Александру Лукашенко помогли западные политики, которые были уверены, что белорусский бацька действует против России. Об этом заявил журналист Дмитрий Бабич.
"Именно они спасли Лукашенко, потому что, когда он запустил провокацию о зеленых человечках – помните эти "33 богатыря", которых он недавно еще так боялся, якобы эти люди хотят его свергнуть, пугал ими Запад", – цитирует РИА ФАН российского политобозревателя.
По его словам, этими страшилками были напичканы все западные медиа, которые в них поверили. Иностранные СМИ сообщали о "черной метке" из Кремля, отметил эксперт.
"И западные политики стали действовать по схеме: раз Путин хочет свергнуть Лукашенко, то мы не можем против него действовать", – пояснил свою точку зрения Бабич.
Поэтому коллективный Запад не стал активно поддерживать протесты против бацьки как только они начались в Республике. В иной ситуации, полагает журналист, "Лукашенко был бы свергнут".
Эксперт подчеркнул, что рад тому факту, что действующий президент Белоруссии справился с ситуацией, т.к. его свержение могло привести страну в состояние хаоса.
"Он перестарался с зелеными человечками, перепугался сам и напугал всех грядущей опасностью, и резко поумнел. Теперь он говорит о союзе, о необходимости вместе спасаться и противостоять НАТО", – констатировал Бабич.
Напомним, накануне страны-члены Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по списку санкций против Белоруссии. Камнем преткновения стала позиция Кипра, власти которого требуют от Брюсселя таких же жестких мер в адрес Турции, ведущей разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья. Европейцы снова будут обсуждать санкционную дубину в ходе саммита 24-25 сентября.

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