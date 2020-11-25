Запад погибнет, а России отведена ключевая роль в будущем человечества

России отведена ключевая роль в определении будущего всего человечества, и конфликт в Нагорном Карабахе это наглядно показал. Такое мнение высказал член Ассоциации футурологов Александр Кононов.

Он объяснил, что в ходе карабахского конфликта Россия была в авангарде позитивных решений. Это показало, что Россия может и должна решать глобальные вопросы и вести цивилизацию к лучшему будущему.

"Наращивание мощи России - одна из самых значимых задач для развития всей цивилизации. Нужно менять её основы", - цитирует Nation News слова футуролога.

В свою очередь политолог Андрей Богданов предсказал вымирание западной цивилизации. В качестве основной причины он назвал обилие гомосексуальных пар в обществе.