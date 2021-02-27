Запад перестал скрывать намерения: пора развалить Россию на сто кусков

Выступая на заседании Коллегии ФСБ, президент России Владимир Путин заявил, что против нашей страны ведётся "целенаправленная информационная кампания", связанная, в том числе, и с пандемией коронавирусной инфекции. Эту важную тему в эфире "Первого русского" ведущая Елена Афонина обсудила с политическим обозревателем Сергеем Михеевым.

Елена Афонина – США и Европа уже и не пытаются скрывать своих намерений. Итак, какие планы в отношении нашей страны есть у Запада, у Соединённых Штатов Америки?

Сергей Михеев – Я на коллегии ФСБ не присутствовал, поэтому не знаю, какие там планы были раскрыты. Но мне кажется, все планы Запада в отношении нашей страны известны уже очень давно. Может быть, какое-то время мы пытались прикрывать их такой, знаете, цивилизационной риторикой: вот, мол, мы вместе идём, строим какой-то новый мир. Всё это смешно, если честно.

А планы Запада очень простые. Или Россия должна быть в абсолютно подчинённом состоянии. Настолько, чтобы её можно было, например, использовать в качестве фактора давления на Китай. Или лучше бы, чтобы в России были смута, хаос, а может быть, чтобы её вообще не было. То есть Запад готов всеми силами способствовать тому, чтобы Россия развалилась на сто кусков, вот и всё. Что до контроля над постсоветским пространством, для этой цели надо захватить контроль над этими странами. И заставить их действовать в русле США и их союзников. Если надо, то и развалить государства для этого.

То есть наша территория не должна представлять для США, с точки зрения конкуренции, никакой угрозы – ни экономической, ни политической, ни военной, никакой. Какими способами это будет сделано – вторично.

Способы могут быть любые. Начиная от обмана, рассказов про демократию, про счастливое будущее. И заканчивая прямым военным давлением. Там, где это нельзя сделать напрямую, будут делать чужими руками. Там, где нельзя это сделать через военное давление, будут делать через дестабилизацию обстановки. Где дестабилизация не получается – там применят экономические санкции. В общем, набор инструментов может меняться, а цель остаётся одна и та же.

При этом, кстати говоря, можно заходить разными колоннами, с разных сторон. Можно запускать одновременно и "правых", и "левых". И каких-нибудь условных там либертарианцев, и каких-нибудь условных неонацистов. Главное, чтобы конечная цель была достигнута. В этом смысле ничего принципиально нового в позиционировании Запада в отношении России не произошло.

Единственное, с чем могу согласиться, так это с тем, что Запад перестал даже скрывать эти намерения. Если раньше они немножко всё-таки как-то вуалировали их всевозможной риторикой, то сейчас они уже и этим почти перестали заниматься. Правда, сейчас они тоже говорят, что к народу российскому прямо всей душой, и только власти им не нравятся. Хотя совершенно очевидно, что, какую бы власть здесь ни поставить, их эти цели всё равно не изменятся.

– Вы говорите о том, что в этой войне все способы хороши. Этот старый проверенный способ, с помощью тех же самых НКО вербовать агентов влияния. Этот способ по-прежнему остаётся одним из самых действенных. Недавно Забайкальский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Васильева за шпионаж в пользу Китая. Шпионаж тоже популярен, а на чём берут людей? Это что, идейные предатели или просто деньги во главе угла?

– Я сильно сомневаюсь, что, в случае с Китаем, там могут быть какие-то идеи. Китайцы раздают деньги направо и налево, и они очень активно работают с нашими гражданами. Вопрос только в том, что у них всё-таки цели немножко другие. Их интересует, в первую очередь, экономический шпионаж или что-то в этом роде. Ну, и военные вещи, видимо, тоже. Но там и масштабы, и цели всё-таки несколько иные. Вообще, все государства имеют у себя и разведку, и контрразведку. Даже совсем маленькие и никчёмные страны занимаются этими вещами. Так было, есть и будет. Вопрос только в том, каковы всё-таки стратегические ориентиры того или иного государства в отношении России.

Что касается способов – в ход идёт и покупка агентов, и поиск идейных сторонников, всё это работает. Но есть и новые, нетрадиционные способы, когда вообще никого не надо вербовать. Ну, например, скажем, все эти неправительственные, некоммерческие организации лекциями и семинарами могут настроить людей так, как это необходимо иностранной разведке. И они действительно будут думать, что несут добро и пользу, им даже платить не надо.

В наше время основным способом вербовки является материальная заинтересованность. Так было всегда, но сейчас, во-первых, мы живём в эпоху потребительства, когда некоторые люди считают, что Родины нет, есть личные проблемы, я должен их решать. Второе, на самом деле Россия идеологически-то Америке не противостоит. Это не Советский Союз. Да, в этой ситуации главной мотивацией являются деньги. Возможность потом уехать за границу и там жить. Вот и всё. То есть здесь эти истории, мне кажется, имеют абсолютно пошлое объяснение, чаще всего.

– Не так страшен внешний враг, как внутренний, когда эти внутренние скрытые резервы очень активно начинают работать. И то, что происходит в Армении. Вот, скажите, эти внутренние резервы, которые задействуются, накопившиеся проблемы или влияние извне?

– Вы упомянули события в Армении. Там надо разобраться, что происходит. Потому что, на самом деле, действующий премьер-министр Никол Пашинян как раз и был ставленником прозападных НКО, по большому счёту, он – армянский Алексей Навальный. Это человек, который тоже качал оппозиционные темы, вёл какие-то расследования, журналист, правозащитник, его там даже сажали куда-то, и так далее.

И потом он тоже собрал толпу народа со словами "мы здесь власть". Не надо про это забывать. Да, сейчас у нас с ним есть какой-то контакт. Потому что он стал премьер-министром. Но этот контакт, на самом деле, не благодаря, а вопреки. Просто Армения в таком тяжёлом состоянии находится, а помощь Запада так и не пришла, и Пашиняну приходится налаживать какие-то контакты с Россией. И, в этом смысле, может быть, он даже чуть-чуть поумнее Навального будет. Но, тем не менее, не надо забывать, как Пашинян пришёл к власти – он как раз ставленник всех этих соросовских НКО.

Что касается армии, которая сейчас, скажем, достаточно жёстко выступила против Пашиняна, я думаю, что это внутренняя реакция военных на то, что "Отечество в опасности". Потому что Пашинян является главным виновником всего того, что произошло совсем недавно вокруг Нагорного Карабаха. Он абсолютно неэффективный руководитель, он никакой не главнокомандующий, он допустил целый ряд ошибок. Он обещал, что Запад поможет, а Европа и Америка проигнорировали ситуацию в Армении. А теперь он всё сваливает на Россию, на военных.

И мне кажется, вот эти попытки Пашиняна перевести стрелки на других вызывают возмущение в армейской среде. Да, Пашинян законно избранная власть. Но то, что он сейчас делает, не вызывает поддержки в стране. Посмотрим, что будет дальше.

Но вообще я считаю, что в нынешний очень турбулентный политический период на постсоветском пространстве военные должны иметь возможность сказать своё политическое слово. Это касается всех стран, в том числе России. Надо понимать, что кто-то должен гарантировать возможность стабильного развития, сохранения суверенитета и безопасности нашего Отечества. Если никто другой не может – значит, это будут военные. Вот и всё.