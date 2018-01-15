Запад пачками шлёт Порошенко «чёрные метки»

«Гонгадзе для Порошенко»

Не задался новый, 2018-й год у Петра Алексеевича с самого первого дня, когда было обнаружено тело жительницы Киевской области Ирины Ноздровской и украинские СМИ заголосили о новом «Гонгадзе для Порошенко». А западные кураторы уж слишком настойчиво стали требовать найти убийцу, угрожая санкциями.

И убийцу срочно нашли. При этом в селе, где проживала Ирина, люди не верят, что с женщиной жестоко расправился отец осуждённого за смерть её сестры Светланы в результате ДТП. В результате расследования, проведённого известным блогером Анатолием Шарием, выяснилось, что к семье Ноздровских у их односельчан отношение было неоднозначным, поскольку те, ослеплённые жаждой мести, ненавидели всех, кто давал свидетельские показания в пользу Дмитрия Россошанского – виновника ДТП, или же не разделял позицию Ирины.

Юрия Россошанского, спешно обвинённого в её убийстве, сельчане называют очень мягким человеком, который «и курицу не мог зарубить». Но шум, поднятый вокруг этого дела, заставил украинскую власть по-настоящему струхнуть и немедленно явить миру «убийцу». И вроде всё сходится: «племянник судьи» Дмитрий Россошанский, будучи под воздействием алкоголя или наркотиков (так утверждалось в украинских СМИ) сбивает сестру Ирины Ноздровской, высокопоставленный дядя его покрывает, а правозащитница два года добивается справедливости. А после того как Россошанскому дают 7 лет тюрьмы, она подаёт апелляцию, надеясь увеличить срок тюремного заключения до 8 лет. Отец осуждённого ей угрожает (эту версию озвучил глашатай майдана Мустафа Найем, слова которого понесла в мир украинская пресса). А затем Ирину находят убитой и утопленной.

Сразу же ясно, кто это сделал? Вот и следователи решили так же. Правда, Анатолий Шарий выяснил, что рассказ про «племянника судьи» – ложь, как и то, что Дмитрий был за рулём пьян или под наркотиками (этого не показала ни одна экспертиза). Да и свидетельница, которую он подвозил, утверждает обратное. А другие свидетели говорят, что сестра Ирины шла по дороге, потеряв ориентиры (выяснилось, что она в тот роковой день поссорилась с мужем из-за его измены) и могла просто оступиться и упасть под колёса автомобиля.

Обнаружилось и другое: в тот день солнце светило прямо в глаза водителям, а это подтверждает слова виновника ДТП о том, что его ослепило. Конечно, всё это не снимает с Россошанского вины, но миф о жестоком алкоголике-наркомане под крылышком у судьи-коррупционера тает на глазах. Получается, мифотворчество понадобилось Западу для нового «Гонгадзе для Порошенко». А сакральной жертвой явилась Ирина, к убийству которой могли быть причастны не семья Россошанских, а совершенно другие люди, рангом повыше – она занималась и земельными спорами, известно также о её конфликтах с одним из народных депутатов. Но было ли время у следствия рассматривать все версии убийства? 1 января тело Ирины было найдено, а на следующий день начались митинги с претензиями, что правоохранительные органы затягивают с поиском убийцы, созданием группы «активистов» при полиции и посыпались заявления из Британии и США.

После этого убийца был немедленно найден и представлен общественности. Удивительное дело: украинские силовики, которые за прошедшие годы так и не установили, кто убивал людей в Киеве в феврале 2014-го, кто сжигал одесситов в мае того же года, кто застрелил Олеся Бузину, кто взорвал Павла Шеремета, практически мгновенно вышли на убийцу Ирины Ноздровской! Видимо, очень уж не хотелось Порошенко быть на месте Кучмы, для которого «дело Гонгадзе» закончилось «оранжевой революцией».

Третий майдан и «письма в ФСБ»: Порошенко, уходи!

Но это не помогло. Атлантический совет (Atlantic Counсil) на своём сайте опубликовал жёсткий прогноз для Украины: «Третий майдан получит поддержку международной общественности, а украинцы смогут наконец свергнуть свои элиты. В стране множество патриотически настроенных ветеранов. Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года».

Следом за этим 10 января сайт катарского телеканала «Аль-Джазира» разместил материал о причастности Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой к выводу с Украины «денег Януковича». В статье идёт речь о том, что «вывод денег с Украины проводился через группу ICU, обслуживавшую интересы Петра Порошенко». Компанию ICU в то время возглавляла Валерия Гонтарева, которая после прихода к власти Порошенко стала главой НБУ. ICU и сейчас считается компанией, близкой к действующему президенту Украины», сообщает «Аль-Джазира».

А к вечеру 14 января грянул новый скандал, связанный с именем Порошенко. Журналисты грузинского телевизионного канала «Рустави-2» обнародовали два обращения в ФСБ, будто бы написанные рукой самого Петра Алексеевича в 2007 году. «К антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей Партии регионов. В интересах России занимаюсь привлечением инвестиций», – якобы давал объяснения Пётр Алексеевич.

Действительно, 3 февраля 2007 года его задержали на границе и сообщили: пребывание на территории России является нежелательным. Эту информацию тогда подтвердили и посольство России на Украине, и МИД Украины, отправивший ноту протеста РФ.

Для Порошенко в 2007 году всё закончилось благополучно – за него заступилась Украинская православная церковь Московского патриархата. На Украине сегодня стараются не вспоминать, что Порошенко был прихожанином УПЦ МП, помогал храмам и даже служил пономарём при Свято-Ионинском монастыре УПЦ МП в Киеве.

Запрет на въезд Порошенко в Россию в итоге был снят, он продолжал развивать свой бизнес в соседней стране, где у него на тот момент уже была Липецкая кондитерская фабрика. Правда, на Украине быстро объявили компромат фейком – из-за того, что Порошенко причиной регулярного посещения Санкт-Петербурга якобы назвал родственные связи с родителями жены старшего сына Алексея. «Обнародованные так называемые документы от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», – сказано в сообщении администрации украинского президента. Дескать, президентский сын официально женился только в 2013 году.

Второй документ, в котором нынешний президент Украины обязуется «не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ», у Порошенко также назвали фейком, хотя никаких видимых несоответствий в нём не обнаруживается.

Михо Саакашвили, с которым связывают «Рустави-2», не остался в стороне от событий. «Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же притом, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», – издевательски прокомментировал он. И добавил, что на «Рустави-2» работают настоящие профессионалы. Опровержение он назвал «паникой на Банковой» (в администрации президента Украины).

Судя по тону и содержанию многочисленных комментариев под постом Саакашвили в Facebook, украинские граждане считают своего президента патологическим лгуном, «барыгой» и, конечно же, агентом ФСБ, завербованным в давние времена, когда Порошенко был одним из основателей Партии регионов или в крайнем случае в бытность его министром экономического развития и торговли при Януковиче. Если бы сейчас главе украинского государства были предъявлены обвинения в государственной измене, народ бы этому рукоплескал.

Украинский политический эксперт Михаил Павлив предположил: «Думаю, что публикация "письма Порошенко в ФСБ" осознанно корявого, – это привет Петру Алексеевичу от наших заокеанских "друзей" с предложением поторопиться с запуском антикоррупционного суда, а так же напоминанием о каких-то других, возможно существующих, письмах. В общем, пришла беда, откуда не ждали».

«Идёт борьба за 2019 год. И Запад, и Россия видят других людей во главе Украины. Поэтому они шантажируют Порошенко и создают для него вилку возможностей, сажая на шпагат – либо он уйдёт сам, либо его "уйдут" после проигранных выборов, параллельно запустив уголовное преследование. Я не верю, что этим давлением от Порошенко хотят добиться выполнения мелких тактических целей, вроде создания антикоррупционного суда. Его уже так жёстко атакуют, что, даже если он создаст этот антикоррупционный суд, у него всё равно нет будущего. С приближением 2019 года накал против Порошенко будет только возрастать, и мы увидим ещё не одно разоблачение», – возражает ему политический аналитик Руслан Бортник.

Вряд ли кто-то в украинском экспертном сообществе ещё сомневается, что Запад настойчиво посылает президенту Украины, усаженному в кресло свергнутого Януковича не без помощи США и при поддержке Европы, «чёрные метки» – уже целыми упаковками. Понятно, что за «письмами в ФСБ» и расследованием «Аль-Джазиры» последует следующая порция компромата. Не зря Atlantic Counсil предупредил Порошенко о возможности третьего майдана на Украине до выборов 2019 года. Одновременно это предупреждение: нынешнему президенту не стоит даже думать о том, чтобы баллотироваться на новый срок.