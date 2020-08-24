Запад отыгрывает сценарий холодной войны: Высылку русских дипломатов просчитал Герой России

Ранее Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата. И это не первый случай за последние несколько месяцев, когда наших дипломатов выдворяют из стран, входящих в Евросоюз. Своё мнение о причинах выдворения высказал Царьграду председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, просчитав при этом и реакцию русских, и реакцию Запада.

Он отметил, что само по себе подобное объявление персонами нон грата уже не в новинку для России и не сомневается, что ответ МИД РФ будет незамедлительным.

"Интересно другое: что это за новый виток русофобии и кто за всем этим стоит?" - задался вопросом Герой России.

Он обратил внимание на новую "неприятную тенденцию".

"Сперва нашего дипломата высылает Норвегия, потом Словакия, теперь Австрия, и всё это за последние две недели, - поясняет свою мысль Липовой. - И формулировки практически одинаковые - обвинения в шпионаже".

Генерал-майор указывает на то, что возникает ощущение возвращения во времена холодной войны.

"Провокации и разжигание неприязни к России отыгрываются по старому, обкатанному Западом сценарию", - уверен Липовой, предупредив о том, что "история, конечно, имеет свойство повторяться, но только с теми, кто не усваивает её уроки".

Герой России подчеркнул, что наша страна "свой урок усвоила хорошо и никаких повторений не допустит".

"Наша страна открыта для конструктивного диалога, и сотрудничество с нами было бы для западных стран гораздо более выгодной и современной позицией, чем глухая вражда", - резюмировал Липовой.