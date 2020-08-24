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Запад отыгрывает сценарий холодной войны: Высылку русских дипломатов просчитал Герой России
24 августа 2020, 16:55 • 14 • Политика
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой обратил внимание, что наших дипломатов из стран Евросоюза высылают по уже обкатанному Западом сценарию, возвращая времена холодной войны. Эксперт просчитал и реакцию русских, и реакцию Запада.
Ранее Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата. И это не первый случай за последние несколько месяцев, когда наших дипломатов выдворяют из стран, входящих в Евросоюз. Своё мнение о причинах выдворения высказал Царьграду председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, просчитав при этом и реакцию русских, и реакцию Запада.
Он отметил, что само по себе подобное объявление персонами нон грата уже не в новинку для России и не сомневается, что ответ МИД РФ будет незамедлительным.
"Интересно другое: что это за новый виток русофобии и кто за всем этим стоит?" - задался вопросом Герой России.
Он обратил внимание на новую "неприятную тенденцию".
"Сперва нашего дипломата высылает Норвегия, потом Словакия, теперь Австрия, и всё это за последние две недели, - поясняет свою мысль Липовой. - И формулировки практически одинаковые - обвинения в шпионаже".
Генерал-майор указывает на то, что возникает ощущение возвращения во времена холодной войны.
"Провокации и разжигание неприязни к России отыгрываются по старому, обкатанному Западом сценарию", - уверен Липовой, предупредив о том, что "история, конечно, имеет свойство повторяться, но только с теми, кто не усваивает её уроки".
Герой России подчеркнул, что наша страна "свой урок усвоила хорошо и никаких повторений не допустит".
"Наша страна открыта для конструктивного диалога, и сотрудничество с нами было бы для западных стран гораздо более выгодной и современной позицией, чем глухая вражда", - резюмировал Липовой.
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