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Запад отрицает своё вмешательство в дела Молдовы

20 июня 2020, 14:00  •  108 • Украина
Но «за здоровьем демократии в Молдове наблюдать необходимо»
В связи с тем, что ряд «западных партнёров» Молдовы в последние дни отметились своими замечаниями и пожеланиями по поводу ситуации в парламенте, в молдавском обществе восприняли это как «руководство к действию» для правых и либеральных партий, о чём и написали ряд молдавских СМИ.
Однако лидер Платформы «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе опроверг подобные «домыслы», встав на защиту «западных партнёров», которые «никогда не позволяли себе давать указания молдавским партиям».
«Это неловкие манипуляции и позорный способ нынешней власти и наёмной прессы оправдать свою некомпетентность. И это очевидно, учитывая обязанности иностранных посольств, которые категорически требуют воздержаться от вмешательства в политику государств-резидентов! Утверждать, что послы указывают руководителям партии, что и как делать, – полный бред»,
– заявил Нэстасе.
При этом он признал, что «консультации с иностранными дипломатами чрезвычайно полезны для обеих сторон».
Напомним, экс-председатель Европейского совета, лидер транснациональной Европейской народной партии Дональд Туск на днях высказался совершенно недвусмысленно: «Молдове нужно крепкое, выступающее за реформы проевропейское большинство».
Поспешил подтвердить невмешательство Вашингтона во внутренние дела Молдовы и посол США в Кишинёве Дерек Хоган, заявив, что «вмешательство со стороны западных партнёров недопустимо», но тут же отметил, что «за здоровьем демократии Молдовы наблюдать необходимо».
По мнению Информационного агентства «Эхо Молдовы», «западные партнёры» вмешиваются во внутреннюю политику страны не просто советами и указаниями. Согласно официальным отчётам Национального фонда демократии (NED) «О финансировании НПО, медиа-ресурсов и организаций», в прошлом году только этот фонд перечислил в Молдавию 1814571 доллар на поддержку «различных общественных инициатив» от оппозиции.
«Так два американских фонда – Международный республиканский институт (ИРИ) и Национальный демократический институт международных отношений (НДИ) в 2019 году получили по 250 тысяч долларов. Крупные суммы получили Экологическое движение Молдовы, Центр журналистских расследований, Ассоциация независимой прессы, Ассоциация за эффективное и ответственное управление, Ассоциация по правам человека Lex XXI, Адвокаты по правам человека и многие другие. И это только верхушка айсберга, так как значительные ресурсы шли на поддержку деятельности молдавской оппозиции неофициально»,
– пишет «Эхо Молдовы».
Можно ли после этого утверждать, что Запад не вмешивается во внутренние дела Молдовы?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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