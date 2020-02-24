Запад отказывается от толерантности. Россия отстала даже в этом

Автор:

Хомяков Владимир

Объясняется это естественной реакцией заложенных в культуре любого традиционного общества мировоззренческих установок на насаждавшийся все последние десятилетия космополитический проект "всеобщей и полной глобализации". Который при всех разговорах об "общечеловеческих интересах" реальной целью своей имеет превращение человечества в единообразный "человейник", состоящий из унифицированных "человекоединиц", объединённых исключительно идеями постоянно растущего потребления и "свободы", понимаемой как отсутствие каких-либо общественных обязанностей и моральных ограничений, мешающих эту самую тягу к потреблению удовлетворять.

Поворот вправо от толерантности

Ради чего и ведётся целенаправленное уничтожение всего, что этой цели препятствует: национальной государственности, культурных различий, религии, исторической памяти, традиционной семьи, морали, нравственности и т. д.

И вот сегодня, казалось бы, окончательно погрязшая в "толерантной" мерзости Европа переживает буквально взлёт популярности национально ориентированных партий, уже получивший название "Правый поворот".

В Австрии "Австрийская народная партия" Себастьяна Курца набирает на выборах в национальный парламент 31,5% голосов, а правопопулистская "Австрийская партия свободы" — ещё 26%.

Себастьян Курц выиграл выборы в национальный парламент. Фото: Alex Halada / Globallookpress

В "толерантной" донельзя Германии, сыграв на антимигрантской теме, в Рейхстаг с 13% голосов впервые за 60 лет прошла правопопулистская "Альтернатива для Германии", созданная всего лишь в 2013 году как протестное движение.

Во Франции на президентских выборах 2017 года лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен вышла во второй тур, и только спешно сколоченный альянс всех "левых" и "правых" сторонников ЕС позволил протащить в президенты Макрона.

В Венгрии с 2010 года пост премьер-министра занимает ненавидимый глобалистами всех мастей Виктор Орбан — лидер национально-консервативной партии "Фидес". А ещё более радикальная партия "Йоббик" берёт в парламенте 20% голосов на выборах 2014 года.

В Италии наращивает популярность получившая в 2018 году 122 депутатских и 58 сенаторских мест "Лига Севера" (с 2018 г. — просто "Лига"), лидер которой Маттео Сальвини обещал в случае победы в ближайшие пять лет депортировать из страны 500 тысяч иммигрантов…

Причём, вопреки пропагандистским воплям либералов, речь идёт не о "возрождении фашизма", а именно о "национально-консервативном" повороте, поскольку повсюду осознание первичности национальных интересов приводит к тому, что всё большее число европейцев поворачиваются и к своим, казалось бы, уже окончательно забытым традиционным корням.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" прошла в Рейхстаг с 13% голосов. Фото: imago stock&people / Globallookpress

Дело тут не только в осознании опасности нашествия на Европу орд иноплеменных иммигрантов, не желающих вписываться в культуру принимающей страны, а, напротив, стремящихся переделать её под себя. А в том, что насаждавшаяся все последние десятилетия на Западе идеологическая парадигма мультикультурализма и диктатуры меньшинств показала в новых условиях свою полную несостоятельность и неспособность защитить права немцев в Германии, французов — во Франции, итальянцев — в Италии и т. д. В истории человечества национальное самосознание и традиционные ценности всегда играли роль своеобразного иммунитета общественного организма, оберегающего его от вторжения пагубных внешних инфекций. И вот сегодня, когда в результате насаждения "универсальных ценностей" этот иммунитет практически утрачен, Европа оказалась в положении человека, инфицированного СПИДом и не способного с ним бороться.

Осознание этого жуткого факта, а вовсе не внезапная утрата "толерантности" породило на Западе начавшуюся "национально-консервативную" волну, которая в перспективе будет только нарастать. Причём тенденция эта не только европейская, но и общемировая.

Трамп против секс-меньшинств

Успехи Китая, несмотря на всю его внешнюю "коммунистичность", объясняются в первую очередь не следованием сомнительным постулатам марксизма (которым китайцы, вообще-то, давно уже не следуют, а только делают вид), а последовательной реализацией своего национально-консервативного проекта — этакого китайского национал-социализма (без нацизма, естественно) с опорой на традиционные для цивилизации Китая установки на построение "Срединной империи" — как образца и флагмана для всего мира.

Если взглянуть на США, то и там в основе схватки за власть между "демократами" и "республиканцами" — всё та же борьба проектов: "национально-консервативного" (Трамп) и "космополитично-глобалистского" (Клинтоны и Ко). По сути, Трамп пошёл против извечной ставки "демократов" на поддержку сексуальных меньшинств, религиозных сект и "цветных" американцев, сделав ставку на "белых протестантов" и те ценности, на которых изначально создавались США. И пока побеждает.

В своей предвыборной кампании Трамп сделал ставку на традиционные ценности и победил. Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia / Globallookpress

Почему это стало возможным? Да потому, что даже "теневые" хозяева Америки сегодня сознают, что в противостоянии с "национально-консервативным" Китаем "космополитичные" США обречены на поражение. Значит, их надо переформатировать в "национально-консервативную" государственность, а Китай, напротив, — по возможности, с использованием "цветных революций" и "пятой колонны", переделать в нечто "космополитичное", а значит, в условиях противостояния — нежизнеспособное.

Вот и России нашей уже сегодня следует основательно задуматься, в качестве кого и в чьей команде она будет в этой новой геополитической ситуации играть.

Согласится ли, как было некогда для неё запланировано, оставаться аморфной в идеологическом плане частью формируемого "глобального миропорядка" с его толерантностью к любому греху, войной против семьи и духовности, отрицанием права народов на приоритет национальных интересов перед транснациональными и единственной жизненной мотивацией — "рубить бабло" любым способом.

Или же, продолжив наметившийся выход от либерально-космополитического тупика, твёрдо и окончательно встанет на путь формирования своей государственности на национально-консервативных основах. Под "национальные" же в российском варианте годятся только РУССКИЕ (не в узко-этническом, а в духовно-культурном и цивилизационном понимании) основы. Под "консервативные" — традиционные ценности и смыслы православной Русской цивилизации. Ничего изобретать не надо — достаточно осмыслить созданное предками и адаптировать это к современной реальности.

Необходимо окончательно встать на путь формирования своей государственности на национально-консервативных основах. Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Разумеется, при этом потребуется некий субъект политики, способный данные идеи и подходы продвигать. Нам слишком долго внушали, что политический выбор ограничивается "выбором из двух": либо ты за "либералов" (имеются в виду легальные либералы во власти, а не находящаяся вне легальной политики прозападная либеральная оппозиция), либо — за "левых" (коммунистов, социалистов, анархистов и т. д.). Так вот, сегодня совершенно ясно, что выбор этот в принципе неправильный: на политическом поле необходим третий — "национально-консервативный" — игрок, который при нынешних мировых тенденциях имеет все шансы стать первым и главным.