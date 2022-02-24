Запад отказался от Украины: что дальше? • 575 • Аналитика © РИА Новости / Евгения Новоженина Монумент Независимости Украины в Киеве Стало ли признание Россией двух донбасских республик поворотным моментом в работе по демонтажу атлантического миропорядка? Нет, это лишь продолжение процесса — причем по существу, на "земле", не изменилось вообще ничего. Россия признала объективную реальность: Украина, потерявшая контроль над Донбассом еще восемь лет назад, не хочет меняться ради восстановления своего единства. Украине Донбасс не нужен — он не нужен Украине как анти-России, то есть такой Украине, которую атлантисты и местные элиты пытаются закрепить как постоянный форпост против России. Для такой Украины уход Донбасса — это практически подарок (если бы этим все и закончилось). Но не закончится, потому что для России украинский вопрос — это не вопрос внешней политики и даже не просто безопасности. Это вопрос нашего самосознания, то есть ответственности за собственный народ, свою страну и историю. И это не история Российской Федерации или СССР — это история России и русского народа. Именно поэтому Путин и прочел такую длинную историческую лекцию об Украине перед тем, как объявить о признании ДНР и ЛНР, потому что он выступал в качестве представителя русских как таковых, России как таковой. И Россия считает Украину частью себя самой — можно возмущаться этим, говорить о международном праве или высмеивать русский империализм. Все это не имеет никакого значения, потому что сами русские знают, что это правда, потому что русские знают свои корни и свою историю, видят угрозы и вызовы. А защищать идею "суверенитета государств" в эпоху продвигаемой Западом глобализации, когда даже в рамках Евросоюза происходит постепенное размывание не просто суверенитета, а национальной идентичности, — просто смешно. Русское государство развалилось на части, а теперь постепенно собирает само себя и свое историческое пространство — настаивая на том, что другие центры силы не должны строить из осколков нашей империи укрепрайоны против России. И это называют экспансией и агрессией? Русские пришли в Европу и угрожают Европе? Наоборот, это Запад беззастенчиво вторгся в наши пределы (воспользовавшись нашей временной слабостью и расколом), а теперь, когда мы переходим в контрнаступление, кричит "остановите агрессора". Украина в данном случае просто жертва — но не русской экспансии, а жадности и недальновидности. Собственных элит (наши в 90-е годы были немногим лучше — но у России все же был инстинкт государственности, а потом уже Путин провел деприватизацию рычагов власти) и Запада как такового. Попытка увести у России Украину была столь же наглой, сколь и авантюрной — нужно было делать ставку на то, что сама Россия будет слабеть и разваливаться. При любом другом варианте русские неминуемо пришли бы за своим. Это и происходит — потому что только мертвая геополитически и духовно Россия могла бы отказаться от Украины, то есть от самой себя, смириться с потерей своего фундамента. Запад по большому счету и не рассчитывал на стратегический успех украинской авантюры после того, как в 2014-м полностью взял страну под свое управление: атлантистам было важно как можно дольше сохранять раскол между Россией и Украиной. Делать однозначную ставку на атлантизацию Украины Запад боялся, не желая провоцировать Россию. Но и лишать киевские элиты надежды на помощь он тоже не мог, ведь без этого начала бы сыпаться вся конструкция нынешней Украины как анти-России. Цену западных гарантий украинские власти увидели в феврале, когда англосаксы и европейцы стали переводить свои посольства во Львов. И это перед лицом ими же выдуманной "русской угрозы", когда Россия просто демонстрировала свою военную мощь, подкрепляя ей принуждение Запада к диалогу по Украине. Атлантисты не стали гарантировать невступление Украины в НАТО — но словами и делами показали, что не будут защищать ее. То есть вся конструкция "Украина це Европа" посыпалась от одной лишь тени России. И в этот момент киевские власти стали прямым текстом обвинять Запад в предательстве — как, по сути, это сделал в Мюнхене Зеленский еще в минувшую субботу: "С 2014 года Россия убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Союз? Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых, честных ответов?" Какой ответ хотел услышать президент Украины? "Мы хотели бы забрать себе Украину, но понимаем, что это у нас не получится, поэтому просто используем вашу страну для сдерживания России и игры с ней" — такой честности от англосаксов он не дождется. А европейцы и вовсе понимают, что их делают заложниками англосаксонской игры, — и могут лишь пытаться минимизировать свои потери. Но Киев не хочет знать правды и продолжает говорить. Причем говорить то, что лишь подтверждает все худшие российские опасения: то, что происходит попытка отторжения западной части русских земель в пользу Европы, изменение исторических границ русского мира и Европы. Ведь что заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба? "Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе". "Кемска волость? Да забирайте, господи". И неважно, что Кулеба и Зеленский торгуют как бы своим, что они официальные лица формально независимого государства — на весах русской истории они никто, люди, распоряжающиеся чужим имуществом. Киевские князья и московские цари, генсеки и президент Путин смотрят на них как на абсолютных предателей русского народа. Ожидаемое молчание Европы, кстати, не остановило Кулебу — он полетел в Вашингтон, где после разговора с самим Байденом (держитесь, мы с вами) попытался объяснить американцам, почему же они должны спасти Украину. Простым американцам — на CNN: "Во-первых, в 1994 году Украина отказалась от своего ядерного арсенала, который был третьим по величине в мире. Мы отказались от него в обмен на гарантии безопасности, предоставленные, в частности, США. Нам было обещано, что, если кто-нибудь нападет на нас, США будут в числе стран, которые нам помогут. Во-вторых, то, что происходит на Украине, касается не только Украины. Путин бросает вызов евроатлантическому порядку. Если Запад потерпит неудачу на Украине, следующей целью Путина станет один из членов НАТО на его восточном фланге. В-третьих, если Путин добьется успеха на Украине, другие игроки по всему миру, которые хотят изменить правила, которые хотят обойти США, увидят, что это возможно, что Запад неспособен защитить то, за что он выступает. Поэтому американцы должны быть заинтересованы в сохранении мирового порядка в его нынешнем виде, и будущее этого порядка решается прямо сейчас на Украине". Насколько эти аргументы убедительны для американцев? Первый, насчет гарантий, вообще не работает — вы нам обещали... При Клинтоне? И что — воевать за вас с Россией? А в том, что придется именно воевать, англосаксонские медиа убедили уже весь Запад — ведь русские готовятся бросить танки на Киев. Нет, этим американцев не пробьешь. Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов Второй аргумент касается американского доминирования в Европе. То есть если сейчас отдадите Путину Украину, то потом он нацелится на Польшу и Прибалтику. И вам придется воевать уже там, ведь они — члены НАТО. Это должно подействовать на англосаксонскую политическую элиту, но проблема в том, что данный аргумент придумали сами англосаксы и активно гоняют его с 2014 года. Угрозе Прибалтики посвящена масса громких заявлений и статей, причем напугать это должно было в первую очередь несговорчивых членов НАТО и ЕС вроде Германии и Франции: "Как вы смеете работать с русскими — по тому же "Северному потоку — 2", — когда Прибалтика в опасности? Быстро прекратите все работы". Уступать России Прибалтику в Вашингтоне точно не хотят, хотя и понимают, что в военном плане не смогут ее защитить. Проблема в том, что поверить в то, что Россия станет нападать на одну из стран НАТО, может только слабоумный — так что и тут неработающий аргумент. А вот третий аргумент похож на правду. Но именно что похож, потому что переворачивает происходящее с ног на голову. Если вы уступите Путину, все в мире (то есть Китай) увидят, что Запад ни на что не способен. И все — нынешний миропорядок рухнет. Поэтому, если хотите сохранить атлантический миропорядок, не сдавайте Украину. Но проблема в том, что англосаксы давно уже надорвались со своим проектом глобального доминирования - и те, кого они называют странами-ревизионистами (то есть в первую очередь Россию и Китай), давно это поняли. И занимаются аккуратным демонтажем англосаксонской вавилонской башни - в том числе и непосредственно у ворот своих домов. Аккуратным - чтобы все эти зиккураты не обвалились на головы всем. Именно этим и занимается Россия - выдавливая архитекторов несостоявшегося мирового порядка как можно дальше от своих границ. Исторических границ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

575 Источник Похожие новости Евросоюз определился: Россия должна заплатить за европейские грехи Штаты жаждут помощи Китая на Украине Россия не сосредотачивается — Россия возвращается Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее Байден решил гасить "боль американского народа" за счет немцев Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов Новости партнеров