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Запад оставил надежды на эффективность санкций против России
31 октября 2020, 17:35 • 53 • Политика
Ограничительные меры в отношении нашей страны назвали признаком политической беспомощности
Санкции, которые западные страны вводят с завидным постоянством, никак не влияют на Москву. К такому выводу пришла немецкая журналистка. Более того, западные политики прекрасно понимают бесполезность ограничительных мер, однако продолжают их применять "для галочки", чтобы показать своим избирателям, что как-то действуют. На деле же они фактически расписываются в своей беспомощности. Об этом рассуждает автор статьи в Der Spiegel Кристиана Хоффман.
Журналистка напомнила о санкциях против "Северного потока – 2", которые ввели Штаты. В результате под удар больше попала Европа, а не Россия.
Ранее влияние санкций на завершение строительства газопровода оценил эксперт. Рестрикции американцев вряд ли способны помешать реализации проекта. В строительстве "Северного потока – 2" задействованы европейские компании, которые будут до конца защищать свои интересы.
Накануне появились новости о возможном трубоукладчике газопровода. Судно "Академик Черский" готово приступить к работе, пишут СМИ. Оно пришвартовалось в немецком порту Мукран.
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