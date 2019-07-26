Запад осознал деградацию стран Восточной Европы • 193 • Аналитика









«Страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы переживают значительный демографический переход: население быстро сокращается и стареет. Новое исследование МВФ, которое мы публикуем сегодня, предполагает, что население региона, исключая Турцию, сократится на 12 процентов к 2050 году из-за старения и миграции. Сокращение рабочей силы, вероятно, будет еще большим: снижение на 25 процентов в течение следующих трех десятилетий»,

— прокомментировал документ заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан



В ООН посчитали раньше…

Своим заявлением Тао Чжан не сделал пионерского открытия. О демографических проблемах Восточной Европы эксперты говорят уже давно. Правда, в официальных кругах Запада эту тему старались громко не обсуждать. Всё-таки именно развитые страны Европы пополнили свои трудовые ресурсы за счёт восточных европейцев и тем самым смягчили для себя последствия недавнего мирового экономического кризиса.



Демографическое кровопускание странам Восточной Европы Брюссель отчасти компенсировал финансами: различными субсидиями, дотациями и грантами из бюджета Евросоюза и различных фондов вспомоществования. Время шло, однако за благоприятными макроэкономическими показателями (повышением среднего дохода и ВВП на душу населения, снижением суверенного долга и т.д.), которые тот же МВФ называл «успешными». Постепенно открылась безрадостная перспектива нескончаемого оттока трудоспособного населения, пожалуй, самого важного ресурса для стран региона.



Это зафиксировали ещё в январе прошлого года в докладе «Перспективы мирового народонаселения», подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам. Эксперты ООН подсчитали, что к 2050 году население Европы сократится с нынешних 742 до 715 миллионов, а к 2100 году придёт к отметке в 650 миллионов человек.



Лидерами по сокращению населения доклад ООН назвал Болгарию и Латвию. Болгар к середине века будет на 23% меньше (5,4 миллиона человек против нынешних 7 миллионов). Латвия за это время потеряет 22 процента населения. Произойдёт падение с 1 миллиона 950 тысяч человек до 1 миллиона 517 тысяч. К слову, балтийская республика теряет своё население с 1991 года.



Не лучше ситуация и у её ближайших соседей. Эксперты ООН сделали вывод, что к 2050 году ещё в восьми странах Восточной Европы население сократится более чем на 15 процентов. Сюда записали Литву, Польшу, Молдавию, Хорватию, Румынию, Сербию и Украину. Как видим, демографических аутсайдеров представляют либо «молодые» страны Евросоюза, либо те, кто поставил своей национальной целью войти в это «золотое сообщество» континента.



В ЕС – без оглядки на родину

Доклад МВФ по сути признает, что вступление в ЕС только множит демографические проблемы многих стран. Ведь членство в Евросоюзе даёт восточным европейцам только одно преимущество – без проблем уехать на заработки в старую Европу. Собственные родные страны они оставляют без трудовых ресурсов, которые во многом и определяют стабильное развитие экономики.



Интересно, что в компанию аутсайдеров прошлогодний доклад ООН внёс Польшу. Её экономика, взбодренная вливанием субсидий в 200 млрд. евро, заметно приподнялась. Стала витриной успеха для стремящихся в ЕС стран. Демографическую дыру, возникшую при этом в Польше, заполнили мечущиеся после Майдана в поисках работы украинцы.



Тем не менее, доклад ставит Польшу в один ряд с самыми проблемными странами ЕС. В самом Европейском союзе их уже назвали «странами второй скорости развития». Судя по всему, в МВФ тоже поняли, что полякам вряд ли удастся выбраться из этой компании за счёт украинской рабочей силы. Освоившись в Польше, украинцы здесь надолго не задержатся и плавно перекочуют в старую Европу с её высокими заработками, оставив Польшу на голодном ресурсном пайке.



К чему это приведёт? «Демографические проблемы могут значительно замедлить экономический рост. – Даёт невесёлый прогноз Тао Чжан. – Сокращение предложения рабочей силы и снижение производительности труда пожилых работников, а также усиление давления на государственные финансы могут стоить странам около 1 процента ВВП в год».



Много это или мало? Эксперты фонда, как и положено экономистам, делают своё обоснование с цифрами в руках. По их оценкам, к середине века ВВП на душу населения перечисленных в докладе стран Восточной Европы «достигнет только 60 процентов западноевропейских уровней за тот же период времени». (В следующем году ожидается 52 процента.) Иными словами, восточным европейцам МВФ обещает хроническое отставание от благополучных стран ЕС.







Денег на всех не хватит

Это отставание обусловлено не только демографическими проблемами, но и сокращением финансирования наименее развитых стран ЕС из бюджета объединенной Европы на 2021-27 годы. Когда этот бюджет только верстали, секвестр ожиданий восточных европейцев объясняли тем, что из содружества выходит Великобритания и уносит с собой ежегодный двадцатимиллиардный вклад в общеевропейскую казну.



Потом выяснилось, что будет не только сокращение финансирования восточных европейцев, но и перераспределение денег на юг Европы, в пользу таких стран, как Испания и Греция, которым при принятии последнего перспективного бюджета ЕС фонды подрезали почти на 30%.



Пока в столицах Восточной Европы осмысливали эту новость и горячились, обещая заблокировать предложенный Еврокомиссией бюджет, в Париже встретились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Европейские тяжеловесы пообещали к 2021 году сверстать отдельный бюджет для государств еврозоны. Это предложение ставит в очень затруднительное положение самые сильные страны Востока (Польшу, Венгрию, Чехию), сохранившие свою национальную валюту.



Не легче будет и странам Балтии, перешедшим на евро. Их финансирование сократят на четверть от действующего бюджета. Как это будет выглядеть на практике, эксперты не берутся предсказать. Самое большое сокращение может коснуться весьма острых для местного населения проблем.



В Латвии, например, сейчас обсуждают вопрос: где взять деньги на ремонт дорог. Они в этой прибалтийской стране неважного качества. По оценкам еврочиновников, дороги Латвии одни из худших в ЕС. При очередной аттестации они получили лишь три балла по семибалльной шкале. Хуже положение только в Румынии и на Мальте.



Еврокомиссия ежегодно передавала Риге порядка 130 млн. евро на ремонт дорожного полотна. В следующем году это финансирование сократится в пять раз – до 23 миллионов евро, при потребности в 636 миллионов. Такой резкий секвестр в Брюсселе объяснили просто – коррупцией в Латвии. Вместо ремонта дорог деньги здесь просто разворовывают. Аргумент, конечно, серьёзный, но теперь его можно использовать для оправдания любого сокращения субсидий.



Как бы то ни было, Рига сейчас ищет средства на ремонт автомобильных дорог. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире Латвийского телевидения предложил для финансирования дорожного ремонта и строительства повысить акцизы на моторное топливо. То есть, взять деньги у стареющего и убывающего населения.



С такой перспективой в скором времени столкнётся вся экономика Латвии, и не только Латвии, но и её незадачливых соседей по региону. А это значит, что демографические проблемы восточно-европейских стран, о которых так громко заявили в высоких международных инстанциях, станут причиной деградации восточной части Евросоюза. Международный валютный фонд опубликовал доклад о демографических проблемах в странах восточной части Евросоюза.— прокомментировал документ заместитель директора-распорядителя МВФ Тао ЧжанСвоим заявлением Тао Чжан не сделал пионерского открытия. О демографических проблемах Восточной Европы эксперты говорят уже давно. Правда, в официальных кругах Запада эту тему старались громко не обсуждать. Всё-таки именно развитые страны Европы пополнили свои трудовые ресурсы за счёт восточных европейцев и тем самым смягчили для себя последствия недавнего мирового экономического кризиса.Демографическое кровопускание странам Восточной Европы Брюссель отчасти компенсировал финансами: различными субсидиями, дотациями и грантами из бюджета Евросоюза и различных фондов вспомоществования. Время шло, однако за благоприятными макроэкономическими показателями (повышением среднего дохода и ВВП на душу населения, снижением суверенного долга и т.д.), которые тот же МВФ называл «успешными». Постепенно открылась безрадостная перспектива нескончаемого оттока трудоспособного населения, пожалуй, самого важного ресурса для стран региона.Это зафиксировали ещё в январе прошлого года в докладе «Перспективы мирового народонаселения», подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам. Эксперты ООН подсчитали, что к 2050 году население Европы сократится с нынешних 742 до 715 миллионов, а к 2100 году придёт к отметке в 650 миллионов человек.Лидерами по сокращению населения доклад ООН назвал Болгарию и Латвию. Болгар к середине века будет на 23% меньше (5,4 миллиона человек против нынешних 7 миллионов). Латвия за это время потеряет 22 процента населения. Произойдёт падение с 1 миллиона 950 тысяч человек до 1 миллиона 517 тысяч. К слову, балтийская республика теряет своё население с 1991 года.Не лучше ситуация и у её ближайших соседей. Эксперты ООН сделали вывод, что к 2050 году ещё в восьми странах Восточной Европы население сократится более чем на 15 процентов. Сюда записали Литву, Польшу, Молдавию, Хорватию, Румынию, Сербию и Украину. Как видим, демографических аутсайдеров представляют либо «молодые» страны Евросоюза, либо те, кто поставил своей национальной целью войти в это «золотое сообщество» континента.Доклад МВФ по сути признает, что вступление в ЕС только множит демографические проблемы многих стран. Ведь членство в Евросоюзе даёт восточным европейцам только одно преимущество – без проблем уехать на заработки в старую Европу. Собственные родные страны они оставляют без трудовых ресурсов, которые во многом и определяют стабильное развитие экономики.Интересно, что в компанию аутсайдеров прошлогодний доклад ООН внёс Польшу. Её экономика, взбодренная вливанием субсидий в 200 млрд. евро, заметно приподнялась. Стала витриной успеха для стремящихся в ЕС стран. Демографическую дыру, возникшую при этом в Польше, заполнили мечущиеся после Майдана в поисках работы украинцы.Тем не менее, доклад ставит Польшу в один ряд с самыми проблемными странами ЕС. В самом Европейском союзе их уже назвали «странами второй скорости развития». Судя по всему, в МВФ тоже поняли, что полякам вряд ли удастся выбраться из этой компании за счёт украинской рабочей силы. Освоившись в Польше, украинцы здесь надолго не задержатся и плавно перекочуют в старую Европу с её высокими заработками, оставив Польшу на голодном ресурсном пайке.К чему это приведёт? «Демографические проблемы могут значительно замедлить экономический рост. – Даёт невесёлый прогноз Тао Чжан. – Сокращение предложения рабочей силы и снижение производительности труда пожилых работников, а также усиление давления на государственные финансы могут стоить странам около 1 процента ВВП в год».Много это или мало? Эксперты фонда, как и положено экономистам, делают своё обоснование с цифрами в руках. По их оценкам, к середине века ВВП на душу населения перечисленных в докладе стран Восточной Европы «достигнет только 60 процентов западноевропейских уровней за тот же период времени». (В следующем году ожидается 52 процента.) Иными словами, восточным европейцам МВФ обещает хроническое отставание от благополучных стран ЕС.Это отставание обусловлено не только демографическими проблемами, но и сокращением финансирования наименее развитых стран ЕС из бюджета объединенной Европы на 2021-27 годы. Когда этот бюджет только верстали, секвестр ожиданий восточных европейцев объясняли тем, что из содружества выходит Великобритания и уносит с собой ежегодный двадцатимиллиардный вклад в общеевропейскую казну.Потом выяснилось, что будет не только сокращение финансирования восточных европейцев, но и перераспределение денег на юг Европы, в пользу таких стран, как Испания и Греция, которым при принятии последнего перспективного бюджета ЕС фонды подрезали почти на 30%.Пока в столицах Восточной Европы осмысливали эту новость и горячились, обещая заблокировать предложенный Еврокомиссией бюджет, в Париже встретились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Европейские тяжеловесы пообещали к 2021 году сверстать отдельный бюджет для государств еврозоны. Это предложение ставит в очень затруднительное положение самые сильные страны Востока (Польшу, Венгрию, Чехию), сохранившие свою национальную валюту.Не легче будет и странам Балтии, перешедшим на евро. Их финансирование сократят на четверть от действующего бюджета. Как это будет выглядеть на практике, эксперты не берутся предсказать. Самое большое сокращение может коснуться весьма острых для местного населения проблем.В Латвии, например, сейчас обсуждают вопрос: где взять деньги на ремонт дорог. Они в этой прибалтийской стране неважного качества. По оценкам еврочиновников, дороги Латвии одни из худших в ЕС. При очередной аттестации они получили лишь три балла по семибалльной шкале. Хуже положение только в Румынии и на Мальте.Еврокомиссия ежегодно передавала Риге порядка 130 млн. евро на ремонт дорожного полотна. В следующем году это финансирование сократится в пять раз – до 23 миллионов евро, при потребности в 636 миллионов. Такой резкий секвестр в Брюсселе объяснили просто – коррупцией в Латвии. Вместо ремонта дорог деньги здесь просто разворовывают. Аргумент, конечно, серьёзный, но теперь его можно использовать для оправдания любого сокращения субсидий.Как бы то ни было, Рига сейчас ищет средства на ремонт автомобильных дорог. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире Латвийского телевидения предложил для финансирования дорожного ремонта и строительства повысить акцизы на моторное топливо. То есть, взять деньги у стареющего и убывающего населения.С такой перспективой в скором времени столкнётся вся экономика Латвии, и не только Латвии, но и её незадачливых соседей по региону. А это значит, что демографические проблемы восточно-европейских стран, о которых так громко заявили в высоких международных инстанциях, станут причиной деградации восточной части Евросоюза. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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