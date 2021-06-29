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Запад опять угрожает Лукашенко

29 июня 2021, 03:21  •  32 • Украина
Выполнение всех западных требований не приведёт к снятию санкций
Приняв четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии, коллективный Запад на этом не успокоился и продолжает слать Минску угрозы.
Выступая в воскресенье в эфире белорусского оппозиционного телеканала «посол США в Белоруссии» Джули Фишер снова грозила Александру Лукашенко и Белоруссии всевозможными карами.
«Мы довольно ясно обозначили, чего мы ждём от Лукашенко: освобождения всех политзаключённых. Мы очень чётко призвали белорусские власти вести умный и настоящий национальный диалог, результат которого приведёт к новым выборам, но только под международной эгидой», – заявила «посол США», которая находится на территории Литвы. Она снова подчеркнула, что «Запад будет разговаривать с Александром Лукашенко на том языке, который он понимает».
Однако это не значит, что Соединённые Штаты и Евросоюз собираются смягчить свои санкции в том случае, если Минск вдруг выполнит все требования, в частности, освободит всех политзаключённых. Оказывается – нет. Можно выполнить все требования Запада, однако санкции останутся в силе, а, может быть, будет даже усилены.
«Я не хочу недооценивать значения освобождения для личности политзаключённого или его семьи. Однако я не думаю, что Соединённые Штаты уменьшат давление до того, как состоятся новые президентские выборы в этой стране», – отметила Фишер.
Понятно, что речь идёт о выборах на условиях Запада.
А накануне выступления «посла США в Беларуси» заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд пообещала усилить санкции в отношении белорусской экономики.
Однако в Минске уверены, что ужесточение санкций не окажут серьёзного влияния на экономику страны.
По словам вице-премьера правительства Белоруссии Александра Субботина, придётся лишь «скорректировать карту экспорта», однако это будет некритично, ведь основным партнёром для Минска остаётся Москва.
Продолжат стабильную работу и предприятия оборонно-промышленного комплекса Белоруссии, возникшие вопросы после введения санкций уже решены.
«Сегодня каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет. Все предприятия системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора работают стабильно. Производители России и КНР в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы, может быть, иногда покупали у стран, сегодня не желающих работать с нами», – рассказал в воскресенье председатель Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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