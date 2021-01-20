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Запад обвинили в распространении "двух инфекций против России": Ими уже заразили Казахстан

20 января 2021, 18:55  •  437 • Политика
Запад обвинили в распространении "двух инфекций против России". Ими уже заразили Казахстан. На это обратил внимание местный политолог Максим Крамаренко. Он подчеркнул, что Вашингтон, возглавляющий антироссийскую коалицию, вёл и продолжает вести деятельность по подрыву государственности в РФ и в целом на всём постсоветском пространстве.
Казахстанский политолог Максим Крамаренко в интервью для Царьграда раскрыл опасную игру Запада против России, которая не прекращается с момента распада СССР.
США, возглавляющие эту антироссийскую коалицию, по-прежнему видят в РФ едва ли не главного геополитического врага. В связи с этим на протяжении 30 лет после развала Советского Союза Вашингтон вёл и продолжает вести деятельность по подрыву государственности в России и в целом на всём постсоветском пространстве.
Запад не покладая рук занимался распространением в бывших союзных республиках двух социальных инфекций - национализма и геополитических фобий в отношении России, - отметил эксперт.
Главная задача этой работы - навязать недоверие странам-партнёрам по отношению друг к другу. Этот "вирус" уже спровоцировал болезни во многих государствах, вышедших из состава СССР.
Теперь инфекции пустили корни и в Казахстане. Крамаренко уверен, что это грозит ухудшением "отношений между двумя главными этносами" в республике и "историографическими разборками на уровне государств".
Сейчас казахам активно навязывается страх - якобы Москва может подчинить себе их страну и пошатнуть её территориальную целостность и независимость.
Для этого спонсируются "карманные" блогеры, активисты, СМИ, которые усиленно тиражируют данную тему, не гнушаясь фейками и откровенными инсинуациями, обратил внимание собеседник Царьграда.

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