Запад обвинили в распространении "двух инфекций против России": Ими уже заразили Казахстан

Казахстанский политолог Максим Крамаренко в интервью для Царьграда раскрыл опасную игру Запада против России, которая не прекращается с момента распада СССР.

США, возглавляющие эту антироссийскую коалицию, по-прежнему видят в РФ едва ли не главного геополитического врага. В связи с этим на протяжении 30 лет после развала Советского Союза Вашингтон вёл и продолжает вести деятельность по подрыву государственности в России и в целом на всём постсоветском пространстве.

Запад не покладая рук занимался распространением в бывших союзных республиках двух социальных инфекций - национализма и геополитических фобий в отношении России, - отметил эксперт.

Главная задача этой работы - навязать недоверие странам-партнёрам по отношению друг к другу. Этот "вирус" уже спровоцировал болезни во многих государствах, вышедших из состава СССР.

Теперь инфекции пустили корни и в Казахстане. Крамаренко уверен, что это грозит ухудшением "отношений между двумя главными этносами" в республике и "историографическими разборками на уровне государств".

Сейчас казахам активно навязывается страх - якобы Москва может подчинить себе их страну и пошатнуть её территориальную целостность и независимость.

Для этого спонсируются "карманные" блогеры, активисты, СМИ, которые усиленно тиражируют данную тему, не гнушаясь фейками и откровенными инсинуациями, обратил внимание собеседник Царьграда.