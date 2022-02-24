Запад обрушился на Россию из-за спецоперации на Украине: "Привлечём Кремль к ответственности"

Лидеры западных стран и объединений в четверг утром обрушились на Россию с критикой из-за начала спецоперации на Украине. Своё мнение уже высказали представители НАТО, Евросоюза, Канады, Франции и других стран. Политики обещают "призвать Кремль к ответственности".

Утром 23 февраля генсек НАТО Столтенберг выразил осуждение по поводу военной спецоперации России на Украине, назвав её "атакой". Политик считает, что Россия нарушает международное право и угрожает евроатлантической безопасности

Также сегодня стало известно, что НАТО созывает экстренное заседание по ситуации в Украине.

С осуждением действий России выступили также главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Они опубликовали на своих страницах в Twitter соответствующие заявления:

Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти мрачные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые сталкиваются с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности,

- написали оба политика.



Канада также раскритиковала Россию за операцию на Украине и призвала немедленно остановить огонь. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Франция тоже заявила, что "строжайшим образом осуждает начало операции России в Донбассе".

Стоит отметить, что на фоне интенсивных обстрелов последних дней, которые ведут вооружённые силы Украины, а также многочисленных диверсий и провокаций в Донбассе эти заявления выглядят как минимум странными.