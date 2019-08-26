Запад: новые ядерные взрывы в России неизбежны • 116 • Аналитика









Взрыв в Северодвинске

Информация о взрыве на полигоне под Северодвинском до сих пор носит крайне отрывочный характер. Поэтому не удивительно, что в западной, да и отечественной прессе, возникают многочисленные инсинуации относительно того, что же на самом деле произошло в Архангельской области.



Сам взрыв произошел 8 августа 2019 года. Согласно официальному сообщению «Росатома», на полигоне, на морской платформе, происходили испытания ракеты. Затем произошло возгорание топлива, и ракета взорвалась.



В результате взрыва, по официальным данным, погибли 5 человек. Все они – сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).



Ведущий инженер-электроник Евгений Коратаев, инженер-испытатель Сергей Пичугин, начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев, научный сотрудник Алексей Вьюшин, заместитель начальника научно-испытательного отделения Владислав Яновский… Эти люди отдали свои жизни при испытании нового оружия. В Сарове, где жили и работали погибшие, был объявлен общегородской траур.



Но не столько даже трагические смерти сотрудников РФЯЦ привлекли внимание российской и зарубежной общественности к этому инциденту. Гораздо более сильный эффект имели сообщения о повышении радиационной опасности. Например, известный эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис написал, что недалеко от Архангельска был замечен специальный российский танкер, предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.







В то же время, в Министерстве обороны РФ заявили, что радиационный фон был в норме, а администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона и подчеркнула, что вскоре он пришел в нормальное состояние.



Вскоре в МЧС РФ также подтвердили информацию Минобороны – радиационный фон не превышен. Сообщение о кратковременном превышении радиационного фона в окрестностях Северодвинска пропало с сайта городской администрации. Как сообщили в пресс-службе администрации, сообщение удалили, поскольку происшествие находится в компетенции Министерства обороны РФ.



На самом деле, ничего удивительного в подобном поведении администрации города нет. Взрыв произошел на военном объекте, а любая страна хранит военную тайну и не заинтересована в разглашении информации, которая может хоть как то повредить или самим военным разработкам, или репутации государства. Но американцы уверены: российские власти скрывают не факт радиации, а технологии, проще говоря – новое оружие, которое как раз и испытывалось на полигоне.



Однако вскоре стало известно, что пять станций контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний после происшествия под Северодвинском перестали работать. Всего на территории Российской Федерации действует семь таких станций, большая часть находится в Европейской России.







Если следовать версии Зербо, то из семи станций, действующих на территории России, могли быть отключены те станции, которые «засекали» радиоактивное облако, распространившееся после взрыва на полигоне. Ряд зарубежных экспертов также отметили, что отключение станций на фоне происходящих событий выглядит более чем подозрительно.





Джеффри Льюис из Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Миддлберийского института международных исследований США отметил, что связь осталась только с теми российскими станциями, которые действуют на Дальнем Востоке. Как раз до них радиоактивное облако дойти не могло, поэтому и не возникло необходимости их отключать, в отличие от станций, работающих в западных областях и в центре Европейской части России.



«Буревестник» новых технологий или новых катастроф?

Еще в 2018 году президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ рассказал об испытаниях ракеты 9М730 «Буревестник». Затем в СМИ появилась информация о том, что ракета оснащена ядерным воздушно-реактивным двигателем.



Российские власти, как уверены на Западе, хотят скрыть от международной общественности именно новейшие технологии разработки ядерного оружия. Что же касается радиационного фона, то он, хотя и мог быть выше нормы, но никак не сравним с последствиями взрыва на Чернобыльской АЭС. Ведь максимальный уровень излучения составил не более 2 микрозивертов в час, а это ничтожный показатель, сравнимый с дозой облучения, получаемой человеком во время длительного авиаперелета.



В США такое оружие называют оружием «Судного дня». Но, чего таить, и американцы точно также заняты разработками в сфере вооружений. Недавние испытания крылатой ракеты показали, что США сознательно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку всем понятно, что разработать ракету за две недели, прошедшие со времени прекращения действия ДРСМД, невозможно. То есть, США за несколько лет до расторжения договора уже занимались разработками новой ракеты. И, скорее всего, далеко не одной ракеты.



Поэтому нет смысла и России играть в особую «святость». Понятно, что в изменившихся условиях современного мира нашей стране нужно иметь средства для защиты, для противодействия агрессивным планам вероятного противника. И эти средства нужно разрабатывать и испытывать, а испытания не всегда заканчиваются благополучно.



В США «страшилки» о непобедимой путинской ракете «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall) получили в последние месяцы особое распространение. Отмечается, что ракета может менять траекторию, обходить перехват, обладает неограниченной дальностью. Но западные эксперты обеспокоены не только новейшими разработками, но и рискогенным потенциалом, который связан с испытанием нового оружия.



Джеффри Эдмондс, работавший аналитиком в Центральном разведывательном управлении США, считает, что одна из главных причин подобных происшествий – сочетание в политике российского руководства склонности к риску с готовностью пользоваться объектами устаревшей военной и военно-промышленной инфраструктуры. Устаревание инфраструктуры значительно повышает вероятность разнообразных аварий и катастроф при испытаниях нового оружия.



К слову, это уже второе за последние месяцы странное происшествие на севере России, закончившееся смертями испытателей и засекреченное российскими властями. Достаточно вспомнить аварию на подводном аппарате – т.н. «Лошарике». Стремление к достижению паритета с Соединенными Штатами заставляет, по мнению зарубежных экспертов, не обращать внимания на устаревание материально-технической базы. И происходят различные непредвиденные ситуации. В том числе и заканчивающиеся гибелью военных и гражданских специалистов.



С другой стороны, там, где техника, где оружие – там всегда могут произойти аварии. Поэтому и в «Росатоме», и в администрации президента не скрывают: несчастные случаи имеют место. Печально, но иногда специалисты погибают при испытаниях и жертвуют своими жизнями во имя безопасности родной страны. Поэтому их и представляют посмертно к высоким государственным наградам, вплоть до звания Героя Российской Федерации и ордена Мужества. Деньги есть, но держаться все труднее...



Россия как «угроза человечеству» - вечный миф американской пропаганды

Для США и их союзников очень важно воспрепятствовать любым технологическим продвижениям России. Поэтому, когда не удается действовать прямо, подключается т.н. «общественное мнение». Сейчас задача Запада не просто представить российские власти и персонально Владимира Путина абсолютно безответственными людьми. Их задача – показать, что сама российская политическая культура сформирована таким образом, что представляет угрозу человечеству в целом, его будущему.







Он утверждает, что российская власть не только подвергает опасности российских граждан, но и ставит под угрозу большую часть мира. В качестве примера приводится Чернобыльская катастрофа. Стивен Бланк прямо подчеркивает, что во время аварии на Чернобыльской атомной электростанции тогдашнее советское руководство почти поставило мир на грань уничтожения. Впрочем, что еще ожидать от тенденциозного американского автора – «специалиста по России», то есть по антироссийской пропаганде?



Казалось бы, почему о Чернобыле вспоминают именно сейчас, спустя тридцать с лишним лет после трагедии на атомной электростанции? Ведь и фильм вышел, и аналитики все чаще поминают Чернобыль в своих статьях и выступлениях.



Дело в том, что Чернобыль пытаются раскрутить в качестве символа «российской угрозы». И проводят соответствующие параллели между аварией на АЭС тридцатитрехлетней давности и любыми текущими авариями и неполадками при испытании российского оружия. Такая позиция очень выгодна Западу, поскольку позволяет выставить Россию в качестве «источника угрозы», «государства зла», само существование которого угрожает современному человечеству.



«Официальная лживость» и повышенная секретность, по мнению американского аналитика, изначально присущи российской политической культуре и из-за них мир не может получить всеобъемлющей информации о происходящем, не может выработать стратегию ликвидации опасных последствий, предпринять какие-то защитные меры.



Но что напрашивается после знакомства с позицией американских экспертов? Что с военных разработок надо снять графу секретности? А сами американцы не хотят ставить весь мир в известность о собственных военных испытаниях?



Странно звучат и слова о российской угрозе человечеству. Да, какие-то аварии имеют место, как имеют место и бюрократия, и разгильдяйство, и халатность. Но США, в отличие от России, имеют опыт сознательного применения ядерного оружия против мирного населения японских городов, опыт сознательного убийства многих тысяч мирных жителей.



Американцы и их союзники, в первую очередь Франция, регулярно проводят ядерные испытания в Тихом океане, что привело к изменению ландшафта, флоры и фауны на целом ряде тихоокеанских островов.







Достаточно вспомнить историю с атоллом Бикини, население которого было переселено с места жительства своих предков просто потому, что атолл отдали под испытания нового оружия. Но Западу, разумеется, гораздо выгоднее выставлять именно Россию в качестве угрозы человечеству, а о собственных грехах забывать напрочь. Политика двойных стандартов, проводимая Соединенными Штатами и их союзниками, давно никого не удивляет. Взрыв на полигоне в Архангельской области напугал Запад. Сейчас в американских и европейских СМИ вовсю рассуждают о «страшных перспективах», открывающихся перед миром в связи с разработками Россией новых видов ядерного оружия.Информация о взрыве на полигоне под Северодвинском до сих пор носит крайне отрывочный характер. Поэтому не удивительно, что в западной, да и отечественной прессе, возникают многочисленные инсинуации относительно того, что же на самом деле произошло в Архангельской области.Сам взрыв произошел 8 августа 2019 года. Согласно официальному сообщению «Росатома», на полигоне, на морской платформе, происходили испытания ракеты. Затем произошло возгорание топлива, и ракета взорвалась.В результате взрыва, по официальным данным, погибли 5 человек. Все они – сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Ведущий инженер-электроник Евгений Коратаев, инженер-испытатель Сергей Пичугин, начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев, научный сотрудник Алексей Вьюшин, заместитель начальника научно-испытательного отделения Владислав Яновский… Эти люди отдали свои жизни при испытании нового оружия. В Сарове, где жили и работали погибшие, был объявлен общегородской траур.Но не столько даже трагические смерти сотрудников РФЯЦ привлекли внимание российской и зарубежной общественности к этому инциденту. Гораздо более сильный эффект имели сообщения о повышении радиационной опасности. Например, известный эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис написал, что недалеко от Архангельска был замечен специальный российский танкер, предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.В то же время, в Министерстве обороны РФ заявили, что радиационный фон был в норме, а администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона и подчеркнула, что вскоре он пришел в нормальное состояние.Вскоре в МЧС РФ также подтвердили информацию Минобороны – радиационный фон не превышен. Сообщение о кратковременном превышении радиационного фона в окрестностях Северодвинска пропало с сайта городской администрации. Как сообщили в пресс-службе администрации, сообщение удалили, поскольку происшествие находится в компетенции Министерства обороны РФ.На самом деле, ничего удивительного в подобном поведении администрации города нет. Взрыв произошел на военном объекте, а любая страна хранит военную тайну и не заинтересована в разглашении информации, которая может хоть как то повредить или самим военным разработкам, или репутации государства. Но американцы уверены: российские власти скрывают не факт радиации, а технологии, проще говоря – новое оружие, которое как раз и испытывалось на полигоне.Однако вскоре стало известно, что пять станций контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний после происшествия под Северодвинском перестали работать. Всего на территории Российской Федерации действует семь таких станций, большая часть находится в Европейской России.Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо указал на возможное наличие связи между прекращением работы станций и происшествием на российском полигоне. В своем «Твиттере» Лассина Зербо даже опубликовал карту перемещения радиоактивного облака.Если следовать версии Зербо, то из семи станций, действующих на территории России, могли быть отключены те станции, которые «засекали» радиоактивное облако, распространившееся после взрыва на полигоне. Ряд зарубежных экспертов также отметили, что отключение станций на фоне происходящих событий выглядит более чем подозрительно.Джеффри Льюис из Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Миддлберийского института международных исследований США отметил, что связь осталась только с теми российскими станциями, которые действуют на Дальнем Востоке. Как раз до них радиоактивное облако дойти не могло, поэтому и не возникло необходимости их отключать, в отличие от станций, работающих в западных областях и в центре Европейской части России.Еще в 2018 году президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ рассказал об испытаниях ракеты 9М730 «Буревестник». Затем в СМИ появилась информация о том, что ракета оснащена ядерным воздушно-реактивным двигателем.Российские власти, как уверены на Западе, хотят скрыть от международной общественности именно новейшие технологии разработки ядерного оружия. Что же касается радиационного фона, то он, хотя и мог быть выше нормы, но никак не сравним с последствиями взрыва на Чернобыльской АЭС. Ведь максимальный уровень излучения составил не более 2 микрозивертов в час, а это ничтожный показатель, сравнимый с дозой облучения, получаемой человеком во время длительного авиаперелета.В США такое оружие называют оружием «Судного дня». Но, чего таить, и американцы точно также заняты разработками в сфере вооружений. Недавние испытания крылатой ракеты показали, что США сознательно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку всем понятно, что разработать ракету за две недели, прошедшие со времени прекращения действия ДРСМД, невозможно. То есть, США за несколько лет до расторжения договора уже занимались разработками новой ракеты. И, скорее всего, далеко не одной ракеты.Поэтому нет смысла и России играть в особую «святость». Понятно, что в изменившихся условиях современного мира нашей стране нужно иметь средства для защиты, для противодействия агрессивным планам вероятного противника. И эти средства нужно разрабатывать и испытывать, а испытания не всегда заканчиваются благополучно.В США «страшилки» о непобедимой путинской ракете «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall) получили в последние месяцы особое распространение. Отмечается, что ракета может менять траекторию, обходить перехват, обладает неограниченной дальностью. Но западные эксперты обеспокоены не только новейшими разработками, но и рискогенным потенциалом, который связан с испытанием нового оружия.Джеффри Эдмондс, работавший аналитиком в Центральном разведывательном управлении США, считает, что одна из главных причин подобных происшествий – сочетание в политике российского руководства склонности к риску с готовностью пользоваться объектами устаревшей военной и военно-промышленной инфраструктуры. Устаревание инфраструктуры значительно повышает вероятность разнообразных аварий и катастроф при испытаниях нового оружия.К слову, это уже второе за последние месяцы странное происшествие на севере России, закончившееся смертями испытателей и засекреченное российскими властями. Достаточно вспомнить аварию на подводном аппарате – т.н. «Лошарике». Стремление к достижению паритета с Соединенными Штатами заставляет, по мнению зарубежных экспертов, не обращать внимания на устаревание материально-технической базы. И происходят различные непредвиденные ситуации. В том числе и заканчивающиеся гибелью военных и гражданских специалистов.С другой стороны, там, где техника, где оружие – там всегда могут произойти аварии. Поэтому и в «Росатоме», и в администрации президента не скрывают: несчастные случаи имеют место. Печально, но иногда специалисты погибают при испытаниях и жертвуют своими жизнями во имя безопасности родной страны. Поэтому их и представляют посмертно к высоким государственным наградам, вплоть до звания Героя Российской Федерации и ордена Мужества.Для США и их союзников очень важно воспрепятствовать любым технологическим продвижениям России. Поэтому, когда не удается действовать прямо, подключается т.н. «общественное мнение». Сейчас задача Запада не просто представить российские власти и персонально Владимира Путина абсолютно безответственными людьми. Их задача – показать, что сама российская политическая культура сформирована таким образом, что представляет угрозу человечеству в целом, его будущему.Об этом прямо пишет такой американский автор как Стивен Бланк. Бланк - бывший профессор в области национальной безопасности Института стратегических исследований Военного колледжа армии США, в настоящее время занимающийся геополитическими исследованиями России и постсоветского пространства.Он утверждает, что российская власть не только подвергает опасности российских граждан, но и ставит под угрозу большую часть мира. В качестве примера приводится Чернобыльская катастрофа. Стивен Бланк прямо подчеркивает, что во время аварии на Чернобыльской атомной электростанции тогдашнее советское руководство почти поставило мир на грань уничтожения. Впрочем, что еще ожидать от тенденциозного американского автора – «специалиста по России», то есть по антироссийской пропаганде?Казалось бы, почему о Чернобыле вспоминают именно сейчас, спустя тридцать с лишним лет после трагедии на атомной электростанции? Ведь и фильм вышел, и аналитики все чаще поминают Чернобыль в своих статьях и выступлениях.Дело в том, что Чернобыль пытаются раскрутить в качестве символа «российской угрозы». И проводят соответствующие параллели между аварией на АЭС тридцатитрехлетней давности и любыми текущими авариями и неполадками при испытании российского оружия. Такая позиция очень выгодна Западу, поскольку позволяет выставить Россию в качестве «источника угрозы», «государства зла», само существование которого угрожает современному человечеству.«Официальная лживость» и повышенная секретность, по мнению американского аналитика, изначально присущи российской политической культуре и из-за них мир не может получить всеобъемлющей информации о происходящем, не может выработать стратегию ликвидации опасных последствий, предпринять какие-то защитные меры.Но что напрашивается после знакомства с позицией американских экспертов? Что с военных разработок надо снять графу секретности? А сами американцы не хотят ставить весь мир в известность о собственных военных испытаниях?Странно звучат и слова о российской угрозе человечеству. Да, какие-то аварии имеют место, как имеют место и бюрократия, и разгильдяйство, и халатность. Но США, в отличие от России, имеют опыт сознательного применения ядерного оружия против мирного населения японских городов, опыт сознательного убийства многих тысяч мирных жителей.Американцы и их союзники, в первую очередь Франция, регулярно проводят ядерные испытания в Тихом океане, что привело к изменению ландшафта, флоры и фауны на целом ряде тихоокеанских островов.Достаточно вспомнить историю с атоллом Бикини, население которого было переселено с места жительства своих предков просто потому, что атолл отдали под испытания нового оружия. Но Западу, разумеется, гораздо выгоднее выставлять именно Россию в качестве угрозы человечеству, а о собственных грехах забывать напрочь. Политика двойных стандартов, проводимая Соединенными Штатами и их союзниками, давно никого не удивляет. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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