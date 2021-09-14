«Запад не заинтересован в успехе клоуна Зеленского». Игорь Марков пояснил, почему Украина обречена • 144 • Украина

Украинский оппозиционный политик из Одессы, экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Игорь Марков заявил, что Украина «закончится» при нынешнем президенте Владимире Зеленском.



Об этом политик заявил в ходе программы «Вечер» от 12.09.21.



Игорь Марков при этом отказал Владимиру Зеленскому в любом успехе, отметив, что такой даже теоретически невозможен, и при этом невыгоден, прежде всего, Западу, ибо ставит крест на вековых политических устоях в пользу случайного «клоуна и чепушилы» с улицы.



«У меня глубокое убеждение — на проекте „Зеленский‟ Украина закончится. И это выгодно всем государствам мира. И Западу, может быть, в первую очередь», — заявил Марков.



Он пояснил, почему придерживается такой точки зрения.



«Власть — это тончайший инструмент. К которому человека нужно готовить годами. Разговоры о том, что давайте возьмём „Васю‟, изберём его президентом, что записано в Конституции, что, мол, каждый из нас имеет право стать президентом — это просто разговоры. Что же получилось в случае с Зеленским? В случае успешности Зеленского, в случае успешности Украины при нём (теоретически), получается, что любой клоун, просто снявшийся в кино и став президентом, может справиться с этой задачей. Для чего тогда политические институции, партии на Западе, преемственность? Даже его сравнение с Рональдом Рейганом неуместно, потому что Рейган был до президентства губернатором Калифорнии, членом партии и так далее. Тогда зачем вся политическая элита в любой стране мира, если раз в пять лет любого чепушилу избрали, и будем жить себе припеваючи??», — пояснил Игорь Марков.



«Нет шанса. Это невыгодно всей мировой политической элите. Иначе, в случае успешности Зеленского, она дискредитирует сама себя. Никогда Зеленский не будет успешным. И Запад в первую очередь не допустит этого. Это же очевидная вещь. Поэтому и их поведение соответствующее. Не считайте их дураками», — добавил оппозиционный политик.



«О Крымской платформе уже никто не вспоминает», — обратил при случае внимание он.



Марков считает, что в настоящий момент «вопрос только в том, чтобы при отползании Запада с Украины нанести как можно больший вред России».



«А то, что они оттуда отползут, и уже очень скоро, у меня никаких сомнений нет», — заверил экс-нардеп.



Он считает, что именно от этой безысходности на Украине заводят разговоры по типу перехода с кириллицы на латиницу.



Также Марков выразил убеждение, что политические деятели на Украине занимаются просто зарабатыванием денег, используя момент.



«Они понимают, что у этого государства нет перспектив. Поэтому просто зарабатывают деньги. Исходить следует именно из этого», — подчеркнул Марков.



Напомним, ранее секретарь СНБОУ Алексей Данилов рассказал, что западных «мастодонтов» пугает успех Владимира Зеленского. Самого Данилова за идеи «латинизации» Украины окрестили «человеком с лицом неандертальца».

Украинский оппозиционный политик из Одессы, экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Игорь Марков заявил, что Украина «закончится» при нынешнем президенте Владимире Зеленском.Об этом политик заявил в ходе программы «Вечер» от 12.09.21.Игорь Марков при этом отказал Владимиру Зеленскому в любом успехе, отметив, что такой даже теоретически невозможен, и при этом невыгоден, прежде всего, Западу, ибо ставит крест на вековых политических устоях в пользу случайного «клоуна и чепушилы» с улицы.«У меня глубокое убеждение — на проекте „Зеленский‟ Украина закончится. И это выгодно всем государствам мира. И Западу, может быть, в первую очередь», — заявил Марков.Он пояснил, почему придерживается такой точки зрения.«Власть — это тончайший инструмент. К которому человека нужно готовить годами. Разговоры о том, что давайте возьмём „Васю‟, изберём его президентом, что записано в Конституции, что, мол, каждый из нас имеет право стать президентом — это просто разговоры. Что же получилось в случае с Зеленским? В случае успешности Зеленского, в случае успешности Украины при нём (теоретически), получается, что любой клоун, просто снявшийся в кино и став президентом, может справиться с этой задачей. Для чего тогда политические институции, партии на Западе, преемственность? Даже его сравнение с Рональдом Рейганом неуместно, потому что Рейган был до президентства губернатором Калифорнии, членом партии и так далее. Тогда зачем вся политическая элита в любой стране мира, если раз в пять лет любого чепушилу избрали, и будем жить себе припеваючи??», — пояснил Игорь Марков.«Нет шанса. Это невыгодно всей мировой политической элите. Иначе, в случае успешности Зеленского, она дискредитирует сама себя. Никогда Зеленский не будет успешным. И Запад в первую очередь не допустит этого. Это же очевидная вещь. Поэтому и их поведение соответствующее. Не считайте их дураками», — добавил оппозиционный политик.«О Крымской платформе уже никто не вспоминает», — обратил при случае внимание он.Марков считает, что в настоящий момент «вопрос только в том, чтобы при отползании Запада с Украины нанести как можно больший вред России».«А то, что они оттуда отползут, и уже очень скоро, у меня никаких сомнений нет», — заверил экс-нардеп.Он считает, что именно от этой безысходности на Украине заводят разговоры по типу перехода с кириллицы на латиницу.Также Марков выразил убеждение, что политические деятели на Украине занимаются просто зарабатыванием денег, используя момент.«Они понимают, что у этого государства нет перспектив. Поэтому просто зарабатывают деньги. Исходить следует именно из этого», — подчеркнул Марков.Напомним, ранее секретарь СНБОУ Алексей Данилов рассказал, что западных «мастодонтов» пугает успех Владимира Зеленского. Самого Данилова за идеи «латинизации» Украины окрестили «человеком с лицом неандертальца». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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