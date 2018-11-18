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Запад не поможет: в Киеве боятся войны с Россией

18 ноября 2018, 13:24  •  107 • Война
Потенциальное закрытие Россией Азовского моря может привести к «большой войне» с Украиной, спрогнозировал бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко. Но, по его словам, такое столкновение нецелесообразно, поскольку украинская армия не в состоянии ответить российской.
По словам военного, Запад тоже не станет вводить войска на Украину в случае ее вооруженного противостояния с Россией, поскольку это чревато Третьей мировой войной – поэтому рассчитывать Киеву приходится сейчас только на дипломатическую и экономическую помощь со стороны союзников.
«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — сказал генерал.
Двумя днями ранее бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в эфире телеканала «112 Украина» также заявил, что украинские военные потерпят поражение, если столкнутся с российской армией. Он подчеркнул, что в данный момент Украина не может продемонстрировать успехи в экономической сфере или в военной.
«Возможность украинской армии статично держаться в Донбассе не говорит о том, что мы можем противостоять армии России. В теории при наступлении российских военных армия Украины не выстоит», — указал военный.
Также Смешко посетовал, что при высоких затратах — 5,3% от ВВП страны — военный бюджет Украины «непрозрачен», что, по его мнению, мешает следить за тратой денег. Экс-глава СБУ отметил, что, к примеру, в США все военные траты известны «до последнего цента».
В тот же день заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у Киева нет средств для строительства военно-морской базы в Азовском море и что
у украинских вооруженных сил нет возможности военным путем ответить флоту России.
При этом заместитель главы российского МИДа Григорий Карасин заявил, что Россия также не собирается наращивать военное присутствие в Азове, но по другой причине. Дипломат подчеркнул, что у России нет в Азове военных баз, а военные корабли «в основном» обеспечивают безопасность Крымского моста.
При этом он критически высказался о заявлении Киева об открытии украинской военной базы в Бердянске и посчитал, что данное решение может привести к эскалации конфликта между сторонами.
Впрочем, реалистичные заявления украинских военных никоим образом не влияют на бравурные речи украинских же политиков. Так, в начале нынешнего месяца депутат украинской Рады Игорь Мосийчук пригрозил российской стороне оккупацией.
Нардеп изложил свой взгляд на историю. В частности он заявил, что в 1612 году Москву освободили от украинцев.
«На самом деле, Московию в тот день оставило 12-тысячное войско гетмана Ходкевича, в состав которого входило 8 тысяч украинских казаков», — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что в 1618 году польско-украинские войска «победным маршем» дошли до Москвы и осадили город. По его мнению, в России празднуют освобождение от оккупации, ставшее возможным по «доброй воле казаков».
«И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию. Мы уже идем, вы разбудили нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля, свержение местной тирании и распределение России между странами победителями», — сказал Мосийчук.
В ответ на это член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков выразил сомнение в знании истории Мосийчуком, передает НСН.
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«На службе у Польши были представители украинского казачества, но я их численность не преувеличивал бы.
Все они были поданными польского государства», — указал российский сенатор.
Он также отметил, что определить национальную принадлежность войска можно только с помощью серьезных исторических исследований, но, по мнению Цекова, даже если они будут проведены, их результат «очень огорчит Мосийчука».
Российский сенатор Франц Клинцевич же сказал, что если украинская сторона хочет «что-то услышать и увидеть», то пусть объявит войну России. «А пареньку надо подучить историю. В советских учебниках было много правильных и справедливых вещей показано и рассказано», — дал совет парламентарий.
Он также отметил, что для человека, который родился и вырос в СССР, «война России с Украиной — это самая страшная вещь».
«Конечно, я не думаю, что мы будем с украинцами когда-то воевать. В ближайшее время на Украине все это будет зачищено демократическим путем», — предположил Клинцевич.
В начале ноября нынешнего года американское издание Business Insider поставило Вооруженные силы России на первое место в мире.
В рейтинге учитывались численность личного состава вооруженных сил, количество вооружения и боевой техники, а также таких факторов как, география, логистика, природные и промышленные ресурсы и уровень развития страны в целом.
Издание подчеркнуло, что в ВС РФ служат более чем 3,5 млн военных. Кроме этого, в ВС РФ 20,3 тыс. танков, почти 4 тыс. самолетов, а оборонный бюджет составляет порядка $47 млрд, сообщает ФАН.

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