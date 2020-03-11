«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ

11 марта 2015 года Москва приостановила участие в Совместной консультативной группе по Договору об обычных вооружённых силах в Европе, что означало полную заморозку действия самого ДОВСЕ. Как отметили в МИД РФ, такое решение было принято из-за нежелания западных государств адаптировать соглашение под новые геополитические реалии, возникшие после развала социалистического блока и расширения НАТО. ДОВСЕ был заключён в ноябре 1990 года с целью сбалансировать военные потенциалы Североатлантического альянса и Организации Варшавского договора. По словам экспертов, он сыграл положительную роль в обеспечении безопасности в Европе на заключительном этапе холодной войны, однако на сегодняшний день его параметры устарели и требуют обновления.

Пять лет назад Россия приостановила своё участие в заседаниях Совместной консультативной группы (СКГ) по Договору об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Такое решение означало, что приостановка действия самого ДОВСЕ, объявленная РФ ещё в 2007 году, с этих пор стала полной. При этом формально Москва продолжает оставаться участницей соглашения.

МИД РФ объяснил выход из переговоров тем, что страны НАТО фактически обходили положения договора. Также Москва указала на нежелание западных государств вести диалог о новом режиме контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ).

«В этих условиях продолжение участия в заседаниях СКГ, как правило, сводящихся к зачитыванию повестки дня, становится для Российской Федерации бессмысленным с политической и практической точек зрения и неоправданно затратным — с финансово-экономической», — заявил тогда руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Антон Мазур.

В свою очередь, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в интервью «Интерфаксу» заявил, что представители западноевропейских государств «самоустранились» от работы в Совместной консультативной группе по ДОВСЕ и «отдали всё на откуп России и США».

«Когда Wikileaks опубликовали секретные документы, материалы Госдепа, подтвердилось то, что мы и тогда видели: США запретили союзникам обсуждать любые субстантивные вопросы в СКГ. В этих условиях большого смысла в продолжении нашего участия в СКГ уже не было», — подчеркнул Ульянов.

На Западе негативно отреагировали на решение России. Главы МИД Германии, Франции и Польши опубликовали совместное заявление, где назвали приостановку РФ переговоров по ДОВСЕ «ещё одним тревожным сигналом со стороны Москвы». В документе говорится, что Россия таким образом «ослабляет архитектуру безопасности в Европе».

Подорванное равновесие

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был заключён в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года. Его участниками стали 16 государств НАТО, включая США, и шесть стран Организации Варшавского договора (ОВД), которая прекратила своё существование в 1991 году.

ДОВСЕ был направлен на установление безопасного баланса сил для недопущения конфликта в Европе. С этой целью государства Североатлантического альянса и ОВД обязались соблюдать определённые лимиты в сфере обычных (неядерных) вооружений.

В частности, соглашение устанавливал для противостоящих друг другу военно-политических блоков квоты на пять основных категорий обычных вооружений. Так, ВС НАТО не могли иметь более 24093 танков (ОВД — 21473), 33827 бронемашин (ОВД — 32702), 19831 артиллерийской системы калибра 100 мм и выше (ОВД — 20368), 5118 боевых самолётов (ОВД — 6461), 1685 ударных вертолётов (ОВД — 1189).

Также договор ввёл лимиты на развёртывание военной техники в так называемых фланговых зонах до 4,7 тыс. танков, 5,9 тыс. бронемашин и 6 тыс. артиллерийских систем. В ОВД ограничения касались Болгарии, Румынии и нескольких военных округов СССР (Закавказского, Ленинградского, Северо-Кавказского и Одесского), в НАТО — Турции, Греции, Норвегии и Исландии. Для проверки соблюдения условий ДОВСЕ была создана система взаимных инспекций.

В МИД РФ считают Договор об обычных вооружённых силах в Европе достаточно действенным и эффективным документом для периода начала 1990-х годов. В Москве полагают, что ДОВСЕ подвёл черту под эпохой межблокового противостояния и установил «равновесие сил двух союзов на пониженных уровнях».

После распада СССР и социалистической системы, как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, соглашение позволило «провести быстрое и сбалансированное сокращение большого количества избыточных вооружений и техники», доставшихся государствам НАТО и ОВД в наследство от холодной войны.

Однако ДОВСЕ потерял свою актуальность с прекращением существования соцлагеря, выводом советских (российских) войск из Восточной Европы и республик СНГ, расширением Североатлантического альянса и возникновением новых очагов конфликтов. По инициативе Москвы 19 ноября 1999 года в Стамбуле было подписано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе, которое учитывало изменение баланса сил в Европе в связи с увеличением числа стран НАТО. Однако документ ратифицировали только РФ, Казахстан, Белоруссия и Украина, и он так и не вступил в силу.

Российские военнослужащие

© Министерство обороны РФ

«Кроме того, страны НАТО игнорировали конкретные российские предложения по выводу ДОВСЕ из кризиса, ограничиваясь обещаниями обсудить их позже, после вступления адаптированного Договора в силу», — говорится в материалах МИД РФ.

В июле 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе и связанных с ним международных договоров». Согласно документу, Москва освобождала себя от всех ограничений на обычные вооружения.

В своём комментарии МИД РФ заявил, что с учётом позиции Запада лимиты, предусмотренные договором от 1990 года, «утратили всякий смысл». Более того, страны-члены альянса «вышли за ограничения старого ДОВСЕ на количества вооружений военно-политического союза».

За последние годы официальная позиция Москвы не поменялась. Россия выступает за создание принципиально нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе. При этом в НАТО продолжают апеллировать к необходимости возвращения Москвы к исполнению условий ДОВСЕ.

«Сократить взаимные опасения»

В беседе с RT руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик Алексей Арбатов констатировал, что подписание ДОВСЕ в 1990 году внесло значимый вклад в прекращение холодной войны. Однако две волны расширения НАТО на Восток в 1999 и 2004 годах нарушили баланс сил, предусмотренный соглашением.

Как полагает эксперт, потребность в механизме контроля над обычными вооружениями в Европе не исчезла. Соответствующий документ, адаптированный под современные военно-политические реалии, позволил бы избежать эскалации новых вооружённых конфликтов и уменьшил бы напряжённость в отношениях между Москвой и Западом.

«РФ испытывает большое беспокойство по поводу безопасности своих западных границ. Альянс наращивает военную инфраструктуру и численность вооружённых сил в Восточной Европе под предлогом «российской угрозы». Новый договор позволил бы сократить взаимные опасения и уменьшить количество опасных инцидентов, которые регулярно происходят в воздухе и на море», — пояснил Арбатов.

Американские войска в Литве

© PETRAS MALUKAS / AFP

В разговоре с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что из-за наращивания европейских и американских вооружённых сил в Прибалтике Москва разместила в Западном военном округе оперативно-тактические комплексы «Искандер» и другие ударные вооружения.

«Россия настаивала на том, чтобы механизм контроля над обычными вооружениями распространился на Латвию, Литву и Эстонию, которые были включены в НАТО в 2004 году. Прибалтика остаётся своеобразной серой зоной, где Запад гипотетически может размещать любое количество войск. Альянс не пошёл навстречу Москве и теперь постоянно сетует на военную активность РФ, причём на её же западных рубежах», — сказал Литовкин.

Как считает аналитик, снятие ограничений, которые предполагали условия ДОВСЕ, способствовало укреплению обороноспособности России на фоне расширения военной инфраструктуры НАТО. За последние годы в армии РФ в разы увеличилось количество новой и модернизированной техники, а также усложнились задачи на военных учениях.