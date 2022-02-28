Запад не остановится на Украине. "Страны СНГ под прицелом" – политолог

Политолог Георгий Фёдоров уверен, что Запад не остановится на Украине. Ситуация будет только усугубляться. "Страны СНГ под прицелом", - произнёс специалист.

"Во-первых, надо понимать, что страны СНГ тоже под угрозой и под прицелом. Белоруссия, Азербайджан… В Таджикистане могут быть тоже определённые события, учитывая религиозный фактор, и так далее. В Армении могут тоже события такого же характера [произойти]. Все страны СНГ могут быть, так или иначе, в зоне риска", - произнёс Фёдоров в беседе с Царьградом.

Из стран Европы политолог назвал Венгрию и Чехию.

Запад не остановится на Украине, однако сценарий в государствах будет разный. Многое зависит, в числе прочего, от менталитета.

США, конечно, прикладывают руку, но без внутренних противоречий невозможно провести революцию или сделать какой-то переворот,

- считает эксперт.

По его мнению, где-то такой переворот будет вооружённый, где-то события пойдут по более мирному пути.

"В Европе будет развиваться, скорее всего, по более мирному сценарию. Чем это ближе к востоку, тем это более жёсткий сценарий может быть", - отметил Фёдоров.