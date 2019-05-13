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Запад не хочет алеппского сценария в провинции Идлиб

13 мая 2019, 09:39  •  64 • Аналитика
В эту пятницу состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии. Главная тема, к которой было приковано всеобщее внимание, посвящалась идлибской зоне деэскалации, до сих пор используемой НВФ для провокаций против САА и обстрелов мирного населения. Несмотря на это, мировое сообщество по-прежнему не замечает многочисленных жертв на севере провинции Хама, и по аналогии с событиями в Восточном Алеппо пытается возложить на Москву ответственность за обострение обстановки в регионе.




Инициаторами внеочередного заседания Совбеза выступили Германия, Бельгия, Кувейт, которые неожиданно заинтересовались гуманитарным кризисом в Идлибе.


Уже в пятницу стало известно, что российская сторона заблокировала заявление, подготовленное участниками заседания, поскольку материалы открыто искажали действительность и реальное положение в Идлибе.

С соответствующим обращением выступил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков. По его словам, американская делегация намеренно провоцирует нервозную обстановку на международной площадке, склоняя участников заседания к ложному мнению об отсутствии сдвигов в политическом урегулировании вооруженного конфликта.

Осмелимся предположить, что дипломатический этикет не позволяет зампостпреду открытым текстом раскрыть ущербность претензий относительно «агрессии» Москвы и Дамаска, в результате которой гибнет все живое, кроме террористических группировок. К слову, произвол боевиков никто на Западе озвучить до сих пор не удосужился. Если выражаться словами Сафронкова, зарубежные партнеры создали «виртуальную реальность», посвященную многотысячным потокам беженцев, якобы спровоцированным воздушными ударами Сирии и ее союзников, но преступлениям боевиков против мирного населения в ней места не нашлось.

В частности, легитимному правительству вменяется применение силы на севере провинции Хама якобы в нарушение Меморандума — документа, принятого Москвой, Анкарой и Тегераном по итогам встреч в казахстанской столице 4 мая 2017 г. Однако никто на Западе не задумывается, почему террористическим организациям должно быть дозволено применять тяжелое вооружение в 20-километровой демилитаризованной зоне против правительственных войск и мирного населения, что запрещено сочинскими соглашениями от 2018 г.

Идлибская зона деэскалации с момента своего создания являлась самым проблемным регионом. Эта территория, включающая провинции Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб, до сих пор представляет угрозу примерно трем миллионам жителей. Они живут в постоянном страхе за свою жизнь, поскольку вынуждены соседствовать с 50 тысячами закоренелых преступников и убийц, свезенных в Идлиб со всей Сирии, в том числе из окрестностей Дамаска, Восточной Гуты, Восточного Алеппо, провинций Деръа, Хомс.

На этом фоне циничными выглядят заявления отдельных официальных лиц, выражающих на международных площадках тревогу в связи с критическим положением в регионе. Вчерашнее заседание не стало исключением. По итогам обсуждения 11 стран присоединились к сообщению о «возможной гуманитарной катастрофе» в случае полномасштабной военной операции в зоне деэскалации «Идлиб».

Стало быть, боевикам все злодеяния должны сходить с рук, только потому, что кому-то очень мешает «режим Асада».

Между тем провинция Идлиб до начала вооруженного конфликта занимала важное место в экономике арабской республики. Это был крупный сельскохозяйственный центр и транспортный узел. Но эти времена прошли, как только власть в провинции захватили террористические группировки. Боевики уничтожили промышленные заводы и фабрики, блокировали трассу Алеппо — Дамаск, что отрицательно сказывается на экономическом развитии Сирии. Население уже давно не имеет возможности покинуть оккупированные территории, так как используется радикалами в качестве живого щита и является страховкой для джихадистов.

Точно так же в 2016 года боевики прикрывались мирным населением Восточного Алеппо под аккомпанемент широкомасштабной атаки Запада на неугодный режим.

И Дамаск, и Алеппо выстояли. Сегодня в Халебе налаживается мирная жизнь, а население наконец-то может позабыть, что такое жизнь в постоянном страхе.

Возможно, совсем скоро и жизни жителей Идлиба не будут подвергаться опасности.
Александр Викторов

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