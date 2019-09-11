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Запад не интересуют выборы в Крыму: Эксперт о двойных стандартах США и Европы
11 сентября 2019, 01:39 • 67 • Политика
Эксперт Богдан Безпалько рассказал о двойных стандартах США и Европы, которые не хотят признавать выборы в Крыму. Он считает, что Запад не интересует электоральный процесс.
Американские и европейские дипломаты должны посетить Крым, чтобы лично убедиться в прозрачности избирательного процесса. Но они этого не будут делать. Об этом "Политэксперту" заявил член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Ранее стало известно о том, что власти США и Евросоюза отказались признавать легитимными прошедшие 8 сентября выборы на территории полуострова. В Крыму позицию Запада назвали странной и пригласили дипломатов посетить регион.
Инициативу поддерживает и Безпалько.
Он напомнил, что в своё время Фолклендские острова были включены в состав Великобритании по итогам референдума. Запад игнорирует и то, что не проводились референдумы по Косову и Голанским высотам.
"США занимает такую позицию только потому, что им это выгодно. Это двойные стандарты", - пояснил политик.
Учитывая это, Безпалько сомневается в том, что Крым посетят американские и европейские дипломаты, ибо их интересуют не выборы, а то, что полуостров воссоединился с Россией.
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