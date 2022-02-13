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Запад нашёл три вида оружия против русских, и это провал

13 февраля 2022, 14:45  •  346 • Политика
Запад развернул и форсирует против России беспрецедентную информационную войну, не решаясь вести конвенциональную. Во-первых, чтобы сохранить свою колонию – Украину. Во-вторых, и это самое главное, чтобы сорвать решимость Москвы добиться, наконец, установления честных и равноправных отношений. Ещё немного выдержки, и победа будет за нами.
"Просыпаюсь утром рано – нет Луиса Корвалана…" Эта частушка советских времён о лидере чилийской компартии, которого бросила за решётку совершившая в Чили при поддержке США военный переворот хунта Пиночета, невольно вспомнилась сегодняшним утром. Боже, как изменился мир. И проблемы, которые всех волнуют. Пробуждение, как, наверное, и многие соотечественники, начинаю в кровати с просмотра на гаджете топов Яндекса. Вот три первых заголовка, которые увидели проснувшиеся утром 11 февраля 2022 года граждане России.
  1. Глава МИД Великобритании Трасс отказалась признать Ростов и Воронеж регионами России
  2. Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
  3. Британский парламент одобрил ужесточение и расширение санкций против России

Продолжение – следует

Закрыл глаза, а когда открыл снова, увидел продолжение темы: Глава Минобороны Британии Уоллес привезёт на встречу с Шойгу в Москву новый пакет санкций. Это всё заголовки. Сами статьи можно было уже не читать: ясно, что там написано.
Кстати, этот британский "герой" уже прибыл в Москву. На следующий день после того как её покинула воинственная "танкистка" и борец с русской "агрессией" Лиз Трасс, заявившая:
Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами.
Имелись в виду Ростовская и Воронежская области. В день встречи с Сергеем Лавровым Трасс написала в Twitter, что Россию ждут "катастрофические последствия" в случае войны на Украине и, конечно, повторила это в ходе переговоров своему визави. Слабая в географии и, вероятно, ничего не соображающая в политике, она перепутала Донецк и Луганск с Ростовом и Воронежем. Новый же комедиант из Лондона глава Минобороны Бен Уоллес, согласно источникам газеты The Times, намерен с помощью угрозы санкций заставить Россию "отступить от порога войны", припугнув Сергея Шойгу. Правда, пока вышло наоборот – условия ставил как раз русский министр.
А, как пишут, страдающий прогрессирующей деменцией дядюшка Джо из Вашингтона отмочил, заявив в эфире NBC:
У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно.
То есть он сначала назвал Афганистан Украиной, потом перепутал его с Ираком. Насчёт Украины – в отличие от уже разрушенных американцами Афганистана и Ирака – Джо Байден делал вид, что был серьёзен.
Американские граждане должны уехать сейчас,
– заявил он, припугнув, что ради нерасторопных американцев армию для их спасения от кровожадных русских туда посылать не будут. Неистовствует и цитирующая Байдена CNN: если вокруг Украины возникнет конфликт между Россией и США, это будет "мировая война", обстановка в регионе "может быстро дойти до безумия".

Запад сошёл с ума? Не спешите ставить диагноз

Такие специфические экземпляры попались? Действительно, уникальные. Но дело не в этом. Все эти Байдены, Джонсоны и Ко, конечно же, актёры, марионетки, но политика, которую они проводят, очень серьёзная. И они её не разрабатывают, а лишь озвучивают, в меру косноязычия, и реализуют… После переговоров с Трасс Лавров вышел на совместную пресс-конференцию, как умудрённый врач-психолог выходит к родственникам после осмотра тяжелобольного пациента, английского в данном случае. Он признал, что ему "было полезно" пообщаться с до предела заидеологизированным и плавающим в географии британским министром. Зачем? Чтобы лично измерить глубину падения западной политики, место которой заняла агрессивная русофобия. Похоже, что видавший виды глава МИД России просто ужаснулся. 11 февраля нечто подобное предстояло и Шойгу.
Что в связи с этим необходимо отметить? Две главных вещи. Во-первых, речь идёт не только и не столько об Украине, на которую Россия, повторив это тысячу раз, не собирается нападать, начинать войну русских с русскими. Её не хотят также по различным причинам Германия с Францией, но зато просто жаждут англосаксы с их мелким европейским охвостьем. И, нельзя исключать, ещё постараются спровоцировать. Недавний "ошибочно" выданный и не сразу опровергнутый текст агентства Bloomberg о начавшемся вторжении России на Украину, обрушивший фондовый рынок ФРГ, – из этой серии. Во-вторых, речь идёт, прежде всего, о новой модели дальнейших отношений России с Западом, поскольку нынешняя, как видим, полностью себя исчерпала. Именно об этом чётко сказал Лавров после ошарашивших его переговоров с Трасс: нормализовать отношения Москвы и Лондона можно лишь через равноправный диалог, в случае взаимного уважения интересов и поиска обоюдно выгодных решений.
Ультиматумы, угрозы, нравоучения – это путь в никуда,
– подчеркнул глава МИД России.

Что с того?

Вывод из всего вышесказанного сделать несложно, и он даже не по поводу Украины. Всё, что мы видим, это, во-первых, отчаянная попытка Запада путём доселе невиданного использования информационного оружия против русских сохранить во что бы то ни стало существующую свыше 30 лет схему отношений с Россией, позволявшую постоянно дурить и обманывать Москву, методично проводя при этом политику удушения. Во-вторых, это попытка победить восставших против этой жульнической системы русских без войны обычного типа, к которой Запад не готов, так как знает, что Россия может больно ответить. Но благодаря войне информационной, интенсифицированной почти до умопомешательства в собственных и наших головах. Ибо своих подданных западники тоже при этом не щадят.
Увы, во всём этом сплошь и рядом помогаем Западу и мы – русские журналисты, в погоне за пресловутым хайпом. К счастью, у России опытное и трезвое руководство, отказавшееся впредь само навешивать себе западную лапшу на уши, осознавшее, что так дальше жить нельзя. И что Россия с Западом будет либо общаться на равных и без обмана, либо пойдёт своим путём, невзирая ни на какие санкции. А свои интересы и "красные линии", в случае чего, вполне может отстоять и с оружием в руках. Массированная и беспрецедентная западная информационная атака на наши мозги и подсознание достигла пика. Продержимся ещё немного, будем праздновать победу.

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