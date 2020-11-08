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Запад нашел белорусское бревно, не заметив американской соломинки

08 ноября 2020, 09:05  •  18 • Аналитика
© AP Photo / John Locher
Покуда в Западном полушарии сбывается прогноз, что 3 ноября не поставит точку в избирательном процессе в США — вместо положенной развязки сюжет пьесы только развивается с большой силой, мировые демократические гранды обратили внимание на более важные, по их мнению, проблемы.
Глава великобританского МИД Доминик Рааб выступил (причем когда слова "Висконсин" и "Мичиган" уже были у всех на слуху) с важным заявлением: "Мы добивались проведения независимого расследования, которое выявило наличие подтасовок на президентских выборах и пролило свет на достойные презрения действия режима Лукашенко, направленные на подавление белорусского народа. Должны быть организованы новые выборы, которые будут свободными и справедливыми".
В унисон с Форин-офисом выступила и ОБСЕ. Ее официальный докладчик порекомендовал государствам-членам "не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года; запросить новые выборы под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и других международных наблюдателей на основе стандартов ОБСЕ".
Наблюдения ОБСЕ за американскими выборами были более благожелательны. Были отмечены отдельные недостатки, например поражение в избирательных правах из-за судимости. Хотя для баланса следовало бы отметить и достоинства — как, например, сохранение избирательных прав за покойниками, включая весьма давних покойников, отдавших голос кандидату Байдену. Но в целом "Всеобщие выборы 3 ноября были конкурентными и хорошо организованными, несмотря на правовые неопределенности и логистические проблемы". Как правовая неопределенность сочетается с хорошей организацией, только в ОБСЕ знают.
По наиболее актуальному вопросу настоящего часа высказался и госсекретарь США Помпео, призвавший Белоруссию провести выборы под независимым наблюдением.
К явному недостатку образования демократических политиков Запада следует отнести незнакомство с корпусом отечественных анекдотов. К настоящей ситуации относятся сразу два. Еврейский — "Дорогой Абрам, наконец-то я нашел время и место написать тебе". И про Вовочку, который, подсмотрев, чем в спальне занимается папа с мамой, горестно замечает: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!" При лучшем знакомстве с русским устным народным творчеством они могли бы избежать совсем уж ложного положения. Впрочем, фраза про соломинку и бревно не является специфически русской: Новый Завет интернационален.
Немногие говорят о белоснежной чистоте риз Александра Григорьевича и объявляют белорусские выборы вершиной демократии. Но роль и влияние США и Белоруссии в современном мире несопоставимы. У США — значительно больше. Соответственно, когда с помощью разных электоральных чародейств мандат на правление обретает 78-летний рамолик, готовящийся встать у кормила единственной сверхдержавы, — это так нехорошо, что и сказать нельзя.
К тому же важное преимущество Лукашенко в том, что он не объявляет свои взгляды на госуправление, военное дело, etc. обязательными к почтительному исполнению для всего мира — от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая. Американские политики объявляют — и с большим пафосом. Отчего чудеса на выборах в США имеют куда большее прагматическое значение для других стран.
А обостренное внимание к белорусским делам в сочетании с простодушным "Ну, братец, виноват, ‎США-то я и не приметил" заставляют относиться к выспренним заявлениям соответствующих авторитетов так, как они того заслуживают. Замечая: "Все, что вы говорите, очень интересно. Да, кстати, что же там все-таки было — в Мичигане?"

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