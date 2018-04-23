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Запад нас разделит? Мы разделим Запад!

23 апреля 2018, 07:39  •  81 • Аналитика


О стратегии России в мире у наших экспертов слова не вытянешь, обычно сокрушаются, что нет её, или она так секретна, что обсуждать невозможно. Говорят, что Россия как бы за мир и жвачку во всём мире, даже для тех, кто называет Россию врагом и думает, как бы от России избавиться раз и навсегда. Маккейны, Клинтоны и Байдены как бы чего-то не понимают, и наши экспертные умы объясняют, в чём на самом деле состоит их счастье.

В общем, как во времена СССР: «Мы за мир и дружбу для народов мира!» В то время как США и весь Запад нашу дружбу в гробу видят. Кстати, одна из причин крушения СССР в том, что он доборолся-таки до ручки за мир и дружбу во всём мире…



Аналитики вроде Сергея Караганова объясняют теоретически, что стратегия России заключается в сдерживании США и НАТО, то есть это зеркальная стратегия по отношению к стратегии сдерживания России со стороны США и НАТО. Немногие, например, социолог Евгений Копатько указывает на эту нищету и какую-то боязнь нашей политологической мысли отойти от проповеди всеобщей любви к своим профессиональным обязанностям. Мысль о «сдерживании сдерживания» надо ведь чем-то наполнять, хотя бы по аналогии с западной экспертной мыслью о «сдерживании России».

Глава Генштаба Великобритании как-то заявил на весь мир: «Россия может начать враждебные действия быстро и таким образом, которого никто не ожидает». Целый начальник Генштаба Британии обвинил Россия в подготовке внезапного нападения! Из этого следует, что и Запад готовится напасть на Россию внезапно и превентивно. И что думает по этому поводу наша экспертная мысль?

Наши Генштаб и МИД на такие провокации не поддаются, просто их игнорируют. Однако и наши аналитические умы молчат как рыба об лёд или глубокомысленно замечают: это британский Генштаб пробивает себе дополнительное финансирование, то есть ничего особенного. Как ни странно, верную оценку дают некоторые телеведущие: это какой-то ужас!

Официальные структуры вроде Госдепа США, британского Генштаба не повторяют, но вот не связанные официальными узами сонмы американских экспертов и аналитиков не стеснялись рисовать карты раздела СССР, а сегодня думают в открытую, как им разделить Россию. Свобода слова! А мы удивляемся: откуда взялись химические провокации со Скрипалями, в Восточной Гуте? Почему «хайли лайкли» во всём виновата Россия? Особенно для Британии? А ведь Генштаб Британии всё давно объяснил!

Когда наши эксперты в ответ говорят о борьбе за мир во всём мире, они этим или лукавят, или показывают себя глупцами. В результате возникает громадная неудовлетворённость и недоверие к нашей экспертной мысли, к общим, гладким и пустым «миролюбивым», округлым фразам наших экспертов. Стратегия России – это сдерживание Запада, а дальше начинается молчание. Говорить дальше о таких вещах нельзя? Вот западным политологам – можно всё, любую ахинею нести, даже начальникам Генштабов, а нашим, бедным-то, ничего нельзя, кроме пустых фраз о мире и дружбе во всём мире.

Между тем классическая «стратегия сдерживания», а если быть более точным, противостояния, стара как мир. В библейские времена она выражалась афористично: «Дом, разделившийся надвое, не устоит». В Римской империи её выражали более ясно и просто: «Разделяй и властвуй!» Поэтому США и коллективный Запад и пытаются разделить Россию, как разделили СССР. А Россия?

Если мы не хотим быть разделёнными, мы, наверное, должны стремиться сами разделить Запад. Если отталкиваться от классики противостояния, которая может не совпадать с мнением нашего Генштаба, стратегией России должен быть раскол Запада: США, натовской Европы, бандеровской Украины, желательно вдребезги и на куски. Как и они нам того желают.

Это единственный способ принудить Запад к мирному сосуществованию, как это было во времена СССР. США увидели в СССР партнёра, только тогда, когда Никита Хрущёв показал Америке ядерную «мать Кузьмы», по этой же причине США не видят партнёра в сегодняшней России: ждут, когда и Путин покажет им «мать Кузьмы»? Не только в виде мультиков?
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Итак, классика противостояния говорит нам, что стратегической задачей России является распад Запада, в первую очередь Европы, НАТО. Для этого России нужно сделать ситуативным союзником Германию. Этой цели способствует российско-германская эксплуатация «Северного потока – 1» и планируемое строительство СП – 2. Германии поставки российского газа необходимы для поддержания конкурентноспособности своей промышленности, для России это не только возможность заработать, но и способ вбить клин в атлантический союз. Продавать газ Россия может сегодня и на азиатских рынках.

Приход в Белый дом Вашингтона Дональда Трампа в целом на руку общей стратегии России, поэтому, несмотря ни на что, «Трампнаш»! Он уже обрушил трансатлантическое партнёрство, Германию именует «плохой страной» за положительное сальдо в торговле с Америкой. С постулатом «Америка прежде всего!» Трамп вошёл в противоречие с глобалистской политикой Обамы — Клинтон, которая находила отклик в Европе. Германия чувствует в этом угрозу и тянется газопроводами к России.

Второй клин в атлантическую солидарность вбивает Конгресс США, который вводит не только антироссийские, но и фактически антиевропейские санкции, в первую очередь против Германии из-за строительства СП – 2. Вообще, СП – 2 может стать поворотным моментом в отношениях Германия – Россия и в судьбах Европы. Это вопрос экономической самодостаточности Германии, который вошёл в конфликт с её атлантической солидарностью.

Этот секрет Полишинеля всем известен, поэтому Конгрессом США угрожает ввести санкции против компаний-строителей СП – 2, но Германия продолжает видеть только коммерческий аспект этого газопровода, а канцлер Меркель заявила на днях об «особой ответственности» Германии перед Россией, напоминая об ответственности за агрессию Гитлера против России-СССР, что англо-американский Запад старается сегодня вымарать из истории.
«Белые каски»: чисто английский шпионаж


Третий клин в Запад даёт вбивать России проамериканская политика Польши, возомнившей себя Великой в свете особого покровительства Америки. Польша сумела ухудшить свои отношения одновременно и с Россией, и с Германией, выдвигает обеим странам требования репараций! России точно не нужна проамериканская Польша, поэтому её антироссийская политика борьбы с памятью о Красной Армии, освободившей Польшу от фашизма, может обернуться серьёзными последствиями: Москва уже предупредила, что не забудет этого кощунства.

Антироссийская и антисоветская историческая политика Польши может поставить под вопрос благоприобретённые с советской помощью польские границы. Россия может согласиться на возвращение Германии немецких земель, вошедших в состав Польши во итогам Второй мировой войны, что может стать серьёзным поводом для дальнейшего сближения России и Германии, и распада атлантической солидарности.

Сегодня мы видим, что Германия, несмотря на давление США, не отказывается от строительства СП – 2. Отношения Германии и Евросоюза с Польшей ухудшаются, проевропейский поляк Дональд Туск, ставший вип-чиновником Евросоюза, говорит о возможном выходе Польши из Евросоюза, вслед за Англией, когда Брюссель прекратит дотации Варшаве и последней придётся рассчитываться за европейские кредиты.

Наконец, идея Берлина о создании Соединённых Штатов Европы с параллельной НАТО собственной военной структурой отложена, но не снята с повестки дня.
Автор: Виктор Каменев

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