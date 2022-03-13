Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили...
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей ...
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
Главная / Политика

Запад напрягся: Жители Тайваня хотят воссоединиться с материковым Китаем

13 марта 2022, 18:40  •  734 • Политика
Жители Тайваня вышли на протесты и требуют воссоединения с материковым Китаем. В интернеты появилось видео с акции.
Участники митинга утверждают, что хотят воссоединения с материковым Китаем. Также они протестуют против влияния политики Соединённых Штатов на остров.
Подобное развитие событий предсказывали эксперты.
Так, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков говорил в беседе с Царьградом, что Китай может провести такую же спецоперацию, которую сейчас проводит Россия на Украине. Китай хоть и придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но его "независимости" никогда не потерпит.
Крутаков объяснял, что Тайвань для Китая – это как Крым для России, и он играет важную роль в Южно-Китайском море. А Южно-Китайское море - это торговый стол Азии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


734
Источник
Похожие новости
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
13 марта 2022, 05:10
Названа причина, по которой ракеты могли ударить по объектам США в Ираке
13 марта 2022, 12:45
Столтенберг забыл свериться с методичкой? Заявление о химоружии подставило США
13 марта 2022, 03:25
Американцы ждут, чем ответит Байден после атаки на посольство США в Ираке
13 марта 2022, 15:10
В МИД Турции раскрыли беседу Путина и Эрдогана об участи Зеленского
13 марта 2022, 16:55
"Существенный прогресс": Слуцкий спрогнозировал дату подписания соглашения между Россией и Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
11 марта 2022, 09:25
"Сколько ещё "Градов" осталось у нациков?": Горловка снова под массированным огнём ВСУ
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
07 марта 2022, 00:20
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.