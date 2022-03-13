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Запад напрягся: Жители Тайваня хотят воссоединиться с материковым Китаем
13 марта 2022, 18:40 • 734 • Политика
Жители Тайваня вышли на протесты и требуют воссоединения с материковым Китаем. В интернеты появилось видео с акции.
Участники митинга утверждают, что хотят воссоединения с материковым Китаем. Также они протестуют против влияния политики Соединённых Штатов на остров.
Подобное развитие событий предсказывали эксперты.
Так, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков говорил в беседе с Царьградом, что Китай может провести такую же спецоперацию, которую сейчас проводит Россия на Украине. Китай хоть и придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но его "независимости" никогда не потерпит.
Крутаков объяснял, что Тайвань для Китая – это как Крым для России, и он играет важную роль в Южно-Китайском море. А Южно-Китайское море - это торговый стол Азии.
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