Запад напрягся: Жители Тайваня хотят воссоединиться с материковым Китаем

Жители Тайваня вышли на протесты и требуют воссоединения с материковым Китаем. В интернеты появилось видео с акции.

Участники митинга утверждают, что хотят воссоединения с материковым Китаем. Также они протестуют против влияния политики Соединённых Штатов на остров.

Подобное развитие событий предсказывали эксперты.

Так, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков говорил в беседе с Царьградом, что Китай может провести такую же спецоперацию, которую сейчас проводит Россия на Украине. Китай хоть и придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но его "независимости" никогда не потерпит.

Крутаков объяснял, что Тайвань для Китая – это как Крым для России, и он играет важную роль в Южно-Китайском море. А Южно-Китайское море - это торговый стол Азии.