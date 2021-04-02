Запад накачивает своих лишь одним. Лавров объяснил, как в дипломатию просочилась "война"

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что конфронтация между Западом и РФ "достигла дна". При этом, отметил он, именно западные коллеги стали в дипломатических и международных отношениях употреблять слово "война".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что у международных партнёров возобладает благоразумие. Пока на данный момент отношения обострены.

По оценке Лаврова, конфронтация между Западом и Россией достигла дна. Однако министр выразил оптимистичное: верится, что надежда даже в такой ситуации есть.

"В глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски", - сказал он.

Однако на нынешнюю риторику международного сообщества нельзя закрыть глаза. Как отметил глава МИД РФ, именно западные коллеги РФ ввели в дипломатический и международный обиход слово "война".

"Гибридная война, развязанная Россией" - очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я всё-таки считаю, что благоразумие возобладает", - подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что рассчитывает, что Запад во главе с США не будет "подзуживать" политиков на Украине к развязыванию "горячего конфликта" в Донбассе. Как отметил министр, "военные в большинстве своём понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта", передаёт ТАСС.