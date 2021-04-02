Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Политика

Запад накачивает своих лишь одним. Лавров объяснил, как в дипломатию просочилась "война"

02 апреля 2021, 02:10  •  46 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что конфронтация между Западом и РФ "достигла дна". При этом, отметил он, именно западные коллеги стали в дипломатических и международных отношениях употреблять слово "война".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что у международных партнёров возобладает благоразумие. Пока на данный момент отношения обострены.
По оценке Лаврова, конфронтация между Западом и Россией достигла дна. Однако министр выразил оптимистичное: верится, что надежда даже в такой ситуации есть.
"В глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски", - сказал он.
Однако на нынешнюю риторику международного сообщества нельзя закрыть глаза. Как отметил глава МИД РФ, именно западные коллеги РФ ввели в дипломатический и международный обиход слово "война".
"Гибридная война, развязанная Россией" - очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я всё-таки считаю, что благоразумие возобладает", - подчеркнул он.
Ранее Лавров заявил, что рассчитывает, что Запад во главе с США не будет "подзуживать" политиков на Украине к развязыванию "горячего конфликта" в Донбассе. Как отметил министр, "военные в большинстве своём понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта", передаёт ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 20:40
Санкций показалось мало? "Северный поток - 2" - в зоне военной активности: "Сохраняем спокойствие"
01 апреля 2021, 20:40
"Надо рвать на куски": Соловьев о разборках Порошенко в Верховной раде
01 апреля 2021, 22:30
В Киеве потребовали оккупации: Экс-глава МИД Украины призвал создать у Крыма военную базу США
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
01 апреля 2021, 22:30
Критик Лукашенко сбежал из России из-за страха быть похищенным
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 00:20
Помогут воевать с Россией: США пообещали поддержку Украине
02 апреля 2021, 00:20
Дерипаска предложил "сибирскую" альтернативу Суэцкому каналу
02 апреля 2021, 01:10
Продолжение «визовой войны»: почему Госдеп США ограничил работу генконсульства в Екат...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
26 марта 2021, 23:30
"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
27 марта 2021, 13:15
Путин напугал Байдена и Вашингтон, а Лавров уничтожил Брюссель. Свежие СМИ Запада о России
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.