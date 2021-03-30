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Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
30 марта 2021, 13:40 • 367 • Политика
Провокации Киева могут привести к вооруженному конфликту
Ситуация между Россией и Украиной продолжает накаляться. Представители киевского режима только усиливают антироссийскую риторику и позволяют себе громкие высказывания в адрес нашей страны. Если действия Незалежной перейдут к открытой вооруженной агрессии, войны не избежать. При этом Запад будет поддерживать Украину и начнет вставлять палки в колеса нашему государству. Такого мнения придерживается военный эксперт Игорь Коротченко.
По мнению специалиста, представители киевского режима могут предпринять попытку блицкрига в приграничную зону Донбасса и России. Тогда Кремль будет вынужден оказывать открытую военную поддержку ДНР и ЛНР, пишет издание "Украина.ру".
При этом, несмотря на то что инициатором конфликта может быть только Незалежная, вину за военные действия обязательно возложат на Россию. Западные государства начнут обвинять нас в прямой агрессии и будут пытаться отомстить за войну с Украиной.
Коротченко считает, что, в первую очередь, западные власти заблокируют размещенные на территории их стран российские активы, а также отключат Россию от SWIFT. В итоге начнется полномасштабная "холодная война", которая только обострит мировой кризис.
К слову, недавно была раскрыта стратегия натовцев по подготовке военного конфликта с Россией. Для начала американцы решили прибегнуть к информационной обработке народа.
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