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Запад начал зачистку украинских олигархов

09 декабря 2020, 04:50  •  55 • Украина

На Украине множат на ноль старые элиты. Как говорится, «старикам здесь не место»: необходимо расчистить пространство для «новых лиц», обозначенных Западом.

Юлия Тимошенко очень вовремя уходит из большой политики, она лучше других помнит, как юные ватажки евромайдана кричали ей в лицо: «Юлия Владимировна, сейчас не ваша очередь управлять страной». А вот оставшимся придётся столкнуться с такими грязными разоблачениями на пути накопления первичных капиталов, что «плёнки Деркача», например, покажутся милой перепиской двух пенсионеров. Такой вывод делают эксперты Украинского института политики, проанализировав фильм «Наследник» — об убийстве донецкого депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, вышедший на «Громадском» телевидении, существующем на поддержке западных грантов.

Фильм не столько об убийстве Щербаня, сколько о его возможных заказчиках — Ахметове и Таруте, которые разделили бизнес-империю расстрелянного на взлётной полосе миллиардера. Они же представлены и как заказчики этого резонансного преступления, изменившего, без преувеличения, ход истории независимой Украины.

Это не просто попытка хайпануть или подоить Рината Ахметова, а системная политика по переформатированию реальных «сдержек и противовесов» в системе власти Украины. Раньше её выстраивал Кучма, теперь — Запад. Совпадают два тактических вектора. Первый, прозападный, направлен на ослабление национальных олигархов, таких как Фирташ, Коломойский, Пинчук, Ахметов, Тарута.

Надо отметить, что против украинских олигархов Запад работает последние десять лет, и все майданы были направлены на их ослабление. Так, «газовый олигарх» Дмитрий Фирташ более 6 лет пребывает в «заточении» в Вене, борясь против экстрадиции в США, где с ним поступят как с экс-премьером Лазаренко. Немало пострадал и основатель днепропетровского клана Игорь Коломойский — у него отняли и национализировали «Приватбанк». О том, как и по чьему приказу это происходило, отчётливо слышно на презентованных нардепом Деркачём записях разговоров Порошенко и Байдена.


Кстати, по инсайдерским данным, аналогичный фильм-разоблачение готовится против Игоря Коломойского. Базу для кино предоставил его бывший партнёр Геннадий Корбан. Если этот фильм выйдет на экраны, то украинцы узнают не только о котлетных вечеринках олигарха, но и о серии рейдерских операций, незаконном отжиме ферросплавной отрасли, заказных убийствах и похищениях, спонсировании АТО на Донбассе с целью уничтожить «донецкий клан».

Эти сеансы разоблачения служат не только для того, чтобы расчистить место западным корпорациям, которые займут место поверженных ахметовых-коломойских-пинчуков, но и для внутреннего пользования. По мнению экспертов института украинской политики, такие сеансы разоблачения — попытка уменьшить влияние Ахметова и Коломойского на «Слуг народа» и президента Зеленского. Бывшего комика начинают пугать связями с олигархами-беспредельщиками, на руках которых кровь от убийств и краденные активы. «Послушный мальчик Вова должен ужаснуться и побежать к доброму дяде Сэму», — иронично прокомментировал цели соросят эксперт Анатолий Поляченко.

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