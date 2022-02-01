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Запад может запретить МВФ давать России кредиты - FT

01 февраля 2022, 21:35  •  183 • Политика
Запад может запретить Международному валютному фонду давать кредиты России, если та вторгнется на Украину.
Об этом пишет американская газета Financial Times. По информации издания, некоторые страны выступают за то, чтобы заморозить России доступ к средствам МВФ. Речь идёт о лишении страны специального права заимствования.
Параллельно на Западе обсуждают тему возможного отключения России от SWIFT и введение санкций, которые должны ударить по банковскому сектору.
Примечательно, что даже в США некоторые эксперты выступают против введения новых санкций против России. Они утверждают, что это может не просто ударить бумерангом по самому Западу, но и привести к разрушению глобальной экономической системы, в центре которой стоят США.
Отметим, что истерия вокруг якобы готовящегося русского вторжения на Украину продолжается на Западе уже третий месяц. Её вызвали американские СМИ, которые с прошлого года предрекают нападение России, распугивая инвесторов на Украине.

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