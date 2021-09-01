Запад может устать от саботажа "Минска-2" со стороны Киева - Погребинский

Западные страны могут устать от саботажа "Минска-2" со стороны Киева. Такое мнение высказал известный политолог Михаил Погребинский.

По его словам, мирный процесс в Донбассе забуксовал из-за нежелания украинских властей выполнять взятые на себя обязательства. Речь в первую очередь идёт о предоставлении юго-восточному региону особого статуса и проведении там выборов. Все последние годы Запад не обращал внимания на это, поскольку ему было политически выгодно во всём поддерживать Киев, но война не может длиться вечно.

Погребинский отметил, что время, когда США и Европа позволяли Киеву продолжать срывать мирный процесс, подходит к концу, передаёт Русское бюро новостей.

Какая может быть реакция Запада, ЕС, США, мы посмотрим. Я надеюсь, что мы будем свидетелями того, что вся эта история не будет продолжаться вечно,

- отметил эксперт.

Напомним, что вторые Минские соглашения были подписаны Киевом в 2015 году, после Иловайского котла, когда украинская армия была окружена и разгромлена. С украинской стороны их подписал экс-президент Пётр Порошенко, который сегодня требует продолжать войну. А действующий президент Владимир Зеленский, который на встрече "нормандской четвёрки" в декабре 2019 года подтвердил приверженность Минским соглашениям, продолжает игнорировать документ, как и его предшественник.

С тех пор Киев не выполнил ни одного из пунктов соглашения - не прекратил огонь, не отвёл войска, не дал Донбассу особый статус, не объявил там амнистию, не организовал местные выборы. Сегодня украинские власти открыто говорят о том, что не будут выполнять "Минск-2".