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Запад мельчает: авторов публикаций о "русских хакерах" упрекнули в непрофессионализме

26 октября 2021, 15:50  •  37 • Политика
Фото: Klaus Ohlenschlager/Picture Alliance/www.globallookpress.com
Подобная картина стала нормой для Штатов в преддверии G20, считает журналист
Разговоры и публикации про очередных хакеров из России, вовсю орудующих в Соединенных Штатах, всегда предрекают скорое проведение G20 для формирования ее образа. Такая тенденция стала привычной в медиасреде за последние пять лет, заявил корреспондент ВГТРК Валентин Богданов.
По мнению журналиста, за указанный период в западных СМИ всегда публиковались материалы в виде новостей об очередных российских шпионах, якобы отравивших личный состав или создавших проблемы в работе американского Интернета.
"Не обошелся и тот саммит, что 30-31 октября пройдет в Риме", – высказался журналист о предстоящем G20.
Богданов заявил, что во время президентства Трампа подобные встречи на межгосударственном уровне сопровождались такими же заявлениями, однако в публикациях американское население хотя бы могло узнать некие детали. 
"Теперь генераторы случайных обвинений и этим себя не утруждают", – высказался журналист ВГТРК на своей странице в "Телеграм".
Ведущий сослался на некие "реплики", которые звучат со стороны представителей американского "Майкрософта" – якобы Россия пересекла "красные линии", обозначенные Джо Байденом. Однако  информации о целях и конкретных государственных органах нет. Вместо этого на Западе упоминают о "мозговых центрах".
Вместе с этим, указал Богданов, остается неясным, что именно утащили хакеры. Однако теперь, в эпоху Байдена, для американского обывателя "русские хакеры" стали летать "низенько-низенько".
Днем ранее компания Microsoft заявила о 23 тысячах атак "русских хакеров", назвав виновниками группу, которую Штаты считают причастной к СВР. В компании указали, что хакеры якобы работают над механизмом слежения в целях Кремля.

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