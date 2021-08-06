Запад лишил Украину права голоса • 243 • Аналитика © REUTERS / Valentyn Ogirenko На этой неделе украинский президент все же окончательно передал судебную систему страны в управление "западным партнерам". После нескольких лет, в течение которых украинскими элитами предпринимались попытки как-то пропетлять и оставить вне прямого западного контроля хотя бы одну ветвь власти, они вынуждены были подписать полную и безоговорочную капитуляцию — в виде двух недавно принятых законов, закрепляющих именно такой статус кво. После событий 2014 года, когда Украина попала под внешнее управление, ее судебная система оставалась независимой от Запада. Безусловно, безумно коррумпированной, во многом зависящей от местной колониальной администрации, но неподвластной непосредственно Западу. Идея ее правильно "реформировать" у "западных партнеров" появилась почти сразу. Но реформа имени Петра Порошенко никаких плюшек внешним кураторам не принесла, лишь усилив влияние президента на судебную вертикаль. Добившись за несколько лет создания антикоррупционной вертикали в качестве собственной структуры контроля и влияния, западные эмиссары принялись продавливать законодательные решения о переводе под свой контроль судов. Идея состояла в том, чтобы усадить своих людей в: 1 Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) — организует конкурсы на отбор кандидатов на должности судей, готовит рекомендации об их назначении, проводит квалификационное оценивание судей, ведет судейские досье и вносит рекомендации о переводе судей. До 2019 года ВККС была полностью подконтрольна президенту, именно с ее помощью Порошенко поставил судебную вертикаль под свой персональный контроль. С 2019 года ВККС оказалась недееспособной в результате новой реформы — начатой, но не завершенной окружением Зеленского. 2 Высший совет правосудия (ВСП) — вносит представление о назначении судей, рассматривает жалобы на них и принимает решения о привлечении их к дисциплинарной ответственности, принимает решение по освобождению судьи от должности, дает согласие на задержание и принимает решения о временном отстранении судьи, о его переводе из одного суда в другой. В продавливании своей идеи о взятии под контроль судебной власти Украины "западные партнеры" в этом году дошли до того, что возможность дальнейшего сотрудничества вечно несостоятельной Украины с МВФ была поставлена в прямую зависимость от передачи в управление Западу судебной системы. Само требование со стороны МВФ (заметим, чисто политическое) появилось несколькими годами ранее, но в нынешнем году его выполнение стало для Украины обязательным. В конце июня Верховная рада приняла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", которые в первую очередь сводились к возобновлению деятельности ВККС вроде бы на основе требований внешних игроков. Суть требований сводилась к формированию Конкурсной комиссии для отбора членов ВККС в составе шести человек, из которых трое должны быть предложены "международными и иностранными организациями, которые согласно международным или межгосударственным соглашениям на протяжении последних пяти лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предупреждения и противодействия коррупции". При этом о паритете в комиссии речь не должна была идти, поскольку отдельно оговаривалось унизительное для аборигенов условие о том, что голоса представителей Запада значат больше голосов местных членов: "В случае одинакового количества голосов "за" и "против" голоса трех членов Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими". Но с первого раза удовлетворить требования Запада не получилось. Загадочным образом, "с голоса", перед самым голосованием в проект попала норма, прямо противоречащая процитированной выше и уравнивающая мнения внешних и внутренних членов комиссии. Что создало коллизию в законе. Возможно, таким образом "западных партнеров" хотели обжулить. Но у них все оказалось под контролем. Их местные порученцы немедленно вывели законодателей на чистую воду, и Зеленскому ничего не оставалось, как ветировать законопроект. Кстати, поговаривают, что попытка Киева "налохматить" старших товарищей стала одним из довесков, которые в итоге склонили американскую сторону к переносу визита Зеленского в Вашингтон на самый конец августа. Понадобилась всего пара недель, чтобы Верховная рада проголосовала за требуемую Западом редакцию. Но передачей контроля над отбором членов ВККС дело в итоге не ограничилось. Видимо, в Вашингтоне посчитали, что контроля над одним из двух элементов, обеспечивающих работу и, с позволения сказать, независимость украинской судебной системы, маловато. Поэтому в тандеме с законом о ВККС были приняты и изменения в закон о ВСП, выписанные по тем же лекалам. Согласно этим изменениям при ВСП создается Этический совет, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности. В его состав войдут три судьи, определенные съездом судей Украины, и три лица, которых выберут международные и иностранные организации, формирующие свою тройку и в ВККС. Разумеется, с тем же унизительным условием превосходства голосов внешних назначенцев над голосами аборигенов. Все члены ВСП, по сути, будут направлены на своеобразную переаттестацию со стороны Этического совета. При этом в законе появилась норма, позволяющая увольнять членов ВСП без решения органа, который их избрал или назначил (съезда судей, съезда адвокатов, конференции прокуроров, съезда представителей юридических вузов и научных учреждений) — по сути, на основании решения Этического совета, если субъект назначения в течение трех месяцев не рассмотрит и не поддержит это решение. Фееричности происходящему добавляет тот факт, что ВСП, в отличие от ВККС, орган конституционный, деятельность которого, а также попадание в состав членом и увольнение из него регламентированы высшим законом. Принятые изменения совершенно точно неконституционны. Об этом говорят (но достаточно осторожно, потому что на Украине разгул демократии) и сам ВСП, и профильные научные учреждения. Но кого это беспокоит, если Запад их одобряет, а деятельность Конституционного суда Зеленский наглухо заблокировал. В конечном счете два принятых закона станут достаточно важными элементами в перечне тех подношений, которые Зеленский повезет в Вашингтон. Украинцам же теперь следует готовиться к приезду добрых шерифов и верить в то, что, вопреки известному выражению, их взволнуют проблемы местных "индейцев". Чего, конечно, не случится — с помощью контроля над судами Запад будет лишь усиливать колониальное закабаление Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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