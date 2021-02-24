Запад лишил Навального титула мученика. Соловьёв просчитал развитие скандала: "Уже началось…"

Запад лишил Алексея Навального титула мученика. Владимир Соловьёв просчитал развитие скандала. По его мнению, организация Amnesty International вскоре подвергнется мощному давлению из-за своего решения: "Уже началось…"

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заявление правозащитной организации Amnesty International, которая лишила блогера Алексея Навального титула "узника совести".

Причиной стали дискриминационные высказывания оппозиционера националистического толка, которыми он не стеснялся разбрасываться в середине 2000-х годов. О решении правозащитников рассказал на своей странице в Twitter журналист Аарон Мате.

Соловьёв в разговоре с корреспондентом Царьграда заметил, что на эту тему ранее точнее всего высказалась спикер МИД РФ Мария Захарова: "У него же нет совести, поэтому и узником совести он быть не может".

Я думаю, что их прогнут. Заставят извиниться и снова признать Навального "узником совести". Запад всех ломает под то, что ему надо. Не исключено, что скоро Amnesty International признают там нерукопожатной организацией и что на неё окажут прямое давление. Мы же видим, что это уже началось… - подчеркнул журналист.

Он указал на выступление политолога и журналистки Евгении Альбац, которая громко вмешалась в обсуждении данной новости.