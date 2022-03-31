Запад хочет серьёзно повысить ставки на Украине: "Посмотрим, что будет делать Россия"

Запад хочет серьёзно повысить ставки на Украине. Так, в Великобритании задумались об отправке партии тяжёлых вооружений Киеву. Замысел Лондона раскрыл Борис Рожин: "Посмотрим, что будет делать Россия".

По данным Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предоставить Украине более крупное вооружение, рассказал в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько.

По словам источника газеты, для использования таких установок требуется специальное обучение. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что поставки на Украину сложных систем вооружения западного производства будут малоэффективны из-за трудностей в подготовке экипажей для освоения этой техники.

Ранее британский премьер сообщал о планах поставок на Украину систем ПВО. До этого Лондон направил на Украину более 4 тысяч противотанковых ракетных комплексов.

Очевидно, что Британия становится самым настоящим врагом России, заметил ведущий "Первого русского". Он обсудил эту тему с военным экспертом Борисом Рожиным.

Собеседник Царьграда напомнил, что вопрос поставки тяжёлого вооружения Киеву прорабатывается уже давно. Сейчас в Европе, в частности, думают об отправке систем С-300 из Словакии.