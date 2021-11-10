Запад хочет идти на север, но место уже занято нами • 96 • Аналитика © РИА Новости / Валерий Мельников Западная пресса пестрит статьями о том, что Россия ушла в небывалый и недопустимый отрыв в освоении полярного региона. Авторы публикаций сравнивают прогресс России с текущим положением США и уже даже не намекают, а прямо требуют не допустить дальнейшего укрепления русских в холодных водах Заполярья. До широкой западной публики доносят ряд свершившихся фактов. Например, что русские полным ходом реализуют проект трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск — Владивосток. Высокоскоростная магистраль, получившая название "Полярный экспресс", протяженностью 12,5 тысячи километров к 2026 году свяжет поселок Териберка в Мурманской области с портом Владивосток на Дальнем Востоке и не просто обеспечит стабильную современную связь, но и сделает удаленные регионы ближе. И это не отдельный проект, а часть государственной программы развития Северного морского пути (СМП) стоимостью 890 миллионов долларов, что даже для очень богатых стран сумма весьма весомая. Россия свои цели не скрывает. Перед страной стоит задача значительно повысить экономическое развитие и перспективы Арктического региона, и открыто декларируемые ориентиры вызывают за океаном сильнейшую обеспокоенность. Зарубежные аналитики обращают внимание еще на один очень неприятный для коллективного Запада факт. В российских арктических областях живет два с половиной миллиона человек — и это половина всего населения Арктики. То есть каждый второй живущий за полярным кругом — русский. Слабую заселенность этих земель в самой России часто подают как цивилизационный и демографический провал. Негативные тенденции, например отток населения в южные регионы с более мягким климатом, отрицать глупо. При этом нужно помнить, что в той же Канаде, которая имеет образ страны с крайне суровым климатом, девяносто процентов граждан живут на юге, вдоль границы с США. Если взглянуть на соответствующую карту, то выяснится, что самый северный канадский анклав — это центр провинции Альберта, а выше по карте сплошь безлюдные пустоши. Как говорится, все познается в сравнении. Поскольку социальные инициативы российского государства — тема довольно скользкая и способная вызвать ненужные вопросы к собственной власти, западного обывателя привычно пугают военной машиной Кремля. Сообщается, что в состав Северного флота включена уникальная атомная подлодка К-329 "Белгород", что российские моряки испытывают в Арктике атомную торпеду "Посейдон", что в Мурманске построена новая военная база, что ежегодно в состав морчастей Пограничной службы ФСБ включают новые сторожевые корабли. Отдельная головная боль — стремительно развивающийся ледокольный флот России. В строю уже более сорока судов, три строятся прямо сейчас, а в следующие десять лет Москва планирует построить еще минимум десять ледоколов. Эти цифры тем более возмутительны, что на вооружении США стоят всего два аналогичных судна, Polar Star и Healy. При этом первое давно отпраздновало свой 30-летний юбилей и существует исключительно за счет запчастей, которые снимаются с его брата-близнеца Polar Sea, а в год совершает один-единственный поход, доставляя припасы на антарктическую станцию "Мак-Мердо". Второе — вообще не ледокол, а судно ледового класса, на котором в августе прошлого года из-за короткого замыкания проводки случился сильный пожар. Ситуация с ледокольным дисбалансом максимально наглядно демонстрирует тот неприятный для многих факт, что не все проблемы можно решить, просто включив долларовый печатный станок. Еще Дональд Трамп в рамках программы Polar Security Cutter выделил из бюджета умопомрачительные 1,2 триллиона долларов на разработку и постройку новых ледоколов. Подразумевалось, что уже в 2024 году новенькие американские ледоколы выйдут на мореходные испытания, но к настоящему моменту найти какие-либо новости по этой теме просто невозможно. Но самую большую обеспокоенность, старательно завуалированную и спрятанную в лесу других процессов, вызывает другое. Россия разворачивает масштабную программу геологической разведки в полярных водах. В конце августа научно-исследовательское судно ледового класса "Бавенит" (проект П-2790), которое по праву считается одним из наиболее технически вооруженных в своем классе, провело разведочное бурение в ранее не исследованных регионах моря Лаптевых. "Бавенит", способный выполнять геотехнические исследования грунтов в скважинах глубиной до 300 метров при глубинах воды свыше полутора километров, проведет изыскания на обширных территориях. Это участки в Карском море (на юго-запад от Северной Земли), в море Лаптевых (западнее и севернее Ляховских островов) и огромные территории в Восточно-Сибирском и Чукотском морях, условно разделенные островом Врангеля. Одновременно на этот же маршрут вышло другое научное судно — "Академик Лазарев". И здесь мы переходим к главному. Любые глобальные процессы ни в коем случае нельзя оценивать по единичным событиям. Это сужает горизонт восприятия и не позволяет понять всю полноту картины и динамику событий. И чтобы проникнуть взглядом на пару слоев глубже того, о чем рассказывают СМИ, нужно вспомнить, что буквально за неделю до начала недавнего климатического саммита в Глазго европейские чиновники опубликовали уже готовую, то есть разработанную сильно заранее, программу полного запрета геологоразведочной и добычной деятельности в Арктике. Представитель Литвы в Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс (Virginijus Sinkevičius) представил некую "Арктическую стратегию", которая подразумевает радикальное вмешательство Европы во все климатические (читай: энергоресурсные) процессы в Арктике, а также введение полного моратория на дальнейшую разведку и добычу углеводородов. Стратегия подразумевает отказ от любых территориальных притязаний на нефте- и газоносный шельф со стороны арктических стран. Забавно, что среди перечисленных государств нет США, зато упомянуты Россия, Канада и Дания. Воистину, невероятная случайность. Но в круг интересов европейских защитников экологии входят не только нефть и газ. На первом этапе Еврокомиссия хочет открыть свое представительство в Гренландии, недра которой, например, весьма богаты ураном. Стоит ли удивляться, что после таких отчаянных усилий еврочиновников, в то самое время, когда "Бавенит" и "Академик Лазарев" ведут разведку в акватории холодных морей, отсутствие президента России в Глазго вызвало столь сильное раздражение Вашингтона. Москве под красивыми лозунгами защиты природы подготовили комплексный капкан, в котором она в случае принятия условий должна отказаться не просто от собственных природных богатств, но и от наполнения бюджета и развития полярных регионов. Фактически России предлагают уйти из Заполярья, свернуть социальные, военные и энергетические программы. Однако неожиданно выстроенный сценарий стали ломать собственные союзники Брюсселя. На "Арктическую стратегию" с резкой критикой обрушился премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Jonas Gahr Støre). Политик заявил, что Норвегия, второй после России поставщик природного газа в Европу, в случае введения моратория отказывается гарантировать надежность поставок энергоресурсов, более того — она не будет помогать странам ЕС с "зеленым переходом" к безуглеродной энергетике. Также Осло категорически не согласен ставить под угрозу Национальный пенсионный фонд, совокупные активы которого оцениваются в 1,4 триллиона долларов и который пополняется как раз из доходов от продажи природного газа и нефтепродуктов. Михайло Ломоносов был уверен, что богатства России будут прирастать Сибирью, мы же можем уверенно констатировать: главная битва за природные богатства еще впереди и проходить она будет в Арктике. И чем больше там преуспеет Россия, тем громче от нее будут требовать свернуть военные базы, вернуть в порты научные суда и остановить строительство ледоколов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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