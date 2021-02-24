Запад избрал пандемию средством для наказания неугодных правительств - Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Партнеры используют шантаж, оказывая давление на остальные страны, считает министр

Западные государства продолжают игнорировать губительное влияние санкционной политики на осуществление прав человека. Российская сторона усматривает в подобных действиях стремление воспользоваться пандемией коронавируса в качестве средства наказания для всех неугодных правительств. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 февраля, глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на сессии Совета ООН.



По словам министра, ряд западных стран, как и прежде, отказываются от пересмотра "эгоистичной линии", невзирая на кризис, вызванный коронавирусом. При этом власти упомянутых государств отдают себе отчет в том, что консолидация усилий в сложившейся ситуации очевидно необходима.

Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что призыв генерального секретаря ООН и верховного комиссара по правам человека, нацеленный на приостановку принятия односторонних санкционных мер в продовольственной области, а также в части поставок медикаментов и необходимого оборудования, был проигнорирован.

Лавров заявил, что Запад политизирует гуманитарные вопросы, а также стремится извлечь из пандемии максимальную выгоду для того, чтобы самым эффективным способом наказать неугодных, передает РИА "Новости".

Вместе с тем министр коснулся темы дискриминации в отношении русскоязычного населения, проживающего на территориях Прибалтики и Украины. По словам министра, Запад игнорирует ущемление граждан европейских государств, столкнувшихся с игнорированием своих языковых и образовательных прав со стороны властей.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова к полному разрыву отношений с Евросоюзом.