Запад испугался собственных санкций: "Союз России и Китая страшен"

До Жозепа Борреля дошло. ЕС и США сами реализовывают мечту Сталина и Мао о союзе России с Китаем. Проанализировав итоги встречи глав МИД стран НАТО, виртуального саммита ЕС – США, обмен санкциями между Западом и Китаем, Боррель глубокомысленно написал в своём блоге: "РФ и Китай, похоже, объединяют свои силы, чтобы противостоять западному миру".

Кто бы мог подумать: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оказался "зорким соколом". Глава внешнеполитического ведомства ЕС узрел "тектонические сдвиги" в том, что Москва и Пекин хотят уменьшить свою зависимость от Запада, хотя, по мнению Борреля, они "играют не в одной лиге, и из них двух Китай имеет явное преимущество".

Россия никогда не была экономическим соперником или основным торговым партнёром Запада, в то время как Китай сегодня – это вторая экономика мира и действительно важный торговый партнёр как США, так и ЕС,

– отметил Боррель. А затем сделал "открытие":

Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела.

Как это вы смеете отвечать?

Похваставшись введением очередных санкций против России и Китая, Боррель уподобился пропахшему порохом украинскому артиллеристу в Донбассе, которому вдруг прилетела "ответка": "А мене за що?". "Ограничительные меры" в отношении китайских чиновников Боррель поддержал, а "необоснованные" ответные санкции КНР против десяти лиц в ЕС – вдохновителей антикитайской политики Брюсселя – осудил, узрев в этом двуличии "наши различия, когда дело касается демократических принципов и фундаментальных свобод".

Как видим, Боррель пытается представить дело так, и, похоже, сам в это верит, что у Евросоюза и, разумеется, у США есть своего рода "патент" на демократию и свободу. Хотя эти ценности, ранее отчасти действительно присущие Западу в плане "внутреннего потребления", в наше время выродились до неузнаваемости, стали играть роль "дымовой завесы" в ликвидации демократических свобод и в установлении либеральной диктатуры, прежде всего, внутри самих западных стран. А во внешнем мире они привычно реализуются с помощью санкций, блокад, бомбардировок и военных вторжений: Россия, Венесуэла, Сербия, Сирия, Афганистан с Ираком – лишь немногие из примеров.

Кто начал первым?

Ключевой посыл рассуждений Борреля – это неприятие альянса между Москвой и Пекином, оформляющегося в ответ на появление направленного против них альянса "демократических стран", убеждённых почему-то в своём праве навязывать остальному миру, который ничем не хуже них, "ценности" своей выродившейся цивилизации. При этом сам Боррель и другие лидеры ЕС ещё как желают восстановления давшего при экс-президенте США Дональде Трампе трещину альянса западных стран.

Для этого Брюссель и Вашингтон притормозили торговую войну и пытаются урегулировать свои противоречия в сфере торговли и безопасности за счёт России и Китая. В ЕС звучат голоса, требующие запретить отдельным странам сообщества иметь собственные отношения с Россией, передать полностью эту сферу Брюсселю, договориться о единстве действий с США. Даже такой политик, как канцлер ФРГ Ангела Меркель, сторонница завершения российско-европейского энергетического проекта "Северный поток – 2", на проходившей в этом году в онлайн-формате Мюнхенской конференции заявила:

Россия вновь и вновь пытается спутывать страны – члены ЕС в гибридном противостоянии. Поэтому особо важно, чтобы мы выработали общую трансатлантическую повестку дня по России…

"Ещё более сложной задачей" Меркель назвала разработку общезападной повестки дня по Китаю, который является "системным" конкурентом. В вышедшей из ЕС Британии, реализующей сейчас свой отдельный "глобальный" проект, придерживаются аналогичной точки зрения.

Такие же речи раздаются из США, нынешние власти которых, избавившись от президента Трампа в результате жульнических выборов, вновь заявляют о важности союзов – под своим главенством, разумеется, и говорят о необходимости их укрепления. Новый президент Джо Байден хочет создать "альянс демократий" против России и Китая, хотя в вопросе того же "Северного потока - 2" интересы Германии и Западной Европы учитывать, как и Трамп, не намерен, а к Китаю относится ещё хуже своего предшественника в Белом доме.

Что имеем в сухом остатке?

Таким образом, Запад в целом инициативно объединяется против крупнейших незападных стран, проводящих суверенную политику, – России и Китая. И при этом обрушивается на них за то, что те решили совместно отбиваться от нападок.

Боррель, Байден и Ко считают, что проблема решается просто: Россия и Китай должны сдаться и признать "демократический" контроль Запада над собой, полностью подчиниться его вожделениям.

С точки зрения Москвы и Пекина, такое полностью неприемлемо. Политические и культурные традиции России и Китая другие, но ничем не хуже западных, которые не могут являться эталоном (кто думает обратное, тот институциональный расист). Они лучше приспособлены для решения проблем обеих стран и реализации их национальных интересов. Запад же (закроем глаза на имеющиеся внутри него противоречия) – лишь один из полюсов многополярного мира. Когда там наконец признают, что их опыт и принципы не имеют вселенского значения, с Западом можно будет иметь дело в политической и экономической сферах. Если к тому времени, конечно, там не разверзнется ад и это не станет для остального мира просто опасным.