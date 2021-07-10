В НАТО заявили, что для членства в альянсе Киеву недостаточно выполнить ряд критериев. Депутат Шерин объяснил отношение Запада к Украине историей о глупой жене.

Реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО, заявил специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай. Почему Незалежную не берут в ЕС и НАТО, объяснил депутат Госдумы Александр Шерин.

Он указал, что обещания принять Украину в ЕС и НАТО впервые прозвучали после госпереворота в Киеве. С тех пор прошло 8 лет, и только сейчас второй по счёту глава постмайданной Украины потребовал от запада чёткий список условий, которые нужно выполнить для того, чтобы страну приняли в ЕС и НАТО. А американцы и европейцы, в свою очередь, применили свою излюбленную тактику и выдвинули невыполнимые для Киева условия - победить коррупцию.

По словам Александра Шерина, данная ситуация очень напоминает старую как мир историю про глупую жену, которая ушла от мужа к любовнику, а тот не желает её принимать, заявляя, что ничего такого не обещал.

Он ей и отвечает, что она неправильно всё поняла, ведь хотели лишь немного поматроситься. Нельзя было это всерьёз воспринимать,

- цитирует парламентария Nation News.

Шерин указывает, что именно так Запад и обращается с Украиной. От России, которая дала ей всё, он её оторвал, однако в свой дом её пускать не стал, а вместо этого выставил на улицу, резюмировал парламентарий.