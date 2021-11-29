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Запад использует мигрантов против России в случае войны с Украиной - Лукашенко
29 ноября 2021, 16:40 • 90 • Политика
В Европе определились с тем, на чью сторону в вероятном конфликте встанет Минск
Президент Александр Лукашенко раскрыл планы Запада в отношении мигрантов, которые скопились на польско-белорусской границе. В Минске полагают, что беженцев будут использовать для сдерживания Вооруженных сил Республики в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом бацька говорил на сегодняшнем совещании в Минобороны.
По его словам, на Западе переживают из-за того, что через Белоруссию уменьшился поток нелегалов, которых использовали страны ЕС для решения своих внутренних проблем, а также чтобы держать Минск все время в напряжении.
"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Белоруссия не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", – цитирует телеграм-канал "Пул Первого" главу государства.
Кроме того, Александр Григорьевич заметил, что "наши соперники-враги" или, как их называют в Москве, "партнеры", в очередной раз "пытаются отстроить" Россию, поэтому придумали тезис о скором "нападении" российской армии на Незалежную. Бацька предложил им выложить "факты на стол".
Ранее в ходе своего выступления на коллегии оборонного ведомства президент заявил о подготовке Соединенными Штатами и Великобританией плана по развалу Евросоюза, в котором решено задействовать Польшу.
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