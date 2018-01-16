Запад готовится к свержению Порошенко

В начале 2018 года в отношениях Запада с киевским режимом произошли примечательные сдвиги. США и ЕС, видимо, переходят от настойчивых уговоров к прямым угрозам и ультимативным требованиям прекратить блокирование на Украине (в силу всеобщей коррумпированности общественных отношений) навязанных Западом реформ. В преддверии цикла президентских и парламентских выборов 2019 года Запад, скорее всего, будет добиваться обновления персонального состава киевских властей более исполнительными кадрами.

Доверие Запада к правящей в Киеве группировке было окончательно подорвано после того, как группировка «Блока Петра Порошенко» – Народного фронта (БПП – НФ) предприняла в начале ноября 2017 года попытку узаконить облегчённый порядок смены директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Тогда Порошенко внёс в Верховную раду соответствующий проект закона, но при прямом вмешательстве западных посольств голосование по нему было отложено.

Прошедшее с тех пор время позволило оценить ситуацию и выработать новую тактику в отношении киевского режима. Новизна момента отразилась в серии заявлений и публикаций на рубеже 2017-18 гг. в западных и украинских СМИ с беспрецедентными угрозами в адрес киевских властей и лично Порошенко.

Так, в конце декабря посол Франции на Украине Изабель Дюмон в интервью «Украинской правде» предупредила, что в ЕС рассматриваются конкретные санкции против Киева в виде отмены безвизового режима и прекращения финансовой помощи, в случае если препятствия расследованиям НАБУ и созданию антикоррупционного суда будут чиниться и дальше.

В начале нового года последовала неожиданно резкая реакция Запада на убийство общественной активистки Ирины Ноздровской, обстоятельства которого давали основания подозревать в совершении преступления членов семьи районного судьи. При этом погибшая работала юристом у одного из членов созданного Саакашвили антипрезидентского «Движения новых сил». Неожиданно посольство США в категорической форме потребовало найти убийцу Ноздровской. А глава британского фонда Hermitage Capital и инициатор кампании в поддержку «акта Магнитского» Билл Браудер пригрозил в «Твиттере» киевским властям распространением на них «списка Магнитского» в случае укрывательства преступников.

8 января влиятельный Атлантический совет (Atlantic Council) опубликовал материал, основная мысль которого сводилась к следующему: если Порошенко и далее будет саботировать борьбу с коррупцией и предложенные Западом реформы, то к весне 2019 года не останется никаких препятствий для его свержения. Дескать, имеется «множество патриотически настроенных ветеранов», что «принципиально меняет качество любой будущей уличной революции», которая теперь будет «поддержана международным сообществом» (то есть Соединёнными Штатами и Европейским союзом. – В.П.). При этом «российской агрессии» и внутреннего хаоса не будет. Сформированная на Украине западными эмиссарами «инфраструктура управления» не допустит выхода ситуации из-под контроля и перехватит управление экономикой и армией.

9 января авторитетный аналитический центр «Европейский совет по международным отношениям» в экспертной статье «Украина на грани клептократии» подверг резкой критике киевский режим за демонтаж «самого эффективного антикоррупционного агентства» (имеется в виду НАБУ), за «политическое судилище» над Саакашвили и другие действия. В статье содержится призыв к борьбе с «украинским руководством», в частности к замораживанию европейских активов лидеров киевского режима и другим санкциям, которые воспрепятствуют переизбранию Порошенко. Санкции должны последовать «вне зависимости от борьбы Украины с Россией».

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, находясь в начале января с визитом в Киеве, предостерёг Верховную раду от возвращения к законопроектам, которые могут поставить антикоррупционные органы в зависимость от Порошенко и группировки БПП – НФ. 11 января глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что необходимо укрепить созданные антикоррупционные органы и срочно создать антикоррупционный суд.

Мощный удар с дальними последствиями нанес по Порошенко 10 января катарский телеканал «Аль-Джазира», предавший огласке результаты расследования о причастности нынешнего украинского президента и главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой к незаконному выводу с Украины «денег Януковича». «Аль-Джазира» опубликовал также засекреченный приговор Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации $1,5 млрд, принадлежавших президенту Януковичу.

Все последние демарши, предпринятые на Западе против киевских властей, объединены общей направленностью: 1) по отношению к режиму Порошенко более уместны не уговоры, а требования; 2) ссылки Киева на «российскую агрессию» не извиняют его саботаж требований Запада; 3) критерием оценки киевского режима становятся не столько успехи в «отражении российской агрессии», сколько эффективность невозможной для Порошенко «борьбы с коррупцией»; 4) если до президентских выборов 2019 года ситуация на Украине не изменится, Запад поддержит силы, рвущиеся отстранить Порошенко от власти.

Дотянет ли Пётр Алексеевич до следующих выборов президента, которые в обычных условиях должны состояться 31 марта 2019 года? Не ясно. Динамика развития событий на Украине и силы, вовлечённые в украинский кризис, таковы, что ответ с большой вероятностью может быть отрицательным.