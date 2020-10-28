Запад готовит провокацию против русской вакцины. Сценарий озвучил "Незыгарь"

Запад готовит провокацию с фейковыми "жертвами российской вакцины от коронавируса". Своими рассуждениями по этому поводу поделился автор популярного телеграм-канала "Незыгарь". Впрочем, отмечает автор, опасения возникли не на пустом месте: данные подтверждаются рядом источников из военно-дипломатических кругов.

Согласно сценарию, описываемому "Незыгарем", вброс об "убийственной" российской вакцине будет запущен в конце декабря - начале января. Это время информационного штиля, и СМИ дружно подхватят хайповую тему.

В ход организаторы провокации намереваются пустить различные приёмчики.

"Возможно, "от "русской вакцины" внезапно умрёт ребёнок, или кто-либо из пророссийских бизнесменов (см. кейс Кристоф де Маржери), или у "русской вакцины" в комбинации с какими-либо препаратами внезапно обнаружится лютейшая побочка. Детали провокации не важны - ведь нам всё равно никто не представит доказательств "вины России", - объясняет блогер.

Догадаться, почему Запад готов решиться на такую гнусность, несложно. "Незыгарь" отмечает, что для Запада русская вакцина - это угроза, для фармгигантов, которые потеряют деньги, тоже.

К тому же схема наезда на Россию для иностранных партнёров вполне обкатана - как это произошло со Скрипалями или Навальным. Без доказательств - вину всё равно возложили на Россию, констатирует автор.

"Надеемся, профильные российские органы, а также наши союзники из числа западных патриотов, принимают меры для недопущения такого сценария", - добавил он.